Трамп має можливість стати "Черчиллем нашого часу", - глава МЗС Естонії Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп може стати "Черчиллем нашого часу", якщо ухвалить правильні рішення щодо війни РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на ефір CNN.
Він зазначив, що теперішні геополітичні обставини нагадують ситуацію у Європі 1938 року, коли інакші рішення тодішніх лідерів потенційно могли зупинити Гітлера і відвернути Другу світову війну.
"Ми ще можемо ухвалити правильні рішення… Росія залишатиметься загрозою і у майбутньому. Ми маємо покласти край агресії Росії проти України у справедливий, належний спосіб", - сказав Цахкна.
Міністр продовжив, що у світі є і багато інших осередків напруги.
"Американський лідер який заступає на посаду має розуміти відповідальність, що лягає на нього. І я думаю, що у нього є можливість стати "Черчиллем", – підсумував Цахкна.
Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що у зв'язку з перемогою Трампа на президентських виборах у США ЄС має розглянути можливості щодо збільшення допомоги Україні.
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"Я привіз мир для майбутніх поколінь"
До самої страшної війни в історії лишався рік..
Ну йди до своїх зе-гнид кудись на Г+Г форуми чи не знаю де ви падлюки збираєтесь.
типовий кацапюра - лізе де чистенько до людей й сере й гадить скільки може
Час покаже, що насправді на думкі у рижого та Маскаля який ним керує.
Сказав що українській владі і всім українцям, хто має хоч якийсь вплив, потрібно пропонувати Трампу щось цікаве по цій війні, не тільки просити гроші і зброю нахаляву, той любить гроші і можливість заробити і потрібно від цього відштовхуватися.
Зараз досвід дронної війни в Україні вивчають у всьому світі і цей досвід дуже сильно впливає на розробку зброї.
Ще сказав що наступ на російську територію добрий тим, що росіяни розвалюють вже свої території.
Головне що потрібно проявляти ініціативу, а не безпомічно дивитися як Трамп щось там запропонує.
І тільки потім після нападу японців США вступило у війну.
Щось не бачу аналогій ніяких з Трампом.
Бо Черчіль віддав Сталіну Польщу ,а цей може легко віддати Україну.
Невеличка вірогідність того існує, але це не точно...
Шалом, православні та не дуже. Новин море і всі крутяться навколо Трампа та його можливого "Мирного плану по Україні". Що я можу заявити з приводу готовності плану - його станом на зараз НЕМАЄ у фазі готовності. Щоби оцінити його саме готовність, спочатку пройдемося по офіційних та напівофіційних, але не дезавуайованих, заявах як від штабу Трампа, так і від нього самого. Давати буду спрощено, не прямою мовою.
"Висловлювання щодо вимоги від України відмовитися від Криму як попередньої умови початку переговорів з рф не є позицією Трампа".
У розмові з Ляєн Трамп заявив, що буде підтримувати Україну "Всією міццю дипломатії США", та підкреслив, що він буде працювати разом з Європою над дипломатичним врегулюванням конфлікту.
Трамп після переговорів з Макроном більше не говорить про переговори про Україну без України навіть його "балакуча голова" - Орбан на саміті у Будапешті заявив, що переговорів про Україну без України не буде.
На саміті у Будапешті Європа фактично виступила єдиним фронтом у питанні закінчення війни. І, як нам довели, це було не дуже приємним сюрпризом для Трампа - європейці за розумні компроміси на переговорах з рф, але не за рахунок територіальної цілісності та суверенітету України. Розкид думок був невеликий. Від "Любою ціною припиняємо вогонь, а потім проводим переговори" від Фіцо та Орбана, до "Ми повинні максимально, в рази збільшити підтримку України" від Північних Держав, Балтії, Чехії, Польщі та Великобританії. Інші - дещо усереднене, але "Не повинно бути миру за рахунок України та на умовах путіна".
Туск заявив, що існує план та дата можливого припинення вогню від Трампа та його оточення. Тут треба пояснення. Трамп пропонує і європейцям, і китайцям з індусами, і Зеленському, і планує запропонувати путіну, припинити вогонь 24го грудня, а до тієї пори виробити спільно рамкову угоду про перемир'я.
Волкер заявив, що Трамп може по відновленому Ленд-Лізу дати Україні зброї на 500 мільярдів доларів що змусить путіна прийняти його пропозиції.
Іран заявив, що не планував вбити Трампа. Більше - Іран готовий до переговорів про відновлення "Ядерної угоди" з США і в обмін на скасування деяких санкцій і готовий "сприяти глобальному зниженню цін на нафту". Це з листа який отримав Трамп від Президента Ірану через еміра Катару. Це деталі глобального пазлу.
Ну а тепер про те, що пропонує розглянути усім сам Трамп.
1. Україна відмовляється на законодавчому рівні розглядати вступ до НАТО на 25 років. (не 20).
2. Україна виходить з Курської та Донецької області, натомість росія виходить з Харківської, Запорізької та Херсонської. Територія останніх двох стає "постійно демілітаризованою зоною".
3. У зону розведення вводяться миротворчі сили Об'єднаної Європи де будуть присутні війська двох ядерних країн - Франції та Великобританії, що буде Гарантією Безпеки України. Трамп згоден розробити механізм реагування на можливі провокації рф проти європейських сил на рівні застосування дії 5ї статті НАТО у випадку якщо такі провокації стануться.
4. Україна на 25 років заморожує можливі переговори про повернення Криму, проте проводить переговори по Донбасу.
5. Україна у випадку прийняття скоординованого Плану врегулювання отримує протягом як мінімум десяти років допомогу не меншу за цьогорічну згідно з Безпековими договорами які вона уклала з зацікавленими сторонами.
Це все. "Залишилося спитати Ротшильда", тобто путіна. Але... Я постійно талдичу одне й те саме - путін ЖОДНОГО разу не поставив економіку росії на межу краху. Зараз вона невпинно наближається до фундаментальних потрясінь. Трамп погрожує домовитися з Іраном та Саудитами та суттєво знизити разом з ними ціни на нафту що додатково вдарить по економіці рф. І є ШАНС того, що путін таки погодиться на припинення вогню та на реальні переговори. В обмін на відмову від санкцій проти фінансового та нафтогазового сектору - це вже озвучив Лавров Сіярто та Ван І як посередникам. Навіть Портніков - О диво! - прозрів та сказав про стан економіки росії як фактору реальності переговорів те ж саме, що я кажу постійно.
Що буде
далі, яким буде перебіг переговорів, які пропозиції будуть у рф - все доки ще аж ніяк не з'ясовано та не узгоджено. Існує План досягнення перемир'я, але він аж ніяк не узгоджений усіма сторонами. І тому... І тому не звертаємо уваги на постійні "зливи та вкиди" - все це ІПСО від зацікавлених сторін та попередній зондаж суспільної думки та думки політичних еліт. Спостерігаємо за розвитком подій, а я у свою чергу буду як завжди надавати виключно достовірну хоч і напівофіційну інформацію.
P.S. Післязавтра може бути остаточно узгоджено та формалізовано укладення Мораторію на удари по об'єктах енергетики рф та України. Основна заслуга у відновленні його дії належить Китаю в першу чергу, у другу США. Саме ці дві Держави сприяли зближенню позицій нашої країни та рф. У ніч з 13го та 14те листопада дам інформацію по підсумках зустрічі.