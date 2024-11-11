Угорщина підтримувала всі рішення ЄС щодо санкцій проти РФ та підтримки України, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзі існує єдність щодо України, навіть попри позицію Угорщини.

Про це він заявив в інтерв'ю ЄП, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Борреля, за майже три роки повномасштабної війни РФ проти України "Угорщина підтримувала всі рішення ЄС щодо санкцій та підтримки України".

"Йдеться про 122 мільярди євро загальної європейської допомоги Україні. 122 мільярди! Це було б неможливо без консенсусу щодо підтримки, і Угорщина була частиною цього консенсусу", - пояснив глава європейської дипломатії.

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Також, коментуючи блокування Угорщиною виділення Україні коштів через Європейський фонд миру, він сказав, що наразі у ЄС є інші інструменти підтримки.

"Європейський фонд миру – це перший інструмент, який з’явився у ЄС у 2022 році для надання Україні військової підтримки. Зараз ми створили й інші інструменти – наприклад, кредит на 35 млрд євро, пов'язаний із замороженими російськими активами. Також у нас є спеціальний фонд для розвитку потенціалу української оборонної промисловості", - зазначив Боррель.

Високий представник визнав, що для використання ще і Європейського фонду миру потрібна згода всіх країн-членів ЄС.

"Я не можу гарантувати вам, що така одностайність буде", - підсумував він.

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