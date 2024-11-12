Трамп має можливість стати "Черчиллем нашого часу", - глава МЗС Естонії Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп може стати "Черчиллем нашого часу", якщо ухвалить правильні рішення щодо війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на ефір CNN.

Він зазначив, що теперішні геополітичні обставини нагадують ситуацію у Європі 1938 року, коли інакші рішення тодішніх лідерів потенційно могли зупинити Гітлера і відвернути Другу світову війну.

"Ми ще можемо ухвалити правильні рішення… Росія залишатиметься загрозою і у майбутньому. Ми маємо покласти край агресії Росії проти України у справедливий, належний спосіб", - сказав Цахкна.

Міністр продовжив, що у світі є і багато інших осередків напруги.

"Американський лідер який заступає на посаду має розуміти відповідальність, що лягає на нього. І я думаю, що у нього є можливість стати "Черчиллем", – підсумував Цахкна.

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що у зв'язку з перемогою Трампа на президентських виборах у США ЄС має розглянути можливості щодо збільшення допомоги Україні.

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