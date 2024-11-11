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У Евросоюза нет планов на время президентства Трампа, - Боррель

Боррель про наявність планів на час президентства Трампа

Европейский Союз не имеет планов на время президентства Дональда Трампа, избранного на должность на выборах в США 5 ноября. Однако есть план для усиления автономных возможностей европейцев.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы точно не имеем планов для президентства Трампа. Но у нас есть план для усиления автономных возможностей европейцев, чтобы обеспечить безопасность и защиту. Семь лет назад, когда начался первый президентский срок Трампа, многие европейские лидеры говорили, что мы должны взять нашу судьбу в свои руки. И это до сих пор является правдой. Мы должны держать нашу судьбу в собственных руках", - подчеркнул главный дипломат ЕС.

Боррель отметил, что США были и продолжают быть важным партнером и являются одним из больших поставщиков безопасности в рамках НАТО, однако ЕС должен больше вкладываться в собственную безопасность.

"Но мы должны взять нашу часть - большую ответственность за нашу безопасность и защиту. Мы уже начали делать это, но мы должны продолжить это делать быстрее", - сказал шеф европейской дипломатии.

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Автор: 

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трамп змусить ЄС купувати скраплений газ в США і відмовитись від кацапського. це і буде кінець росії
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11.11.2024 21:27 Ответить
Зато Трамп має плани на ЄС - 10% ембарго
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11.11.2024 21:29 Ответить
Та і яєць не має бідняга стурбований і занепокоєний.
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11.11.2024 21:53 Ответить
Нормальные люди не могут шота планировать при таких идиотах.
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11.11.2024 21:56 Ответить
Вообщето ещё 10-15 лет назад должны были уже делать
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11.11.2024 22:02 Ответить
Ждуни, "сядуть на попу рівно" та будуть чекати чотири роки більш адекватного Дядю в Америці?

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11.11.2024 22:22 Ответить
Зато честно сказал ... ПЛАНА НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
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11.11.2024 22:35 Ответить
 
 