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Новости Помощь Украине
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ЕС должен обсудить сценарий по увеличению поддержки Украины в свете победы Трампа, - Боррель

Жозеп Боррель

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США ЕС должен рассмотреть возможности по увеличению помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg.

"Боррель заявил, что ЕС должен обдумать сценарий, при котором поддержка Украины с его стороны возрастет в свете победы Трампа на выборах президента США", - говорится в сообщении

Как отмечается, Боррель выступил с такими заявлениями в Варшаве на пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Кроме того, в минувшие выходные Боррель совершил поездку в Киев, где пообещал, что поддержка ЕС украинской власти останется незыблемой.

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Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз не имеет планов на время президентства Дональда Трампа, избранного на должность на выборах в США 5 ноября. Однако есть план для усиления автономных возможностей европейцев.

Автор: 

Евросоюз (17061) Трамп Дональд (5089) Боррель Жозеп (784)


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Сценарии и визии - одним словом, говорильни.
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12.11.2024 12:48 Ответить
... Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
«Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите... (с)
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12.11.2024 12:55 Ответить
Судячи з дій Трампа він не питає нікого, ні Україну ні Європу, а може правильно й робить.
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12.11.2024 13:05 Ответить
Добре ,що хоч зарухалися ,бо від Трампа може бути неприємний експромт(Але може бути таке,що Трамп побачить ,що ЄС і без нього справляється,і не опускає руки,і тут його заїсть самолюбство і давай ще більше допомагати Україні)
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12.11.2024 13:08 Ответить
Як же вже задрав оцей їхній вселенський звіздьож про "потрібно", "треба", необхідно" й тому подібне! Ви - дійте, а не звиздіть язиком, який без кісток!
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12.11.2024 13:31 Ответить
"розглянути можливості" - так просто? Навіть не обговорити розглядання можливостей, до цього не обговоривши можливість розглянути можливості?
Не може такого бути.
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12.11.2024 13:49 Ответить
 
 