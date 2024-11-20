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Новини Війна
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Зеленський про можливість завершення війни: Багато залежить від Путіна, але він слабший за США і Трампа

Трамп та Путін

Питання завершення війни в Україні залежить як від російського диктатора Володимира Путіна, так і від позиції США, зокрема Дональда Трампа, який у січні обійме пост президента країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю каналу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, журналіст запитав главу держави, чи є Путін тим, хто може ухвалити рішення і покласти край війні в Україні. Зеленський відповідаючи на запитання сказав, що це дійсно так, але роль США ще більша, оскільки глава Кремля слабший за Америку.

"Я впевнений, що на сьогоднішній день це залежить від Путіна, дуже багато. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну. Але це також залежить від Сполучених Штатів Америки, набагато більше. Путін слабший за США", - заявив президент.

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Глава української держави аргументував свої слова тим, що американський лідер має силу, повноваження, зброю, і він може знизити ціну на енергоносії. Говорячи про останній чинник, Зеленський звернувся із закликом до обраного президента США Дональда Трампа, який офіційно вступить у свої повноваження через два місяці, 20 січня 2025 року.

"До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа про те, що він думає знизити ціни на енергоносії, на нафту, і це потрібно зробити", - сказав Зеленський.

Далі журналіст запитав президента, чи є у нього надія, що Трамп зможе вплинути на Путіна, щоб покласти край війні. На що глава держави частково повторив і сказав, що це буде непросто, але новообраний президент і Сполучені Штати сильніші за Володимира Путіна.

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"Це буде непросто, але я думаю, що якщо використовувати всі можливості, які мають США, то так, він зможе, тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший, Сполучені Штати сильніші, економіка сильніша, гроші, великі гроші, США мають величезний, дуже величезний вплив", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) путін володимир (23790) Трамп Дональд (5594)


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Топ коментарі
+14
Щось пішло не так? Гугл пам'ятає, коли Володя їдучи в авто Богдана, бреше наріду 73%, що війну можна закінчити відразу, тільки при бажанні. Війна не закінчується тільки по одній причині, бо цього хоче Порошенко, так як на ній наживається... То закінчив Боневтік війну, чи на ній сам наживається?
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20.11.2024 09:10
+9
От що мені подобається на ресурсі Цензор нет, так те, що в більшості читачів, коментаторів то є цілком адекватні і тверезо мислячі користувачі. Зелень якось тут надовго не приживається.
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20.11.2024 09:07
+8
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20.11.2024 09:07
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Слабак - але потрібно щоб у Трампа були яиця
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20.11.2024 09:01 Відповісти
Яке тупе кловнаське холуйство - перед обома ВЕЛИЧНИМИ!
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20.11.2024 09:23 Відповісти
Який жаль, подумав при цьому Вова зелєнскій..
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20.11.2024 09:02 Відповісти
стули пельку, херпіду
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20.11.2024 09:06 Відповісти
От що мені подобається на ресурсі Цензор нет, так те, що в більшості читачів, коментаторів то є цілком адекватні і тверезо мислячі користувачі. Зелень якось тут надовго не приживається.
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20.11.2024 09:07 Відповісти
Та є трохи адекватних, вірно
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20.11.2024 10:31 Відповісти
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20.11.2024 09:07 Відповісти
То він із США і Трампом не воює, а ти все хоч, щоб Трамп за тебе порішав
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20.11.2024 09:10 Відповісти
Щось пішло не так? Гугл пам'ятає, коли Володя їдучи в авто Богдана, бреше наріду 73%, що війну можна закінчити відразу, тільки при бажанні. Війна не закінчується тільки по одній причині, бо цього хоче Порошенко, так як на ній наживається... То закінчив Боневтік війну, чи на ній сам наживається?
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20.11.2024 09:10 Відповісти
Глубоко.... Мародер.
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20.11.2024 09:22 Відповісти
Трамп,припини війну!!!!
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20.11.2024 09:25 Відповісти
Схоже, Зєлєнскій у своїй голові війну не лише закінчив, а й капітулював. Тепер у цій голові пуцин воює з Трампом
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20.11.2024 09:27 Відповісти
Хто його за язик тягне ! Мовчав би краще.
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20.11.2024 09:28 Відповісти
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20.11.2024 09:29 Відповісти
Со смаком на весь мир подлизнул Трампу ,хотя сказал правду,которую и так все знают.
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20.11.2024 09:30 Відповісти
Вава полюбив Трампа!!!
Але Вава вчиться!
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20.11.2024 09:46 Відповісти
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20.11.2024 10:16 Відповісти
Сам Боневтік квартальний чого вартий?

В Мордорі дрони клєпають навіть на хлібозаводах. Сюжет РоZZия_1.

https://x.com/TdW3sjgWZHWffsY/status/1858967809398894645
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20.11.2024 10:18 Відповісти
Сильніший за всіх Господь Бог. Коли Україна схилиться перед Ним, завтра все закінчиться перемогою
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20.11.2024 10:28 Відповісти
Fox Neews; Попал под лошадь.
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20.11.2024 10:50 Відповісти
tZE inform: Якщо керівник країни і верховний головнокомандувач ЗС визнає, що не здатний вести країну до перемоги - він повинен скласти повноваження і забезпечити створення тимчасового уряду який забезпечить виживання країни і її перемогу. Якщо він цього не робить, він просто зрадник і агент ворога.

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20.11.2024 11:49 Відповісти
Вава поліз не туди, це не кіношка про голожопенка. Але ж клоуну запропонували проєкт, в очах мішки грошей замаячили, не втримався. А тепер в голові як би спасти свою шкуру
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20.11.2024 13:14 Відповісти
Ну и к чему оно приплело Трампа ... опять курнул своего ,,ПЛАНА,,
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20.11.2024 18:22 Відповісти
 
 