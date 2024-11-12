ЕС должен обсудить сценарий по увеличению поддержки Украины в свете победы Трампа, - Боррель

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США ЕС должен рассмотреть возможности по увеличению помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg.

"Боррель заявил, что ЕС должен обдумать сценарий, при котором поддержка Украины с его стороны возрастет в свете победы Трампа на выборах президента США", - говорится в сообщении

Как отмечается, Боррель выступил с такими заявлениями в Варшаве на пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Кроме того, в минувшие выходные Боррель совершил поездку в Киев, где пообещал, что поддержка ЕС украинской власти останется незыблемой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает миллион боеприпасов от европейских партнеров до конца года, - Шмыгаль

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз не имеет планов на время президентства Дональда Трампа, избранного на должность на выборах в США 5 ноября. Однако есть план для усиления автономных возможностей европейцев.