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Новини Війна
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Україні самій належить вирішувати, продовжувати воювати чи ні, - Орбан

прем’єр-міністр Угорщини Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ніколи не казав Україні, що робити у контексті війни з Росією, але готовий "по-сусідськи" допомогти.

Про це він сказав на пресконференції після неформального саміту ЄС у Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Орбан зазначив, що Україна – суверенна країна і те, що Україна робить це належить виключно українцям. "Вони вирішили боротися і вони боролися героїчно, їм належить вирішувати продовжувати чи ні", – сказав він.

За словами угорського прем'єра, його зусилля спрямовані лише на те, щоб ізолювати Угорщину від небезпеки війни і можливої ситуації, яка матиме негативний вплив на Угорщину.

"У липні я їздив до Києва і до Москви, я був жорстко розкритикований за це. Але те, що я робив в Україні не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке передувало б більш тривалому миру. Мене відкинули і запевнили, що час на їхньому боці", – розповів Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан після перемоги Трампа заявив про потребу в новій європейській стратегії щодо України

За його словами, в умовах коли обидві сторони переконані, що час на їх боці, він спробував створити якомога ширший "міжнародний мирний клімат", а потім рано чи пізно схилити до переговорів воюючі сторони.

"Я ніколи не казав, що українцям робити. Їх країна, їх майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", – зазначив Орбан.

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Автор: 

Угорщина (2366) Віктор Орбан (593)


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Топ коментарі
+9
Здохни Вітя.
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08.11.2024 19:05 Відповісти
+8
Нє, спочатку хай йде *****, і там здихає.
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08.11.2024 19:07 Відповісти
+6
Сегодня день цитат из Орбана?Прям с утра и до вечера шпарят.
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08.11.2024 19:01 Відповісти
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Сегодня день цитат из Орбана?Прям с утра и до вечера шпарят.
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08.11.2024 19:01 Відповісти
Це тому шо тусовка ЄС у ******* проходить.
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08.11.2024 19:19 Відповісти
Іншими словами орбан сказав "Україні самій вирішувати, чи існувати, як країні, чи ні."
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08.11.2024 20:10 Відповісти
З тобою вже поздоровались, чи ще стоїш, чекаєш?
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08.11.2024 19:03 Відповісти
Торбан заявив, що ніколи не казав Україні, що робити у контексті війни з Росією, але готовий "по-сусідськи" допомогти.

Ну там Закарпаття собі прирізати абощо...
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08.11.2024 19:03 Відповісти
Здохни Вітя.
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08.11.2024 19:05 Відповісти
Нє, спочатку хай йде *****, і там здихає.
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08.11.2024 19:07 Відповісти
Иди в орбу, кремлевская протухшая консерва.
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08.11.2024 19:09 Відповісти
на фото - "два орбана" )
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08.11.2024 19:10 Відповісти
Чи принесе зупинка війни користь Україні та шкоду рф? Звичайно, так.
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08.11.2024 19:15 Відповісти
Ану, ******, нагадай чого тебе Шольц виводив каву пити?
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08.11.2024 19:17 Відповісти
Хитрожопый свин.
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08.11.2024 19:21 Відповісти
тупа скотиняка, війна залежить тільки від х..ла і його поплічників
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08.11.2024 19:24 Відповісти
Вітя хоче мадярский мір. Точно як **** свій сруцкій
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08.11.2024 19:24 Відповісти
Чому Орбан ігнорує пояснення, зокрема, від Порошенка? А тому що ці пояснення в першу чергу ***** (і, можливо, Трампу) - не потрібні.
Петро Порошенко: "Наголошую на червоних лініях.
Перше. Жодних компромісів щодо суверенітету і незалежності України. Вона в тій чи іншій формі ніколи не стане колонією росії або не повернеться до зони її впливу.
Друге. Не може бути компромісів з погляду територіальної цілісності України. Вона ніколи не визнає окуповані території та ніколи від них не відмовиться.
Третє. Категорично не можна погодитися на обмеження потужності ЗСУ, бо це є найнадійніший і найефективніший гарант подальшого існування української держави.
Четверте. До повного звільнення наших територій ми не можемо піти на компроміси чи скасування санкцій.
П'яте. Нам треба переконати президента Трампа в тому, що ніякої іншої альтернативи припинення війни, про яку він говорить, не може відбутися без членства України в НАТО."

І Орбана ці умови припинення війни - не влаштовують...
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08.11.2024 19:25 Відповісти
Як завжди порох говорить правильно, чітко і зрозуміло!

Не те що деякі, вважаючи себе хитрожопими.
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08.11.2024 19:53 Відповісти
пардон, Порошенко
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08.11.2024 19:55 Відповісти
1. Орбан має бути заарештований за хабари, що він отримав від спецслужб РФ.

2. Орбан має бути заарештований за співучасть з путлером у агресивній війні против України.

Тобто: жодних ображень Орбану, він лише має бути заарештований судом та засуджений до 20 років за гратами.
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08.11.2024 20:10 Відповісти
Така зміна риторики Орбана цілком може бути пов'язана з тим, що він отримуватиме сигнали від людей Трампа про те, що Трамп не збирається задовольняти бажання Пуйла.
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08.11.2024 20:38 Відповісти
Було б добре, але ж Трамп жодним чином не висловився про повернення наших територій, що окуповані болотом. Крим при ньому був в окупації, і шо. Але ж це й є - задовільнення бажань, про яке Ви кажете.
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08.11.2024 21:31 Відповісти
Соррi, саме адміністрація Трампа у 2018 році зафіксувала в Кримській декларації той факт, що Крим є невід'ємною частиною України і що Америка ніколи не визнає його анексію. Обама не хотів втручатися в 2014 році, і ні адміністрація Обами, ні адміністрація Байдена ніколи не робили такої заяви, як адміністрація Трампа. Ба більше, за вказівкою Байдена (судячи з усього) влітку 2022 року сторінку з текстом Кримської декларації видалили.

https://aillarionov.livejournal.com/1318399.html
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09.11.2024 00:14 Відповісти
 
 