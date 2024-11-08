РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8171 посетитель онлайн
Новости Война
4 640 21

Украина сама должна решать, продолжать воевать или нет, - Орбан

прем’єр-міністр Угорщини Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что никогда не говорил Украине, что делать в контексте войны с Россией, но готов "по-соседски" помочь.

Об этом он сказал на пресс-конференции после неформального саммита ЕС в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Орбан отметил, что Украина - суверенная страна и то, что Украина делает, это принадлежит исключительно украинцам. "Они решили бороться и они боролись героически, им предстоит решать, продолжать или нет", - сказал он.

По словам венгерского премьера, его усилия направлены лишь на то, чтобы изолировать Венгрию от опасности войны и возможной ситуации, которая будет иметь негативное влияние на Венгрию.

"В июле я ездил в Киев и в Москву, я был жестко раскритикован за это. Но то, что я делал в Украине, не было попыткой убедить украинцев сделать что-то. Я лишь пытался объяснить президенту, что время не на его стороне и я готов помочь создать определенное перемирие, которое предшествовало бы более длительному миру. Меня отвергли и заверили, что время на их стороне", - рассказал Орбан.

Читайте также: Орбан после победы Трампа заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины

По его словам, в условиях, когда обе стороны убеждены, что время на их стороне, он попытался создать как можно более широкий "международный мирный климат", а затем рано или поздно склонить к переговорам воюющие стороны.

"Я никогда не говорил, что украинцам делать. Их страна, их будущее, их жизнь, суверенная страна. Но я готов помочь им, как я много раз делал, потому что они наши соседи, которые боролись героически и которые заслуживают лучшего будущего, чем то, что светит им сейчас", - отметил Орбан.

Читайте также: Европа не сможет финансировать войну в Украине без Трампа, - Орбан

Автор: 

Венгрия (1926) Виктор Орбан (460)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Здохни Вітя.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:05
+8
Нє, спочатку хай йде *****, і там здихає.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:07
+6
Сегодня день цитат из Орбана?Прям с утра и до вечера шпарят.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сегодня день цитат из Орбана?Прям с утра и до вечера шпарят.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:01 Ответить
Це тому шо тусовка ЄС у ******* проходить.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:19 Ответить
Іншими словами орбан сказав "Україні самій вирішувати, чи існувати, як країні, чи ні."
показать весь комментарий
08.11.2024 20:10 Ответить
З тобою вже поздоровались, чи ще стоїш, чекаєш?
показать весь комментарий
08.11.2024 19:03 Ответить
Торбан заявив, що ніколи не казав Україні, що робити у контексті війни з Росією, але готовий "по-сусідськи" допомогти.

Ну там Закарпаття собі прирізати абощо...
показать весь комментарий
08.11.2024 19:03 Ответить
Здохни Вітя.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:05 Ответить
Нє, спочатку хай йде *****, і там здихає.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:07 Ответить
Иди в орбу, кремлевская протухшая консерва.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:09 Ответить
на фото - "два орбана" )
показать весь комментарий
08.11.2024 19:10 Ответить
Чи принесе зупинка війни користь Україні та шкоду рф? Звичайно, так.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:15 Ответить
Ану, ******, нагадай чого тебе Шольц виводив каву пити?
показать весь комментарий
08.11.2024 19:17 Ответить
Хитрожопый свин.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:21 Ответить
тупа скотиняка, війна залежить тільки від х..ла і його поплічників
показать весь комментарий
08.11.2024 19:24 Ответить
Вітя хоче мадярский мір. Точно як **** свій сруцкій
показать весь комментарий
08.11.2024 19:24 Ответить
Чому Орбан ігнорує пояснення, зокрема, від Порошенка? А тому що ці пояснення в першу чергу ***** (і, можливо, Трампу) - не потрібні.
Петро Порошенко: "Наголошую на червоних лініях.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО."

І Орбана ці умови припинення війни - не влаштовують...
показать весь комментарий
08.11.2024 19:25 Ответить
Як завжди порох говорить правильно, чітко і зрозуміло!

Не те що деякі, вважаючи себе хитрожопими.
показать весь комментарий
08.11.2024 19:53 Ответить
пардон, Порошенко
показать весь комментарий
08.11.2024 19:55 Ответить
1. Орбан має бути заарештований за хабари, що він отримав від спецслужб РФ.

2. Орбан має бути заарештований за співучасть з путлером у агресивній війні против України.

Тобто: жодних ображень Орбану, він лише має бути заарештований судом та засуджений до 20 років за гратами.
показать весь комментарий
08.11.2024 20:10 Ответить
Така зміна риторики Орбана цілком може бути пов'язана з тим, що він отримуватиме сигнали від людей Трампа про те, що Трамп не збирається задовольняти бажання Пуйла.
показать весь комментарий
08.11.2024 20:38 Ответить
Було б добре, але ж Трамп жодним чином не висловився про повернення наших територій, що окуповані болотом. Крим при ньому був в окупації, і шо. Але ж це й є - задовільнення бажань, про яке Ви кажете.
показать весь комментарий
08.11.2024 21:31 Ответить
Соррi, саме адміністрація Трампа у 2018 році зафіксувала в Кримській декларації той факт, що Крим є невід'ємною частиною України і що Америка ніколи не визнає його анексію. Обама не хотів втручатися в 2014 році, і ні адміністрація Обами, ні адміністрація Байдена ніколи не робили такої заяви, як адміністрація Трампа. Ба більше, за вказівкою Байдена (судячи з усього) влітку 2022 року сторінку з текстом Кримської декларації видалили.

https://aillarionov.livejournal.com/1318399.html
показать весь комментарий
09.11.2024 00:14 Ответить
 
 