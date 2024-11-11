Украина ожидает миллион боеприпасов от европейских партнеров до конца года, - Шмыгаль
Украина ожидает получения одного миллиона боеприпасов от европейских партнеров до конца года и заинтересована в совместном производстве оружия и поддержке украинского оборонного сектора.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с главным дипломатом Европейского Союза Жозепом Боррелем, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Кабмина поблагодарил Борреля за положительную оценку достижений Украины в отчете Еврокомиссии и намерение открыть переговоры по кластерам как можно быстрее в 2025 году.
Кроме этого, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине.
"Мы благодарны за переданные снаряды и рассчитываем получить в целом один миллион боеприпасов до конца этого года", - заявил глава правительства.
Также Шмыгаль заявил, что Украина заинтересована в совместном производстве оружия и поддержке украинского оборонного сектора по примеру "датской модели".
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