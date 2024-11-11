Євросоюз не має планів на час президентства Трампа, - Боррель

Європейський Союз не має планів на час президентства Дональда Трампа, обраного на посаду на виборах у США 5 листопада. Однак є план для посилення автономних можливостей європейців.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми точно не маємо планів для президентства Трампа. Але у нас є план для посилення автономних можливостей європейців, щоб забезпечити безпеку та захист. Сім років тому, коли розпочався перший президентський термін Трампа, багато європейських лідерів казали, що ми маємо взяти нашу долю в свої руки. І це досі є правдою. Ми маємо тримати нашу долю у власних руках", - наголосив головний дипломат ЄС.

Боррель зазначив, що США були і продовжують бути важливим партнером і є одним з більших надавачів безпеки в межах НАТО, однак ЄС повинен більше вкладатися у власну безпеку.

"Але ми маємо взяти нашу частину - більшу відповідальність за нашу безпеку і захист. Ми вже почали робити це, але ми маємо продовжити це робити швидше", - сказав шеф європейської дипломатії.

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