ЄС має обміркувати сценарій щодо збільшення підтримки України у світлі перемоги Трампа, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що у зв'язку з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США ЄС має розглянути можливості щодо збільшення допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

"Боррель заявив, що ЄС має обміркувати сценарій, за якого підтримка України з його боку зросте у світлі перемоги Трампа на виборах президента США", - йдеться в повідомленні

Як зазначається, Боррель виступив із такими заявами у Варшаві на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Крім того, минулими вихідними Боррель здійснив поїздку до Києва, де пообіцяв, що підтримка ЄС української влади залишиться непорушною.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз не має планів на час президентства Дональда Трампа, обраного на посаду на виборах у США 5 листопада. Однак є план для посилення автономних можливостей європейців.