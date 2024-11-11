ЕС уже передал Украине более 980 тысяч снарядов из обещанного миллиона, - Боррель

До конца этого года страны-члены Европейского Союза поставят Украине 1,5 миллиона артиллерийских снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью "Европейской правде".

"Мы почти сделали это. Мы уже поставили более 980 тысяч снарядов и очень скоро передадим 1 миллион снарядов. Я знаю, что мы брали обязательства достичь этого уровня до весны - и не смогли. Но до конца года сможем. И для этого мы значительно ускорились", - сказал он.

Боррель отметил, что в дополнение к этому много боеприпасов были поставлены в Украину по двусторонним соглашениям со странами-членами, а также упомянул о чешской инициативе, которая "работает, хотя и не так быстро, как мы ожидали".

"В целом до конца года мы поставим в Украину более 1,5 миллиона боеприпасов", - заверил высокий представитель.

Глава европейской дипломатии добавил, что ЕС сможет продолжать поставлять Украине такое же количество боеприпасов, "как выйдет на крейсерскую скорость".

"Проблема же была не в том, чтобы передать имеющееся, а в производстве. Когда мы обещали к весне выйти на уровень 1 миллиона снарядов в год, то не знали, какова реальная емкость производства, и она была не такой большой, как мы думали. Сейчас уже имеем эту производственную мощность", - подчеркнул Боррель.

Напомним, в начале февраля Боррель заявил, что ЕС предоставит Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года.

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