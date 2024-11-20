Трамп не поддерживает выгодное для Украины соглашение о завершении войны, - глава МИД Британии Лемми

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для Киева условиях.

Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сказал в интервью изданию New Statesman, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Британии, отвечая на вопрос о будущей политике Трампа в отношении войны в Украине, сослался на разговоры с друзьями в Республиканской партии США, которые придерживаются "ястребиных" взглядов.

"Дональд Трамп имеет определенную преемственность с такой позицией "мира через силу". Что я точно знаю о Дональде Трампе, так это то, что он не любит неудачников и не хочет проигрывать, он хочет получить правильную сделку для американского народа", - считает глава британского МИД.

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По словам Лемми, избранный президент США знает, что "правильная" сделка для американского народа - это мир в Европе.

"Это означает устойчивый мир, а не то что Россия достигнет своих целей и вернется за новыми территориями в ближайшие годы", - добавил Лемми.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда "наладит процессы" с командой новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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