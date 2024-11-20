Трамп не поддерживает выгодное для Украины соглашение о завершении войны, - глава МИД Британии Лемми
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях.
Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сказал в интервью изданию New Statesman, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава МИД Британии, отвечая на вопрос о будущей политике Трампа в отношении войны в Украине, сослался на разговоры с друзьями в Республиканской партии США, которые придерживаются "ястребиных" взглядов.
"Дональд Трамп имеет определенную преемственность с такой позицией "мира через силу". Что я точно знаю о Дональде Трампе, так это то, что он не любит неудачников и не хочет проигрывать, он хочет получить правильную сделку для американского народа", - считает глава британского МИД.
По словам Лемми, избранный президент США знает, что "правильная" сделка для американского народа - это мир в Европе.
"Это означает устойчивый мир, а не то что Россия достигнет своих целей и вернется за новыми территориями в ближайшие годы", - добавил Лемми.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда "наладит процессы" с командой новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тем, кто будет возражать, докажет, что 20% "выгоднее" для Украины, чем 30%.
Атож, атож!
Навіть боляче анітрохи не буде!
Действующий президент США Джо Байден посоветовался с победившим на последних президентских выборах Дональдом Трампом перед тем, как предоставить разрешение Украине на удары вглубь Российской Федерации.
Об этом в интервью телеканалу «Киев24» заявил президент Республиканского Клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус.
По словам Пинкуса, Трамп поддержал решение президента."
«Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие, чтобы раз и навсегда помешать России и Владимиру Путину», - заявил эксперт.
Победа Трампа на выборах поставила под вопрос дальнейшее финансирование военной поддержки Украины со стороны США.
Эксперт объяснил свою позицию тем, что в ближайшие четыре года Россия будет перевооружаться, но и Украина будет восстанавливаться и готовиться.
«Сделка может быть заключена очень тихо, и внезапно Украина станет очень могущественной. Это может быть козырной картой Трампа. С одной стороны, было бы безрассудно предоставлять Украине ядерное оружие, с другой - это могло бы восстановить баланс мира и власти в регионе.
По мнению эксперта, Трамп может «разменять» предоставление Украине ядерного оружия на отказ от приема страны в НАТО."
David Lammy: Trump doesn't want Putin to win
Девід Леммі: Трамп не хоче перемоги Путіна
«Я знаю про Дональда Трампа те, що він не любить невдах і не хоче програвати; він хоче отримати правильну угоду для американського народу. І він знає, що правильною угодою для американського народу є мир у Європі, а це означає стійкий мир, а не те, що Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими в наступні роки».
А тут перевели як "Трамп не поддерживает выгодное для Украины соглашение о завершении войны, - глава МИД Британии Лемми"
Хоча далі написали "Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях."