У Євросоюзі назвали новий строк передачі мільйона артилерійських снарядів для України

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розраховує, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

"Наш оборонно-промисловий комплекс підвищує свої можливості. Вони підвищилися на 40% з початку року. І я можу бути певним, що до кінця року загальна кількість поставлених боєприпасів як пожертв буде понад 1 млн 155 тисяч. Це досить точне число", – сказав Боррель на брифінгу 7 лютого, передає Європейська правда.

Боррель також повідомив, що із січня 2022 року Європейський Союз надав Україні підтримку приблизно на понад 88 млрд євро.

Раніше Боррель заявляв, що, за інформацією від держав-членів Європейського Союзу, вони змогли з березня 2023 року поставити Україні 330 тис. снарядів зі своїх резервів – третину від обіцяного на рік 1 млн.

"До березня ми очікуємо на збільшення цієї цифри ще більш ніж на 200 тис., що складе 524 тис. артилерійських снарядів, тобто 52% від поставленої мети. Це буде за рахунок запасів і як індивідуальних, так і спільних закупівель країнами ЄС", – сказав тоді Боррель.

На саміті ЄС наприкінці лютого 2023 року лідери Євросоюзу погодилися з планами оперативного постачання Києву боєприпасів у кількості 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

20 березня минулого року Рада ЄС узгодила "тристоронній підхід", спрямований на надання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів спільними зусиллями. План складався з трьох пунктів: постачання Україні снарядів зі складів держав-членів за підтримки Європейського фонду світу у розмірі 1 млрд євро, спільні закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України та своїх збройних сил також на 1 млрд євро та третій трек – "нарощування та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі".