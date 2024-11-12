ЄС має обміркувати сценарій щодо збільшення підтримки України у світлі перемоги Трампа, - Боррель
Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що у зв'язку з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США ЄС має розглянути можливості щодо збільшення допомоги Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg.
"Боррель заявив, що ЄС має обміркувати сценарій, за якого підтримка України з його боку зросте у світлі перемоги Трампа на виборах президента США", - йдеться в повідомленні
Як зазначається, Боррель виступив із такими заявами у Варшаві на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Крім того, минулими вихідними Боррель здійснив поїздку до Києва, де пообіцяв, що підтримка ЄС української влади залишиться непорушною.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз не має планів на час президентства Дональда Трампа, обраного на посаду на виборах у США 5 листопада. Однак є план для посилення автономних можливостей європейців.
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