Україна очікує мільйон боєприпасів від європейських партнерів до кінця року, - Шмигаль

Україна очікує на отримання одного мільйона боєприпасів від європейських партнерів до кінця року й зацікавлена у спільному виробництві зброї та підтримці українського оборонного сектору.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із головним дипломатом Європейського Союзу Жозепом Боррелем, інформує Цензор.НЕТ.

Очільник Кабміну подякував Боррелю за позитивну оцінку досягнень України у звіті Єврокомісії та намір відкрити переговори щодо кластерів якнайшвидше у 2025 році.

Крім цього, сторони обговорили подальше співробітництво в межах Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні.

"Ми вдячні за передані снаряди й розраховуємо отримати загалом один мільйон боєприпасів до кінця цього року", - заявив глава уряду.

Також Шмигаль заявив, що Україна зацікавлена у спільному виробництві зброї та підтримці українського оборонного сектору за прикладом "данської моделі".

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