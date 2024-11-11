Украина хорошо продвигается на пути к членству в ЕС, - Боррель анонсировал переговорные кластеры с Киевом на вступление в Евросоюз в 2025 году

Украина хорошо продвигается на пути к членству в Европейском Союзе, о чем свидетельствует положительный отчет, предоставленный Еврокомиссией. В течение 2025 года начнутся следующие этапы переговоров по "конкретным кластерам".

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью"Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина стала кандидатом на вступление в ЕС. Это очень важное решение для вашего будущего. Членство в ЕС - это самое большое обязательство по безопасности, которое мы можем предоставить. Мы не военный альянс, но быть частью семьи Европейского Союза, европейской семьи означает иметь мощные способности, ведь каждый член этой семьи предан безопасности, защите и целостности остальных и семьи как единого целого", - сказал глава европейской дипломатии.

Боррель отметил, что последний отчет, предоставленный Европейской комиссией очень позитивный.

Читайте также: Украина и Еврокомиссия в 2025 году будут работать над десятками переговорных разделов, - Стефанишина

"Украина хорошо продвигается на пути к членству в ЕС. Последний отчет предоставленный Европейской комиссией очень положительный. Я уверен, что в течение следующего года, так быстро как это возможно, начнутся переговоры по конкретным кластерам. И это демонстрирует ту рекордную скорость, с которой движется Украина. Так не делало ни одно государство на моей памяти", - сказал дипломат.

Напомним, что 30 октября Еврокомиссия представила отчет по Украине. В документе отмечается, что Украина в процессе подготовки к вступлению в ЕС "выполнила все невыполненные шаги", определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года о предоставлении статуса кандидата.

Читайте также: Будущее Украины – в ЕС и НАТО, - Бербок