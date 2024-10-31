УКР
Новини
Україна і Єврокомісія у 2025 році працюватимуть над десятками переговорних розділів, - Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина

Україна у 2025 році працюватиме із Єврокомісією над десятками переговорних розділів, які відкриють шлях до вступу в ЄС.

Про це в телеефірі заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Урядовиця нагадала, що напередодні Європейська комісія оприлюднила Звіт про розширення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може стати членом ЄС до 2029 року за умови виконання всіх необхідних реформ, - єврокомісар Варгеї

"Європейська комісія рекомендувала швидко, на початку 2025 року, перейти до відкриття наступних кластерів. Мова про десятки переговорних розділів, не про один, не про два, - це дуже важлива рекомендація. Безумовно, є якісь побажання або занепокоєння, вони об'єктивно відображені у Звіті, але загалом картина достатньо позитивна, ми досягли того ефекту, якого хотіли", - підкреслила Стефанішина.

Вона висловила сподівання, що в наступних раундах переговорів, які відбудуться в листопаді і грудні, буде визначено дорожні карти з питань, які потребують спільної роботи.

"Зокрема, до кінця року ми представимо дорожні карти з утвердження верховенства права, функціонування демократичних інституцій, реформи державного управління. Я думаю, що це таки буде новий подих для нас, українців, тому що держава ще більше змінюється, мобілізується. Тому рухаємося до єдності, рухаємося до ЄС", - підсумувала Стефанішина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна виконала всі вимоги 2022 року про надання статусу кандидата, - звіт Єврокомісії

Нагадаємо, Європейська комісія 30 жовтня ухвалила щорічний "Пакет розширення", який містить детальну оцінку стану справ та прогресу, досягнутого Албанією, Боснією і Герцеговиною, Косовом, Чорногорією, Північною Македонією, Сербією, Грузією, Республікою Молдова, Україною та Туреччиною на шляху до вступу в ЄС. Оцінки супроводжуються рекомендаціями та вказівками щодо пріоритетів реформ. Зокрема, Єврокомісія рекомендувала Києву наступного року покращити результати розслідування справ про корупцію на найвищому рівні.

Єврокомісія (2290) членство в ЄС (1392) Стефанішина Ольга спецуповноважена (394)
В 2025-му? Оптимістично. Під Курахове з'їзди...
показати весь коментар
31.10.2024 22:42 Відповісти
А як рекомендаціі щодо телемарафону до закінчення війни? "Не верной дорогой идете товарищи"?
показати весь коментар
31.10.2024 22:53 Відповісти
Будуть переконувати, що БЕЗ зеМарахвона, бусіфікації та тотальної Корупції ми Рашку не переможемо?
показати весь коментар
31.10.2024 22:54 Відповісти
"Кластери" і "пункти" закінчилися? Почалися "розділи"?
показати весь коментар
31.10.2024 23:19 Відповісти
Нє.
Десятки переговорних розділів відкриють шлях лише до більш розлогої говорильні!
показати весь коментар
31.10.2024 23:20 Відповісти
Україна у 2025 році працюватиме із Єврокомісією над десятками переговорних розділів, які відкриють шлях до вступу в ЄС. брехало і бреше і вмре на брехні .
показати весь коментар
31.10.2024 23:20 Відповісти
Стефанишину расстрелять за саботаж процесса вступления Украины в ЕС и НАТО. ...детальная оценка дел и прогресса... В Украине антиевропейские законы, правящая клептократическая олигархия, тотальная коррупция всех ветвей власти, отсутствие реформ и вселенская бюрократия.
показати весь коментар
01.11.2024 00:53 Відповісти
Є ще велика надія, що Україна в 2025 році буде працювати з ЄС і іншими країнами без "зеленої шобли".
показати весь коментар
01.11.2024 07:07 Відповісти
А що з тими чиновниками, яких в 2023 році набирали на роботу в деокупований Крим!?
показати весь коментар
01.11.2024 07:39 Відповісти
 
 