Україна і Єврокомісія у 2025 році працюватимуть над десятками переговорних розділів, - Стефанішина

Україна у 2025 році працюватиме із Єврокомісією над десятками переговорних розділів, які відкриють шлях до вступу в ЄС.

Про це в телеефірі заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Урядовиця нагадала, що напередодні Європейська комісія оприлюднила Звіт про розширення.

"Європейська комісія рекомендувала швидко, на початку 2025 року, перейти до відкриття наступних кластерів. Мова про десятки переговорних розділів, не про один, не про два, - це дуже важлива рекомендація. Безумовно, є якісь побажання або занепокоєння, вони об'єктивно відображені у Звіті, але загалом картина достатньо позитивна, ми досягли того ефекту, якого хотіли", - підкреслила Стефанішина.

Вона висловила сподівання, що в наступних раундах переговорів, які відбудуться в листопаді і грудні, буде визначено дорожні карти з питань, які потребують спільної роботи.

"Зокрема, до кінця року ми представимо дорожні карти з утвердження верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління. Я думаю, що це таки буде новий подих для нас, українців, тому що держава ще більше змінюється, мобілізується. Тому рухаємося до єдності, рухаємося до ЄС", - підсумувала Стефанішина.

Нагадаємо, Європейська комісія 30 жовтня ухвалила щорічний "Пакет розширення", який містить детальну оцінку стану справ та прогресу, досягнутого Албанією, Боснією і Герцеговиною, Косовом, Чорногорією, Північною Македонією, Сербією, Грузією, Республікою Молдова, Україною та Туреччиною на шляху до вступу в ЄС. Оцінки супроводжуються рекомендаціями та вказівками щодо пріоритетів реформ. Зокрема, Єврокомісія рекомендувала Києву наступного року покращити результати розслідування справ про корупцію на найвищому рівні.