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Трамп не поддерживает выгодное для Украины соглашение о завершении войны, - глава МИД Британии Лемми

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі про майбутню політику Трампа щодо війни в Україні

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сказал в интервью изданию New Statesman, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Британии, отвечая на вопрос о будущей политике Трампа в отношении войны в Украине, сослался на разговоры с друзьями в Республиканской партии США, которые придерживаются "ястребиных" взглядов.

"Дональд Трамп имеет определенную преемственность с такой позицией "мира через силу". Что я точно знаю о Дональде Трампе, так это то, что он не любит неудачников и не хочет проигрывать, он хочет получить правильную сделку для американского народа", - считает глава британского МИД.

Читайте также: Зеленский о возможности завершения войны: Многое зависит от Путина, но он слабее США и Трампа

По словам Лемми, избранный президент США знает, что "правильная" сделка для американского народа - это мир в Европе.

"Это означает устойчивый мир, а не то что Россия достигнет своих целей и вернется за новыми территориями в ближайшие годы", - добавил Лемми.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда "наладит процессы" с командой новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Читайте также: Европа должна быть готова развернуть войска в Украине, чтобы поддержать любое мирное соглашение, разработанное Трампом, - глава МИД Эстонии Цахкна

Автор: 

Великобритания (4950) Трамп Дональд (5187) Лемми Дэвид (48)


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Топ комментарии
+7
Дивно що він зараз - як в рот води набрав . Дозвіл Байдена на удари ракетами по паРаші коментують всі кому не лінь , його дебільний синок , Маск , різні фріки з його оточення , але сам трамп ні гу-гу .
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20.11.2024 21:01
+4
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20.11.2024 20:46
+3
Так отож - а на виборах золоті гори обіцяв - мав порішати за один день
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20.11.2024 21:04
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А від Трампа ми щось почуємо - вже після виборів?
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20.11.2024 20:43 Ответить
Дивно що він зараз - як в рот води набрав . Дозвіл Байдена на удари ракетами по паРаші коментують всі кому не лінь , його дебільний синок , Маск , різні фріки з його оточення , але сам трамп ні гу-гу .
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20.11.2024 21:01 Ответить
Так отож - а на виборах золоті гори обіцяв - мав порішати за один день
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20.11.2024 21:04 Ответить
Можно попользоваться мозгами и понять, что поскольку в данном. Лучшеинтересы и Трампа и Байдена одинаковы - им война в Украине не нужна, то Байден вложил в руки следующего президента еще один рычаг давления на *****.
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20.11.2024 21:50 Ответить
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20.11.2024 20:46 Ответить
Трампон просто отдаст 20% территории краины Ху#лу и скажет, что это нам "выгодно".
А тем, кто будет возражать, докажет, что 20% "выгоднее" для Украины, чем 30%.
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20.11.2024 20:49 Ответить
Трамп не підтримає невигідну для України угоду про завершення війни

Атож, атож!
Навіть боляче анітрохи не буде!
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20.11.2024 20:57 Ответить
тобто коли трамп перекрив нам допомогу на кілька місяців то це було нам дуже вигідно
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20.11.2024 21:06 Ответить
Украiна?!!!!

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20.11.2024 21:06 Ответить
Або підтримає.
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20.11.2024 21:15 Ответить
Хто це пише *****? -Трамп не поддерживает выгодное для Украины соглашение о завершении войны, - глава МИД Британии Лемми- - Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях.-
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20.11.2024 21:18 Ответить
Да ну, нах!
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20.11.2024 21:27 Ответить
А хтось читав цю статтю, точніше що тут написано ? Ні у кого дисонанс не виникає? Чи тут усі звикли до подібного?

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20.11.2024 21:40 Ответить
Що буде робити Трамп знає тільки Трамп, чому всі намагаються говорити за рудого, його вже обрали президентом, хай сам за себе ї говорить, для чого вся ця конспирология від політиків інших країн, рудий так рвався до влади, хай сам тепер за себе й говорить.
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20.11.2024 21:41 Ответить
"Трамп поддержал решение об ударах по России

Действующий президент США Джо Байден посоветовался с победившим на последних президентских выборах Дональдом Трампом перед тем, как предоставить разрешение Украине на удары вглубь Российской Федерации.

Об этом в интервью телеканалу «Киев24» заявил президент Республиканского Клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.

По словам Пинкуса, Трамп поддержал решение президента."
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20.11.2024 21:50 Ответить
Избранный президент США Дональд Трамп может скрытно передать Украине ядерное оружие, чтобы сделать ее очень сильной, заявил эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд британской газете Daily Express.

«Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие, чтобы раз и навсегда помешать России и Владимиру Путину», - заявил эксперт.

Победа Трампа на выборах поставила под вопрос дальнейшее финансирование военной поддержки Украины со стороны США.

Эксперт объяснил свою позицию тем, что в ближайшие четыре года Россия будет перевооружаться, но и Украина будет восстанавливаться и готовиться.

«Сделка может быть заключена очень тихо, и внезапно Украина станет очень могущественной. Это может быть козырной картой Трампа. С одной стороны, было бы безрассудно предоставлять Украине ядерное оружие, с другой - это могло бы восстановить баланс мира и власти в регионе.

По мнению эксперта, Трамп может «разменять» предоставление Украине ядерного оружия на отказ от приема страны в НАТО."
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20.11.2024 21:54 Ответить
Це Трамп йому на вушко прошепотів? Офіційної заяви від Трампа не було.
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20.11.2024 22:10 Ответить
В оригіналі стаття називається
David Lammy: Trump doesn't want Putin to win
Девід Леммі: Трамп не хоче перемоги Путіна

«Я знаю про Дональда Трампа те, що він не любить невдах і не хоче програвати; він хоче отримати правильну угоду для американського народу. І він знає, що правильною угодою для американського народу є мир у Європі, а це означає стійкий мир, а не те, що Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими в наступні роки».

А тут перевели як "Трамп не поддерживает выгодное для Украины соглашение о завершении войны, - глава МИД Британии Лемми"

Хоча далі написали "Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях."
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20.11.2024 22:33 Ответить
Сліпий казав побачим
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21.11.2024 01:04 Ответить
 
 