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Новини Війна
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Якщо США скоротять об’єми допомоги Україні, я думаю, ми програємо, - Зеленський

зеленський

Україна може програти, якщо США скоротять обсяги військової допомоги нашій державі. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю каналу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Під час бесіди журналіст звернувся до президента з уточнюючим питанням щодо його нещодавніх заяв про можливість переговорів. Мова про інтерв'ю Зеленського Українському радіо, де він сказав такі слова.

"Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в переговорах із США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", - заявив президент.

Також читайте: США готують новий пакет допомоги Україні, він включатиме HIMARS та Javelin, - The Associated Press

Згадуючи цей контекст, журналіст Fox News уточнив у Зеленського, що буде в тому випадку, якщо уряд США скоротить військову допомогу Україні. На що глава української держави сказав, що в такому разі, Україна, швидше за все, програє.

"Якщо скоротять, я думаю, що ми програємо. Звичайно, у будь-якому випадку ми залишимося, будемо воювати. У нас є власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми вирішимо, що нам робити", - сказав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) допомога (8336) США (22737)


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Топ коментарі
+94
дякуємо усім виборцям 95 кагалу
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20.11.2024 08:17
+81
Ми програємо, якщо твоя зелена кодла не буде красти як скажені!
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20.11.2024 08:16
+59
Думати - це не твоє.
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20.11.2024 08:17
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"распять в трусиках" ******** за такие слова.
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20.11.2024 12:45 Відповісти
ЧТО ЗА ПЬЮЗДЕШЬ ГАСПАДИНТ ПРЮЗЮДЕНДТ ?!
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20.11.2024 12:50 Відповісти
С ДРУГОЙ СТАРАНЫ ЭТА ИНФА АДРЕСОВАНА ТРАМПУШЕ ....
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20.11.2024 12:52 Відповісти
Ваші примітивні спроби дипломатії дають ось такі результати.
То думають ті, що можуть пропонувати можливості. А ви думаєте якби накрастись, поки є можливості.
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20.11.2024 12:56 Відповісти
Ого, значить трампуша нашого клоуна добренько так законтачив)))....
Ну нічого, зато потужно і незламно під керівництвом зеДибіла ми йдемо вперед))))
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20.11.2024 12:57 Відповісти
Вже навіть Мінські не згадує,не порівнює з ними.
Приїхав на шостому році,називається.
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20.11.2024 13:11 Відповісти
Трамп з його планами зупинити війну за рахунок України - це рятівний парашут для зеленського. Боневтік мріє про те, щоби виконати оманські домовленості і здати Україну кремлю, але так, щоби винним в цьому представити когось іншого. І тут з'являється Трамп. Та це ж просто платинова картка для зеленського! Тепер зеля зможе вішати лохторату на вуха «Та що там я? Це все Трамп».
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20.11.2024 13:30 Відповісти
А якже - війна вигідна тільки Порошенку? А як же - нада тока перестать стрелять??? Розвів війська, знищив ракетні програми, посадив або звільнив ( це якщо повезло) розумних і фахових військових і чиновників, зводив всю країну на ШАШЛИКИ (до сих пір вихаркуємо), побудував дороги, по яким окупанти до Києва дійшли, розмінував Чонгар, поблагодаріл Резнікова за яйця, мільярди розікрали - а тепер США не такі???
Як створити уряд національної єдності, надати всю повноту влади і взагалі всього, що можливо - п'ятому президенту ( якщо він візьметься, звичайно) і команді яку він приведе -бо вони вже довели свою спроможність успішно боротися з путіним, навіть без особливої підтримки як Заходу, так і свого народу; посадити п'ять-шість менеджерів, пару завхозів, пару слуг - і здається мені, зміни будуть дуже на користь України.
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20.11.2024 13:34 Відповісти
Якщо ти і твоя зелена шобла зникнуть з наших очей, то ми не програємо.
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20.11.2024 13:48 Відповісти
Що нарешті дійшло ,можеш свої плани "пабєди " і ""бздійкості " засунути собі в одне місце ,або це саме зробить Трамп.
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20.11.2024 13:50 Відповісти
От мені цікаво чому афганці перемогли і СРСР, і США, а Україна може програти?
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20.11.2024 14:10 Відповісти
Афганці не перемогли США! Знову ці фантазії. США провели антитерорестчну операцію відрауз ж пілся 11 вересня, своїх цілей досягли і не було сенсу там торчати (витрачати кошти!) далі - вони ж прийшли не завойовувати територію, а з іншими цілями!
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20.11.2024 14:29 Відповісти
Так ти іще й думаєщ?! ПЛАН ПОБЄДИ і СТІЙКОСТІ--теж ти??? Що ? з приходом твого кумира Трампуші нічого сруликам вже красти ??? І як НЕ соромно .перебуваючи на найвищій посаді керманича в Україні (нехай стараннями безмозглої бидлоти витріщак-зубошкірів-73%) вносить паніку зашуганого боягуза!? І як язик твій .мерзенний. повер--
нувся на оте ганебне:---...ми програємо... Це ти граєш кремлівський засланцю!!! А наші.найкращі. хлопці і дівчатка--реально гинуть на полях битв !!! За іронією долі.як строковик.--закінчував школу молодших командирів під москвою... Нам фанатично втокмачували: -- У будь якій найкритичнішій ситуації (жодним словом. порухом.мімікою) НЕ подавати признаки паніки...розгубленості своїм воїнам...НЕ здаватися.навіть. коли лишився сам із одним патроном в магазині СКС ... А тут. наш командарм--слюні розпустив... виявляється він тут НЕ воює із найлютішим людожером . а грає...( НЕ відомо
лише у що ???)
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20.11.2024 14:21 Відповісти
Як що антіхабарна реформа держави буде і далі сгортатися ми програємо. Як що армія буде лише з добровільно принужденно мобілізованих ми програємо. Як що оборонпром буде замість забезпечення фронту рзпилювати державни кошти мы програємо. Україна має зараз все щоб вибити ворого але потрібно не брать і не давати хабари, не розкрадати країну, мотивувати українців до захисту держави. Ні яка Американська чі інопланетна зброя не врятуе Україну як що Українці будут ховатись вид ТЦК бо не хочуть захищати хобарних прокрадених чиновників, у державі де немає прав с непрацюючими правами громадян, удержаві яка для депутатів міністрів судей прокурорів, а не для людей.
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20.11.2024 14:42 Відповісти
А як же оптимістична Валодькіна тисчя? Чи м'ясник Сирок йде з випередженням графіка?
А ще ті заяви що енергетично підготувались до зими, чи то енергійно? Ну так, без ППО в критично важливих локаціях? Хоча чо це я? Вірю в необхідність той Курської операції, з технікою яка необхідна була в захисті; в геній ЗЕКоманди, особливо після новин типу: відкриття аеропорту, подвійне громадянство, хоча як показали декілька обшуків у суддів, то воно те громадянство ніколи не було проблемою...
Вперед до Оманської мети!
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20.11.2024 14:43 Відповісти
Тепер воно і само своіми словами підтвердило те, що інші казали вже давно- ми програємо якщо воно і надалі буде при владі.....Вже само пускаючи слюні та соплі підтвердило , що воно як лідер краіни та голвнокомандуючий ні на що не здатне окрім як капітулювати і здатися......
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20.11.2024 15:33 Відповісти
Потужно. Практически речь Черчилля от 04.06.1940.
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20.11.2024 15:33 Відповісти
Якщо у пу на трампа є компромат і відосики додачу, то буде кепсько
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20.11.2024 15:41 Відповісти
Что же ты несешь, тупое ты создание? И это восем лет без передыху.
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20.11.2024 21:39 Відповісти
Більш реально, що програє рос.проект сн,а не Україна.
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20.11.2024 16:36 Відповісти
Хриплий клоун готує 73% до капітуляції
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20.11.2024 16:46 Відповісти
Якщо США скоротять об'єми допомоги Україні, я думаю, ми програємо, - Зеленський
ЗСУ поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому", - Бутусов.

У всьому винна Америка. Не переплутайте.
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20.11.2024 16:50 Відповісти
Звісно шо українці програють, поки у владі сидить оце зєльоноє прибацане чмо, а країною рулять кацапський кріт і 5-6 крадіїв ,,ефективних менеджерів"в особо крупних размєрах
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20.11.2024 17:25 Відповісти
трамп скротить допомогу
президент миру ти всраку
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20.11.2024 17:28 Відповісти
Скоротить чтобы зеленая шобла не крала миллиарды, а тратила на армию.
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20.11.2024 21:42 Відповісти
"А що? Тепер ПАНІКЕРІВ на війні вже НЕ розстрілюють ???"
Так ти іще й думаєщ?! ПЛАН ПОБЄДИ і ПЛАН СТІЙКОСТІ--теж ти??? Що ? з приходом твого кумира Трампуші нічого сруликам вже красти ??? І як НЕ соромно .перебуваючи на найвищій посаді керманича в Україні (нехай стараннями безмозглої бидлоти витріщак-зубошкірів-73%) вносить паніку зашуганого боягуза!? І як язик твій .мерзенний. повер--
нувся на оте ганебне:---...ми програємо... Це ти граєш кремлівський засланцю!!! А наші.найкращі. хлопці і дівчатка--реально гинуть на полях битв !!! За іронією долі.як строковик.--закінчував школу молодших командирів під москвою...Готувались на "Даманський " Нам фанатично втокмачували: -- У будь якій найкритичнішій ситуації (жодним словом. порухом.мімікою) НЕ подавати признаки паніки...розгубленості своїм воїнам .бо це АМБ-а!!!.НЕ здаватися.навіть. коли лишився сам із одним патроном в магазині СКС ... А тут. наш командарм--слюні розпустив... виявляється він тут НЕ воює із найлютішим людожером . а грає...( НЕ відомо в що...бува НЕ в члено-грай; серія№2)
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20.11.2024 17:37 Відповісти
Володя ! Пора до мами Рими на зкмлю обетовану . Ти тварина програєшь а ми ні
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20.11.2024 18:19 Відповісти
... І ти, імбецил гундосий, зробив усе, щоб так сталося. Своєю внутрішньою та зовнішньою політикою та криворагульною дипломатією. І якщо ти, рожевий обісраний кріль, з голою сракою, ще бикуєш перед Трампом, що не будеш "сидіти та слухати", то ти ляжеш. В гроб. Трагедія в тому, що з тобою, дрищ гундосий, ляже й Україна.
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20.11.2024 18:56 Відповісти
Що сталося!Шо , знову?
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20.11.2024 20:10 Відповісти
США можуть скоротити допомогу а можуть не скоротити а збільшити і ще багато чого можуть крім одного - вправити мізкі довбню бо це наше домашне завдання.
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20.11.2024 20:14 Відповісти
киш мерен тухес зай гезуйнд, гундоса
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20.11.2024 20:29 Відповісти
Влада на виборах обіцяла народу Мир, як кажуть хочеш миру готуйся до війни, але порушуючі Конституцію і закони вона три роки не готувалася до повномаштабного вторгнення агресора , не зважаючі що війна вже йшла з 2014 року , далі розмінувала Чонгар і здача кримський коридор разом з Маріуполем, як наслідок багато вбитих, поранених і полонених, далі сдача Очеретиного і як наслідок всього Донбасу, потім захід на Курщину легалізувавши вступ КНДР у війну на боці агресора, коли наші війська на Донбасі знаходяться в напівоточені і атак з повітря і все це на фоні корупції, марнотрацтва бюджету і саботажу. Потім заява перед виборами в США про ядерну бомбу, легалізувавши геноцидні удари Путіна по громадских обєктах в тому числі по підстанціям які необхідні для роботи АЕС. А тепер влада заявляє що Україна програє війну якщо США не допоможуть, тоб то Буча, ІЗюм, Маріуполь буде по вій країні, замість щоб не погрожувати ядерною бомбою якої нам ніх те дасть зробити тим паче вона вже і не потрібна коли Україна знищила ЯЗ, а вимагати від партнерів віддати борги по наданій Україною послуги с безпеки яку Україна надала США і іншим країнам блоку НАТО хочаб на 15% то в нас і війни взагалі не була-б. Але після того що було зроблено владою , вона заявляє що виборів не буде. Навіть якщо ми виберемо найліпшу владу навіть президента США то все рівно вчасно виправити ті злочини які були зроблені не вдасця але влада держиться зубами , таке враження що вона хоче потопити Тітаник разом з народом, а сама втекти на прихованій шлюці разом з награбованими скарбами. А може це і не враження а дійсність.
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20.11.2024 20:45 Відповісти
Тому і треба вже давно розробляти ядерну зброю.І мінувати всі АЕС роблячи плани пуйла по окупації України абсолютно безглуздими.
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20.11.2024 21:19 Відповісти
Ми програємо !!
За 3 роки війни ти, громадянин Зеленський не зробив НІ-ЧО-ГО!
Де економіка що працює на війну на перемогу ??? Мільйони дронів??? фортифікації??? Генштаб спроможний керувати ??? Знищена корупція??? Де воно все ???
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20.11.2024 21:29 Відповісти
Довбойобище хрипле між заморозкою та поразкою та зникненням держави обере друге... Ну що сказати, державник.
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20.11.2024 21:52 Відповісти
Ну тоді здрисни нафіг, і офіс свій з собою забери, чмоня
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20.11.2024 22:35 Відповісти
Ми програємо бо при владі такі мудаки як ЗЕ
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20.11.2024 22:39 Відповісти
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20.11.2024 22:44 Відповісти
Коли ти згинеш разом зi своїм кодлом, тодi Україна, точно переможе!
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20.11.2024 22:50 Відповісти
Для чого нам потужний гідрант який розраховую тільки на чужу допомогу
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20.11.2024 23:04 Відповісти
Розказав би, до речі, як його бортанули з поїздкою до Бразілії .
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20.11.2024 23:39 Відповісти
Я думаю.....пипец ....он оказывается думает.....если бы думал ....то Чонгар бы не ..... Мариуполь ....буча...
Не обещал бы в Омане....
А твой кумир зуйло не решил бы что ща три дня!!!
Думает ..думать будешь когда расскажешь все в суде ща что Червински .Павловски Марченко
Должны были сидеть в тюрьме...
Сколько украдено ...
Думает .. млядь.....оно думает ...
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20.11.2024 23:40 Відповісти
Якась муть тут . Здається мені він змінює свою риторику !
Щось там заварюється .
Точно він до чогось готує людей
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21.11.2024 02:12 Відповісти
Зелену кодлу до відповідальності. Заговорив про поразку, тікати надумав? З Єрмаком на пару. Під прикриттям татарівщини.
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21.11.2024 07:29 Відповісти
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