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Новини
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Україна очікує мільйон боєприпасів від європейських партнерів до кінця року, - Шмигаль

Зустріч Борреля та Шмигаля 11 листопада

Україна очікує на отримання одного мільйона боєприпасів від європейських партнерів до кінця року й зацікавлена у спільному виробництві зброї та підтримці українського оборонного сектору.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із головним дипломатом Європейського Союзу Жозепом Боррелем, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Кабміну подякував Боррелю за позитивну оцінку досягнень України у звіті Єврокомісії та намір відкрити переговори щодо кластерів якнайшвидше у 2025 році.

Крім цього, сторони обговорили подальше співробітництво в межах Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні.

"Ми вдячні за передані снаряди й розраховуємо отримати загалом один мільйон боєприпасів до кінця цього року", - заявив глава уряду.

Також Шмигаль заявив, що Україна зацікавлена у спільному виробництві зброї та підтримці українського оборонного сектору за прикладом "данської моделі".

Читайте також: ЄС вже передав Україні понад 980 тисяч снарядів з обіцяного мільйона, - Боррель

Автор: 

боєприпаси (2267) Євросоюз (13397) Боррель Жозеп (1074) Шмигаль Денис (4570)


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Топ коментарі
+5
Якщо згадати, що 900+ тисяч вже поставлені на протязі року, то фраза "очікує мільйон снарядів" вже НЕ так пафосно звучить.
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11.11.2024 23:33
+4
"данська модель" - партнери дають гроші, а зешобла їх розтрінькує в своїх колах. датчани в захваті!
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11.11.2024 23:19
+2
"...загалом один мільйон *********** до кінця цього року" - це може бути і 1 ********* і 10 залишилося із цього мільйона (за який час - за рік, 2 чи за весь період війни?)...Інформація ні про що! Просто знову озвучити цей всюдисущий "потужний" "мільйон"!
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11.11.2024 23:39
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"данська модель" - партнери дають гроші, а зешобла їх розтрінькує в своїх колах. датчани в захваті!
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11.11.2024 23:19 Відповісти
Навіщо таке публічно оприлюднювати. Очікуйте мовчки.
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11.11.2024 23:26 Відповісти
Мене завжди розгулюють параноїки, що лякаються "секрета Полішинеля".
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11.11.2024 23:35 Відповісти
Якщо згадати, що 900+ тисяч вже поставлені на протязі року, то фраза "очікує мільйон снарядів" вже НЕ так пафосно звучить.
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11.11.2024 23:33 Відповісти
Це чергове словоблуддя від політичних курвів, імпотентів пи.даболів шмигалів-борелів-мішелів-фондерляєн-ів та ін.
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12.11.2024 08:23 Відповісти
"...загалом один мільйон *********** до кінця цього року" - це може бути і 1 ********* і 10 залишилося із цього мільйона (за який час - за рік, 2 чи за весь період війни?)...Інформація ні про що! Просто знову озвучити цей всюдисущий "потужний" "мільйон"!
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11.11.2024 23:39 Відповісти
А МОЖЕТ ЛУЧШЕ ИХ ПРИТРАВИТЬ !?)
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11.11.2024 23:39 Відповісти
Все очікуємо, хтось має дати, хтось винен в наших проблемах, хтось має виправляти наші помилки
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12.11.2024 05:36 Відповісти
Паразит бреше!
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12.11.2024 07:13 Відповісти
Козли зелені! Все очікують! А самим робити що руки із заду ростуть? В Україну стільки грошей зайшло що можна і ''зірку смерті'' зробити! Де гроші поділи?
Зелю геть!
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12.11.2024 09:08 Відповісти
Знову слугориги кинули інформацію для наріду 73%, що винні у всьому партнери, які обіцяли скільки-то, але не дали. Та розйого туди, Україна була в десятці інпортерів світу зброї, то куди поділися заводи і спеціалісти? Скільки будете брехати і переводити стрілки на партнерів? Де все наше? Нарід у 2019 роціц вибирав не партнерів, а Потужного і його 6 менеджерів, то де результат?
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12.11.2024 10:31 Відповісти
 
 