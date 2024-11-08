Украина сама должна решать, продолжать воевать или нет, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не говорил Украине, что делать в контексте войны с Россией, но готов "по-соседски" помочь.

Об этом он сказал на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Орбан отметил, что Украина - суверенная страна и то, что Украина делает, это принадлежит исключительно украинцам. "Они решили бороться и они боролись героически, им предстоит решать, продолжать или нет", - сказал он.

По словам венгерского премьера, его усилия направлены лишь на то, чтобы изолировать Венгрию от опасности войны и возможной ситуации, которая будет иметь негативное влияние на Венгрию.

"В июле я ездил в Киев и в Москву, я был жестко раскритикован за это. Но то, что я делал в Украине, не было попыткой убедить украинцев сделать что-то. Я лишь пытался объяснить президенту, что время не на его стороне и я готов помочь создать определенное перемирие, которое предшествовало бы более длительному миру. Меня отвергли и заверили, что время на их стороне", - рассказал Орбан.

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По его словам, в условиях, когда обе стороны убеждены, что время на их стороне, он попытался создать как можно более широкий "международный мирный климат", а затем рано или поздно склонить к переговорам воюющие стороны.

"Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и которые заслуживают лучшего будущего, чем то, что светит им сейчас", - отметил Орбан.

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