Украина и Еврокомиссия в 2025 году будут работать над десятками переговорных разделов, - Стефанишина
Украина в 2025 году будет работать с Еврокомиссией над десятками переговорных разделов, которые откроют путь к вступлению в ЕС.
Об этом в телеэфире заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она напомнила, что накануне Европейская комиссия обнародовала Отчет о расширении.
"Европейская комиссия рекомендовала быстро, в начале 2025 года, перейти к открытию следующих кластеров. Речь о десятках переговорных разделов, не об одном, не о двух, - это очень важная рекомендация. Безусловно, есть какие-то пожелания или беспокойство, они объективно отражены в Отчете, но в целом картина достаточно положительная, мы достигли того эффекта, которого хотели", - подчеркнула Стефанишина.
Она выразила надежду, что в следующих раундах переговоров, которые состоятся в ноябре и декабре, будут определены дорожные карты по вопросам, требующим совместной работы.
"В частности, до конца года мы представим дорожные карты по утверждению верховенства права, функционирования демократических институтов, реформы государственного управления. Я думаю, что это таки будет новое дыхание для нас, украинцев, потому что государство еще больше меняется, мобилизуется. Поэтому движемся к единству, движемся в ЕС", - подытожила Стефанишина.
Напомним, Европейская комиссия 30 октября приняла ежегодный "Пакет расширения", который содержит детальную оценку состояния дел и прогресса, достигнутого Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Черногорией, Северной Македонией, Сербией, Грузией, Республикой Молдова, Украиной и Турцией на пути к вступлению в ЕС. Оценки сопровождаются рекомендациями и указаниями относительно приоритетов реформ. В частности, Еврокомиссия рекомендовала Киеву в следующем году улучшить результаты расследования дел о коррупции на самом высоком уровне.
