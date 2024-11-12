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Трамп має можливість стати "Черчиллем нашого часу", - глава МЗС Естонії Цахкна

цахкна,маргус

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп  може стати "Черчиллем нашого часу", якщо ухвалить правильні рішення щодо війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на ефір CNN.

Скрін Цахкна про Трампа

Він зазначив, що теперішні геополітичні обставини нагадують ситуацію у Європі 1938 року, коли інакші рішення тодішніх лідерів потенційно могли зупинити Гітлера і відвернути Другу світову війну.

"Ми ще можемо ухвалити правильні рішення… Росія залишатиметься загрозою і у майбутньому. Ми маємо покласти край агресії Росії проти України у справедливий, належний спосіб", - сказав Цахкна.

Міністр продовжив, що у світі є і багато інших осередків напруги.

"Американський лідер який заступає на посаду має розуміти відповідальність, що лягає на нього. І я думаю, що у нього є можливість стати "Черчиллем", – підсумував Цахкна.

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що у зв'язку з перемогою Трампа на президентських виборах у США ЄС має розглянути можливості щодо збільшення допомоги Україні.

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Автор: 

Трамп Дональд (5536) Цахкна Маргус (56)


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Топ коментарі
+12
З риторики чубатого, він не Черчилль, а більше на Чемберлена схожий
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12.11.2024 14:13
+10
Згоден, він має можливість стати "Черчиллем нашого часу"; але очевидно, стане "нью-Чемберленом"
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12.11.2024 13:54
+10
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12.11.2024 14:13
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Високо він иого загилив - він же ж був президентом - і нічого такого
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12.11.2024 13:54 Відповісти
Не, он им не станет, у нас уже есть свой Чюрчил, или Чюрчило, или Чертила
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12.11.2024 14:08 Відповісти
Чучундра
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12.11.2024 14:11 Відповісти
Так! Наш "Черчілль" кого завгодно перечерчелліть!
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12.11.2024 14:58 Відповісти
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12.11.2024 14:13 Відповісти
Якщо хто не в курсі - на фото той самий Чемберлен після прибуття з Мюнхена. В руках тримає папірець з "гарантіями вічного миру" підписаний особисто тодішнім Ху-йлом. Папірець він отримав за дерибан Чехословакії.

"Я привіз мир для майбутніх поколінь"

До самої страшної війни в історії лишався рік..
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12.11.2024 14:38 Відповісти
З риторики чубатого, він не Черчилль, а більше на Чемберлена схожий
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12.11.2024 14:13 Відповісти
💯👍
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12.11.2024 15:13 Відповісти
Та який з любителів диктатур і злочинця черчіль?
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12.11.2024 13:54 Відповісти
Згоден, він має можливість стати "Черчиллем нашого часу"; але очевидно, стане "нью-Чемберленом"
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12.11.2024 13:54 Відповісти
Ну,Гітлер вже є,то потрібен Черчіль та Рузвельт!
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12.11.2024 13:59 Відповісти
чому ж ти до людей лізеш?
Ну йди до своїх зе-гнид кудись на Г+Г форуми чи не знаю де ви падлюки збираєтесь.

типовий кацапюра - лізе де чистенько до людей й сере й гадить скільки може
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12.11.2024 14:12 Відповісти
Та щас. Чемберлен і не більше. Буде вмовляти ***** та торгувати чужими територіями як той з гітлером.
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12.11.2024 14:00 Відповісти
Але Трамп ще може стати Молотовим або Рібентропом нашого часу!
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12.11.2024 14:00 Відповісти
Трам вже не гірше Ціцерона і як ніхто інший розуміє що "поганий мир краще будь-якої війни"
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12.11.2024 14:00 Відповісти
Если ПаPaша не уничтожена никакого мира не будет.
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12.11.2024 14:32 Відповісти
Фперед унічтожитель!
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12.11.2024 15:27 Відповісти
Так paша сама справится. Надо только не мешать и немного помогать.
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12.11.2024 15:46 Відповісти
Як каже Чмут коли розуміє шо нема про що дискутувати "добре,хай буде так"
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12.11.2024 15:55 Відповісти
Або Віктор Федоровичем
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12.11.2024 14:01 Відповісти
аааа, было дело
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12.11.2024 14:10 Відповісти
Е-е, ні, місце нового черчиля вже зайнято. Про зе-черчиля написано повно книг про якийсь-там місяць війни.
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12.11.2024 14:02 Відповісти
Тільки британець Черчилль пророкував британцям "кров, піт та сльози", а американець Трамп пророкуватиме те саме українцям...
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12.11.2024 14:05 Відповісти
ага, щас. вже заказав собі сигари, віскі та "відеографиню" зі смартфоном для зйомки вечірніх відосиків. для історій )))
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12.11.2024 14:05 Відповісти
Поки що він стає Чемберленом.
Час покаже, що насправді на думкі у рижого та Маскаля який ним керує.
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12.11.2024 14:06 Відповісти
Тож чмоня Зедебіл Черчель. Тоб то вже 2 Черчеля? Чи не забагато?
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12.11.2024 14:12 Відповісти
Не забагато. У божевільні можливо зустріти декількох Черчилів одночасно.
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12.11.2024 14:59 Відповісти
мав такий шанс в 2017, але барижність перемогла. 😒
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12.11.2024 14:12 Відповісти
Під...с і Черчіль понятія не сумістні.Особливо халяву жіку,яка згодна приймати усі дирки з різних сторон.
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12.11.2024 14:13 Відповісти
Та який там Черчіль? На ZDF (Другий німецький канал) недавно аналізував один з експертів цю війну і казав, що путіна зупинить тільки сила і що розраховувати на рудого лідера США не потрібно. Пропонував Німеччині допомагати Україні матеріально у виробництві дронів.

Сказав що українській владі і всім українцям, хто має хоч якийсь вплив, потрібно пропонувати Трампу щось цікаве по цій війні, не тільки просити гроші і зброю нахаляву, той любить гроші і можливість заробити і потрібно від цього відштовхуватися.

Зараз досвід дронної війни в Україні вивчають у всьому світі і цей досвід дуже сильно впливає на розробку зброї.

Ще сказав що наступ на російську територію добрий тим, що росіяни розвалюють вже свої території.

Головне що потрібно проявляти ініціативу, а не безпомічно дивитися як Трамп щось там запропонує.
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12.11.2024 14:15 Відповісти
Черчіль приїздив до Рузвельта за зброєю ..Вони там що курять?
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12.11.2024 14:17 Відповісти
Британці на початку другої світової війни ледь не програли повністю третьому рейху. Кенеді старший якраз казав Рузвельту щоб не втручався у війну бо це не діло Америки.

І тільки потім після нападу японців США вступило у війну.

Щось не бачу аналогій ніяких з Трампом.
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12.11.2024 14:21 Відповісти
США не вступали в війну - війну їм оголосив Гітлер.
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12.11.2024 14:28 Відповісти
Аналогії такі собі. Не на нашу користь.
Бо Черчіль віддав Сталіну Польщу ,а цей може легко віддати Україну.
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12.11.2024 15:50 Відповісти
А скоріше всього що стане Чимберленом
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12.11.2024 14:29 Відповісти
А одразу Рузвельтом не бажає ? Пару мільйонів вояк США відправити у балтійські країни для відкриття другого фронту.
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12.11.2024 14:30 Відповісти
Краще Труменом - може уїбе по мацкві томагавками...
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12.11.2024 14:33 Відповісти
Лизнув..
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12.11.2024 14:30 Відповісти
Зеля теж міг стати людиною, але він Шаріков
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12.11.2024 14:31 Відповісти
тут скоріш за все Невіллом Чемберленом тхне...
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12.11.2024 14:32 Відповісти
Место Черчилля уже занято.
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12.11.2024 14:36 Відповісти
Взагалі-то місце зайнято. Прізвисько Рейган за Боневтіком не закріпилось, то лєщенки-подоляки з нього Черчилля ліпили. Тепер і це вже віднімуть, чи що?
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12.11.2024 14:37 Відповісти
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12.11.2024 14:39 Відповісти
Можливість звичайно має, але - чи схоче скористатися тією можливістю?
Невеличка вірогідність того існує, але це не точно...
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12.11.2024 14:40 Відповісти
Щось останнім часом тих Черчілів розвелось...
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12.11.2024 14:44 Відповісти
Та выше бери--- та Франклин вылитый!
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12.11.2024 14:45 Відповісти
Доки Західний Світ не зрозуміє, що росія для нього -- першочерговий ворог, а не ніякий не конкурент чи ще хтось, на нового Черчілля очікувати нема чого.
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12.11.2024 15:01 Відповісти
В нас час вже оголошено Черчілем одного клоуна. Правда в окремому Офісі однієї країни, де перепис лохів в 2019 році показав їхню кількість приблизно 73% населення.
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12.11.2024 15:02 Відповісти
Зеленський-Черчілль хоча б мав якийсь сенс. А називати Трампа Черчіллем ідіотизм. Набір ********* у владу планетарний синдром.
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12.11.2024 16:35 Відповісти
Зельоний, почитай Історію. Не принижуй Черчіля.
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12.11.2024 16:44 Відповісти
якби Трамп був презом США під час другої світової чи отримала б Велика Британія по лендлізу хоч один патрон?
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12.11.2024 15:26 Відповісти
ПЛАН ЯК РОЗРОБИТИ "ПЛАН".

Шалом, православні та не дуже. Новин море і всі крутяться навколо Трампа та його можливого "Мирного плану по Україні". Що я можу заявити з приводу готовності плану - його станом на зараз НЕМАЄ у фазі готовності. Щоби оцінити його саме готовність, спочатку пройдемося по офіційних та напівофіційних, але не дезавуайованих, заявах як від штабу Трампа, так і від нього самого. Давати буду спрощено, не прямою мовою.

"Висловлювання щодо вимоги від України відмовитися від Криму як попередньої умови початку переговорів з рф не є позицією Трампа".
У розмові з Ляєн Трамп заявив, що буде підтримувати Україну "Всією міццю дипломатії США", та підкреслив, що він буде працювати разом з Європою над дипломатичним врегулюванням конфлікту.
Трамп після переговорів з Макроном більше не говорить про переговори про Україну без України навіть його "балакуча голова" - Орбан на саміті у Будапешті заявив, що переговорів про Україну без України не буде.
На саміті у Будапешті Європа фактично виступила єдиним фронтом у питанні закінчення війни. І, як нам довели, це було не дуже приємним сюрпризом для Трампа - європейці за розумні компроміси на переговорах з рф, але не за рахунок територіальної цілісності та суверенітету України. Розкид думок був невеликий. Від "Любою ціною припиняємо вогонь, а потім проводим переговори" від Фіцо та Орбана, до "Ми повинні максимально, в рази збільшити підтримку України" від Північних Держав, Балтії, Чехії, Польщі та Великобританії. Інші - дещо усереднене, але "Не повинно бути миру за рахунок України та на умовах путіна".
Туск заявив, що існує план та дата можливого припинення вогню від Трампа та його оточення. Тут треба пояснення. Трамп пропонує і європейцям, і китайцям з індусами, і Зеленському, і планує запропонувати путіну, припинити вогонь 24го грудня, а до тієї пори виробити спільно рамкову угоду про перемир'я.
Волкер заявив, що Трамп може по відновленому Ленд-Лізу дати Україні зброї на 500 мільярдів доларів що змусить путіна прийняти його пропозиції.
Іран заявив, що не планував вбити Трампа. Більше - Іран готовий до переговорів про відновлення "Ядерної угоди" з США і в обмін на скасування деяких санкцій і готовий "сприяти глобальному зниженню цін на нафту". Це з листа який отримав Трамп від Президента Ірану через еміра Катару. Це деталі глобального пазлу.

Ну а тепер про те, що пропонує розглянути усім сам Трамп.
1. Україна відмовляється на законодавчому рівні розглядати вступ до НАТО на 25 років. (не 20).
2. Україна виходить з Курської та Донецької області, натомість росія виходить з Харківської, Запорізької та Херсонської. Територія останніх двох стає "постійно демілітаризованою зоною".
3. У зону розведення вводяться миротворчі сили Об'єднаної Європи де будуть присутні війська двох ядерних країн - Франції та Великобританії, що буде Гарантією Безпеки України. Трамп згоден розробити механізм реагування на можливі провокації рф проти європейських сил на рівні застосування дії 5ї статті НАТО у випадку якщо такі провокації стануться.
4. Україна на 25 років заморожує можливі переговори про повернення Криму, проте проводить переговори по Донбасу.
5. Україна у випадку прийняття скоординованого Плану врегулювання отримує протягом як мінімум десяти років допомогу не меншу за цьогорічну згідно з Безпековими договорами які вона уклала з зацікавленими сторонами.

Це все. "Залишилося спитати Ротшильда", тобто путіна. Але... Я постійно талдичу одне й те саме - путін ЖОДНОГО разу не поставив економіку росії на межу краху. Зараз вона невпинно наближається до фундаментальних потрясінь. Трамп погрожує домовитися з Іраном та Саудитами та суттєво знизити разом з ними ціни на нафту що додатково вдарить по економіці рф. І є ШАНС того, що путін таки погодиться на припинення вогню та на реальні переговори. В обмін на відмову від санкцій проти фінансового та нафтогазового сектору - це вже озвучив Лавров Сіярто та Ван І як посередникам. Навіть Портніков - О диво! - прозрів та сказав про стан економіки росії як фактору реальності переговорів те ж саме, що я кажу постійно.

Що буде

далі, яким буде перебіг переговорів, які пропозиції будуть у рф - все доки ще аж ніяк не з'ясовано та не узгоджено. Існує План досягнення перемир'я, але він аж ніяк не узгоджений усіма сторонами. І тому... І тому не звертаємо уваги на постійні "зливи та вкиди" - все це ІПСО від зацікавлених сторін та попередній зондаж суспільної думки та думки політичних еліт. Спостерігаємо за розвитком подій, а я у свою чергу буду як завжди надавати виключно достовірну хоч і напівофіційну інформацію.

P.S. Післязавтра може бути остаточно узгоджено та формалізовано укладення Мораторію на удари по об'єктах енергетики рф та України. Основна заслуга у відновленні його дії належить Китаю в першу чергу, у другу США. Саме ці дві Держави сприяли зближенню позицій нашої країни та рф. У ніч з 13го та 14те листопада дам інформацію по підсумках зустрічі.
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12.11.2024 16:23 Відповісти
Америко схаменись! в Україні вже є лідор ********** - він і "черчіль" і "наполеон" і "духовний нвставник" і "медіа-діва" і "***********" і "забєрите меня хоть за долги" і при цьому всьому "нікаму нічево нє должен"
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12.11.2024 16:45 Відповісти
 
 