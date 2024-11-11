Україна добре просувається на шляху до членства в ЄС, - Боррель анонсував переговорні кластери з Києвом на вступ до Євросоюзу у 2025 році

Україна добре просувається на шляху до членства у Європейському Союзі, про що свідчить позитивний звіт, наданий Єврокомісією. Впродовж 2025 року почнуться наступні етапи переговорів щодо "конкретних кластерів".

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель в інтерв'ю "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна стала кандидатом на вступ до ЄС. Це дуже важливе рішення для вашого майбутнього. Членство у ЄС - це найбільше безпекове зобов'язання, яке ми можемо надати. Ми не військовий альянс, але бути частиною сім’ї Європейського союзу, європейської сім’ї означає мати потужні спроможності, адже кожен член цієї сім’ї відданий безпеці, захисту та цілісності решти і сім’ї як єдиного цілого", - сказав глава європейської дипломатії.

Боррель зазначив, що останній звіт, наданий Європейською комісією дуже позитивний.

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"Україна гарно просувається на шляху до членства в ЄС. Останній звіт наданий Європейською комісією дуже позитивний. Я впевнений, що впродовж наступного року, так швидко як це можливо, почнуться переговори по конкретних кластерах. І це демонструє ту рекордну швидкість, з якою рухається Україна. Так не робила жодна держава на моїй пам’яті", - сказав дипломат.

Нагадаємо, що 30 жовтня Єврокомісія представила звіт щодо України. У документі зазначається, що Україна у процесі підготовки до вступу в ЄС "виконала всі невиконані кроки", визначені у висновку Європейської комісії від 2022 року щодо надання статусу кандидата.

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