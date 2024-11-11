Венгрия поддерживала все решения ЕС по санкциям против РФ и поддержке Украины, - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе существует единство в отношении Украины, даже несмотря на позицию Венгрии.

Об этом он заявил в интервью ЕП, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Борреля, за почти три года полномасштабной войны РФ против Украины "Венгрия поддерживала все решения ЕС по санкциям и поддержке Украины".

"Речь идет о 122 миллиардах евро общей европейской помощи Украине. 122 миллиарда! Это было бы невозможно без консенсуса относительно поддержки, и Венгрия была частью этого консенсуса", - пояснил глава европейской дипломатии.

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Также, комментируя блокирование Венгрией выделения Украине средств через Европейский фонд мира, он сказал, что сейчас у ЕС есть другие инструменты поддержки.

"Европейский фонд мира - это первый инструмент, который появился у ЕС в 2022 году для предоставления Украине военной поддержки. Сейчас мы создали и другие инструменты - например, кредит на 35 млрд евро, связанный с замороженными российскими активами. Также у нас есть специальный фонд для развития потенциала украинской оборонной промышленности", - отметил Боррель.

Высокий представитель признал, что для использования еще и Европейского фонда мира требуется согласие всех стран-членов ЕС.

"Я не могу гарантировать вам, что такое единодушие будет", - подытожил он.

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