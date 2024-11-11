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Новости
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Украина ожидает миллион боеприпасов от европейских партнеров до конца года, - Шмыгаль

Зустріч Борреля та Шмигаля 11 листопада

Украина ожидает получения одного миллиона боеприпасов от европейских партнеров до конца года и заинтересована в совместном производстве оружия и поддержке украинского оборонного сектора.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с главным дипломатом Европейского Союза Жозепом Боррелем, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кабмина поблагодарил Борреля за положительную оценку достижений Украины в отчете Еврокомиссии и намерение открыть переговоры по кластерам как можно быстрее в 2025 году.

Кроме этого, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине.

"Мы благодарны за переданные снаряды и рассчитываем получить в целом один миллион боеприпасов до конца этого года", - заявил глава правительства.

Также Шмыгаль заявил, что Украина заинтересована в совместном производстве оружия и поддержке украинского оборонного сектора по примеру "датской модели".

Читайте также: ЕС уже передал Украине более 980 тысяч снарядов из обещанного миллиона, - Боррель

Автор: 

боеприпасы (2330) Евросоюз (17061) Боррель Жозеп (784) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+5
Якщо згадати, що 900+ тисяч вже поставлені на протязі року, то фраза "очікує мільйон снарядів" вже НЕ так пафосно звучить.
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11.11.2024 23:33
+4
"данська модель" - партнери дають гроші, а зешобла їх розтрінькує в своїх колах. датчани в захваті!
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11.11.2024 23:19
+2
"...загалом один мільйон *********** до кінця цього року" - це може бути і 1 ********* і 10 залишилося із цього мільйона (за який час - за рік, 2 чи за весь період війни?)...Інформація ні про що! Просто знову озвучити цей всюдисущий "потужний" "мільйон"!
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11.11.2024 23:39
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"данська модель" - партнери дають гроші, а зешобла їх розтрінькує в своїх колах. датчани в захваті!
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11.11.2024 23:19 Ответить
Навіщо таке публічно оприлюднювати. Очікуйте мовчки.
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11.11.2024 23:26 Ответить
Мене завжди розгулюють параноїки, що лякаються "секрета Полішинеля".
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11.11.2024 23:35 Ответить
Якщо згадати, що 900+ тисяч вже поставлені на протязі року, то фраза "очікує мільйон снарядів" вже НЕ так пафосно звучить.
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11.11.2024 23:33 Ответить
Це чергове словоблуддя від політичних курвів, імпотентів пи.даболів шмигалів-борелів-мішелів-фондерляєн-ів та ін.
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12.11.2024 08:23 Ответить
"...загалом один мільйон *********** до кінця цього року" - це може бути і 1 ********* і 10 залишилося із цього мільйона (за який час - за рік, 2 чи за весь період війни?)...Інформація ні про що! Просто знову озвучити цей всюдисущий "потужний" "мільйон"!
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11.11.2024 23:39 Ответить
А МОЖЕТ ЛУЧШЕ ИХ ПРИТРАВИТЬ !?)
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11.11.2024 23:39 Ответить
Все очікуємо, хтось має дати, хтось винен в наших проблемах, хтось має виправляти наші помилки
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12.11.2024 05:36 Ответить
Паразит бреше!
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12.11.2024 07:13 Ответить
Козли зелені! Все очікують! А самим робити що руки із заду ростуть? В Україну стільки грошей зайшло що можна і ''зірку смерті'' зробити! Де гроші поділи?
Зелю геть!
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12.11.2024 09:08 Ответить
Знову слугориги кинули інформацію для наріду 73%, що винні у всьому партнери, які обіцяли скільки-то, але не дали. Та розйого туди, Україна була в десятці інпортерів світу зброї, то куди поділися заводи і спеціалісти? Скільки будете брехати і переводити стрілки на партнерів? Де все наше? Нарід у 2019 роціц вибирав не партнерів, а Потужного і його 6 менеджерів, то де результат?
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12.11.2024 10:31 Ответить
 
 