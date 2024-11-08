Україні самій належить вирішувати, продовжувати воювати чи ні, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ніколи не казав Україні, що робити у контексті війни з Росією, але готовий "по-сусідськи" допомогти.
Про це він сказав на пресконференції після неформального саміту ЄС у Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Орбан зазначив, що Україна – суверенна країна і те, що Україна робить це належить виключно українцям. "Вони вирішили боротися і вони боролися героїчно, їм належить вирішувати продовжувати чи ні", – сказав він.
За словами угорського прем'єра, його зусилля спрямовані лише на те, щоб ізолювати Угорщину від небезпеки війни і можливої ситуації, яка матиме негативний вплив на Угорщину.
"У липні я їздив до Києва і до Москви, я був жорстко розкритикований за це. Але те, що я робив в Україні не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке передувало б більш тривалому миру. Мене відкинули і запевнили, що час на їхньому боці", – розповів Орбан.
За його словами, в умовах коли обидві сторони переконані, що час на їх боці, він спробував створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат", а потім рано чи пізно схилити до переговорів воюючі сторони.
"Я ніколи не казав, що українцям робити. Їх країна, їх майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", – зазначив Орбан.
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Ну там Закарпаття собі прирізати абощо...
Петро Порошенко: "Наголошую на червоних лініях.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО."
І Орбана ці умови припинення війни - не влаштовують...
Не те що деякі, вважаючи себе хитрожопими.
2. Орбан має бути заарештований за співучасть з путлером у агресивній війні против України.
Тобто: жодних ображень Орбану, він лише має бути заарештований судом та засуджений до 20 років за гратами.
https://aillarionov.livejournal.com/1318399.html