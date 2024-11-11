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Євросоюз не має планів на час президентства Трампа, - Боррель

Боррель про наявність планів на час президентства Трампа

Європейський Союз не має планів на час президентства Дональда Трампа, обраного на посаду на виборах у США 5 листопада. Однак є план для посилення автономних можливостей європейців.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" розповів високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми точно не маємо планів для президентства Трампа. Але у нас є план для посилення автономних можливостей європейців, щоб забезпечити безпеку та захист. Сім років тому, коли розпочався перший президентський термін Трампа, багато європейських лідерів казали, що ми маємо взяти нашу долю в свої руки. І це досі є правдою. Ми маємо тримати нашу долю у власних руках", - наголосив головний дипломат ЄС.

Боррель зазначив, що США були і продовжують бути важливим партнером і є одним з більших надавачів безпеки в межах НАТО, однак ЄС повинен більше вкладатися у власну безпеку.

"Але ми маємо взяти нашу частину - більшу відповідальність за нашу безпеку і захист. Ми вже почали робити це, але ми маємо продовжити це робити швидше", - сказав шеф європейської дипломатії.

Читайте також: Боррель пояснив, як ЄС підтримуватиме Україну, якщо Трамп вирішить скоротити допомогу: У нас є безпекова угода на 10 років

Автор: 

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трамп змусить ЄС купувати скраплений газ в США і відмовитись від кацапського. це і буде кінець росії
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11.11.2024 21:27 Відповісти
Зато Трамп має плани на ЄС - 10% ембарго
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11.11.2024 21:29 Відповісти
Та і яєць не має бідняга стурбований і занепокоєний.
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11.11.2024 21:53 Відповісти
Нормальные люди не могут шота планировать при таких идиотах.
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11.11.2024 21:56 Відповісти
Вообщето ещё 10-15 лет назад должны были уже делать
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11.11.2024 22:02 Відповісти
Ждуни, "сядуть на попу рівно" та будуть чекати чотири роки більш адекватного Дядю в Америці?

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11.11.2024 22:22 Відповісти
Зато честно сказал ... ПЛАНА НЕТ НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
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11.11.2024 22:35 Відповісти
 
 