РУС
Украина и Еврокомиссия в 2025 году будут работать над десятками переговорных разделов, - Стефанишина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина

Украина в 2025 году будет работать с Еврокомиссией над десятками переговорных разделов, которые откроют путь к вступлению в ЕС.

Об этом в телеэфире заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она напомнила, что накануне Европейская комиссия обнародовала Отчет о расширении.

"Европейская комиссия рекомендовала быстро, в начале 2025 года, перейти к открытию следующих кластеров. Речь о десятках переговорных разделов, не об одном, не о двух, - это очень важная рекомендация. Безусловно, есть какие-то пожелания или беспокойство, они объективно отражены в Отчете, но в целом картина достаточно положительная, мы достигли того эффекта, которого хотели", - подчеркнула Стефанишина.

Она выразила надежду, что в следующих раундах переговоров, которые состоятся в ноябре и декабре, будут определены дорожные карты по вопросам, требующим совместной работы.

"В частности, до конца года мы представим дорожные карты по утверждению верховенства права, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления. Я думаю, что это таки будет новое дыхание для нас, украинцев, потому что государство еще больше меняется, мобилизуется. Поэтому движемся к единству, движемся в ЕС", - подытожила Стефанишина.

Напомним, Европейская комиссия 30 октября приняла ежегодный "Пакет расширения", который содержит детальную оценку состояния дел и прогресса, достигнутого Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Черногорией, Северной Македонией, Сербией, Грузией, Республикой Молдова, Украиной и Турцией на пути к вступлению в ЕС. Оценки сопровождаются рекомендациями и указаниями относительно приоритетов реформ. В частности, Еврокомиссия рекомендовала Киеву в следующем году улучшить результаты расследования дел о коррупции на самом высоком уровне.

В 2025-му? Оптимістично. Під Курахове з'їзди...
31.10.2024 22:42 Ответить
А як рекомендаціі щодо телемарафону до закінчення війни? "Не верной дорогой идете товарищи"?
31.10.2024 22:53 Ответить
Будуть переконувати, що БЕЗ зеМарахвона, бусіфікації та тотальної Корупції ми Рашку не переможемо?
31.10.2024 22:54 Ответить
"Кластери" і "пункти" закінчилися? Почалися "розділи"?
31.10.2024 23:19 Ответить
Україна у 2025 році працюватиме із Єврокомісією над десятками переговорних розділів, які відкриють шлях до вступу в ЄС.

Нє.
Десятки переговорних розділів відкриють шлях лише до більш розлогої говорильні!
31.10.2024 23:20 Ответить
Україна у 2025 році працюватиме із Єврокомісією над десятками переговорних розділів, які відкриють шлях до вступу в ЄС. брехало і бреше і вмре на брехні .
31.10.2024 23:20 Ответить
Стефанишину расстрелять за саботаж процесса вступления Украины в ЕС и НАТО. ...детальная оценка дел и прогресса... В Украине антиевропейские законы, правящая клептократическая олигархия, тотальная коррупция всех ветвей власти, отсутствие реформ и вселенская бюрократия.
01.11.2024 00:53 Ответить
Є ще велика надія, що Україна в 2025 році буде працювати з ЄС і іншими країнами без "зеленої шобли".
01.11.2024 07:07 Ответить
А що з тими чиновниками, яких в 2023 році набирали на роботу в деокупований Крим!?
01.11.2024 07:39 Ответить
 
 