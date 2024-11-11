Венгрия поддерживала все решения ЕС по санкциям против РФ и поддержке Украины, - Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе существует единство в отношении Украины, даже несмотря на позицию Венгрии.
Об этом он заявил в интервью ЕП, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Борреля, за почти три года полномасштабной войны РФ против Украины "Венгрия поддерживала все решения ЕС по санкциям и поддержке Украины".
"Речь идет о 122 миллиардах евро общей европейской помощи Украине. 122 миллиарда! Это было бы невозможно без консенсуса относительно поддержки, и Венгрия была частью этого консенсуса", - пояснил глава европейской дипломатии.
Также, комментируя блокирование Венгрией выделения Украине средств через Европейский фонд мира, он сказал, что сейчас у ЕС есть другие инструменты поддержки.
"Европейский фонд мира - это первый инструмент, который появился у ЕС в 2022 году для предоставления Украине военной поддержки. Сейчас мы создали и другие инструменты - например, кредит на 35 млрд евро, связанный с замороженными российскими активами. Также у нас есть специальный фонд для развития потенциала украинской оборонной промышленности", - отметил Боррель.
Высокий представитель признал, что для использования еще и Европейского фонда мира требуется согласие всех стран-членов ЕС.
"Я не могу гарантировать вам, что такое единодушие будет", - подытожил он.
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Це так по європейськи - давати хвосту крутити собакою.
Заради ... чого ?
Угорщина досі блокує 6 мільярдів євро на зброю для України, у Євросоюзі знайшли спосіб обійти вето, - Bloomberg Джерело: https://biz.censor.net/n3513676
То, певно, якась інша Угорщина.