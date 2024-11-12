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ЄС має обміркувати сценарій щодо збільшення підтримки України у світлі перемоги Трампа, - Боррель

Жозеп Боррель

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що у зв'язку з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США ЄС має розглянути можливості щодо збільшення допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

"Боррель заявив, що ЄС має обміркувати сценарій, за якого підтримка України з його боку зросте у світлі перемоги Трампа на виборах президента США", - йдеться в повідомленні

Як зазначається, Боррель виступив із такими заявами у Варшаві на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Крім того, минулими вихідними Боррель здійснив поїздку до Києва, де пообіцяв, що підтримка ЄС української влади залишиться непорушною.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз не має планів на час президентства Дональда Трампа, обраного на посаду на виборах у США 5 листопада. Однак є план для посилення автономних можливостей європейців.

Автор: 

Євросоюз (13351) Трамп Дональд (5536) Боррель Жозеп (1074)


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Сценарии и визии - одним словом, говорильни.
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12.11.2024 12:48 Відповісти
... Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите... (с)
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12.11.2024 12:55 Відповісти
Судячи з дій Трампа він не питає нікого, ні Україну ні Європу, а може правильно й робить.
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12.11.2024 13:05 Відповісти
Добре ,що хоч зарухалися ,бо від Трампа може бути неприємний експромт(Але може бути таке,що Трамп побачить ,що ЄС і без нього справляється,і не опускає руки,і тут його заїсть самолюбство і давай ще більше допомагати Україні)
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12.11.2024 13:08 Відповісти
Як же вже задрав оцей їхній вселенський звіздьож про "потрібно", "треба", необхідно" й тому подібне! Ви - дійте, а не звиздіть язиком, який без кісток!
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12.11.2024 13:31 Відповісти
"розглянути можливості" - так просто? Навіть не обговорити розглядання можливостей, до цього не обговоривши можливість розглянути можливості?
Не може такого бути.
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12.11.2024 13:49 Відповісти
 
 