ЄС вже передав Україні понад 980 тисяч снарядів з обіцяного мільйона, - Боррель

До кінця цього року країни-члени Європейського Союзу поставлять Україні 1,5 мільйона артилерійських снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це шеф дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми майже зробили це. Ми вже поставили понад 980 тисяч снарядів і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів. Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни - і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися", - сказав він.

Боррель зауважив, що на додаток до цього багато боєприпасів були поставлені в Україну за двосторонніми угодами з країнами-членами, а також згадав про чеську ініціативу, яка "працює, хоча і не так швидко, як ми очікували".

"Загалом до кінця року ми поставимо в Україну понад 1,5 мільйона боєприпасів", – запевнив високий представник.

Очільник європейської дипломатії додав, що ЄС зможе продовжувати постачати Україні таку ж кількість боєприпасів, "як вийде на крейсерську швидкість".

"Проблема ж була не в тому, щоб передати наявне, а у виробництві. Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік, то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали. Зараз уже маємо цю виробничу потужність", – підкреслив Боррель.

Нагадаємо, на початку лютого Боррель заявив, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

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