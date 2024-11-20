Якщо США скоротять об’єми допомоги Україні, я думаю, ми програємо, - Зеленський
Україна може програти, якщо США скоротять обсяги військової допомоги нашій державі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю каналу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Під час бесіди журналіст звернувся до президента з уточнюючим питанням щодо його нещодавніх заяв про можливість переговорів. Мова про інтерв'ю Зеленського Українському радіо, де він сказав такі слова.
"Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в переговорах із США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", - заявив президент.
Згадуючи цей контекст, журналіст Fox News уточнив у Зеленського, що буде в тому випадку, якщо уряд США скоротить військову допомогу Україні. На що глава української держави сказав, що в такому разі, Україна, швидше за все, програє.
"Якщо скоротять, я думаю, що ми програємо. Звичайно, у будь-якому випадку ми залишимося, будемо воювати. У нас є власне виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми вирішимо, що нам робити", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То думають ті, що можуть пропонувати можливості. А ви думаєте якби накрастись, поки є можливості.
Ну нічого, зато потужно і незламно під керівництвом зеДибіла ми йдемо вперед))))
Приїхав на шостому році,називається.
Як створити уряд національної єдності, надати всю повноту влади і взагалі всього, що можливо - п'ятому президенту ( якщо він візьметься, звичайно) і команді яку він приведе -бо вони вже довели свою спроможність успішно боротися з путіним, навіть без особливої підтримки як Заходу, так і свого народу; посадити п'ять-шість менеджерів, пару завхозів, пару слуг - і здається мені, зміни будуть дуже на користь України.
нувся на оте ганебне:---...ми програємо... Це ти граєш кремлівський засланцю!!! А наші.найкращі. хлопці і дівчатка--реально гинуть на полях битв !!! За іронією долі.як строковик.--закінчував школу молодших командирів під москвою... Нам фанатично втокмачували: -- У будь якій найкритичнішій ситуації (жодним словом. порухом.мімікою) НЕ подавати признаки паніки...розгубленості своїм воїнам...НЕ здаватися.навіть. коли лишився сам із одним патроном в магазині СКС ... А тут. наш командарм--слюні розпустив... виявляється він тут НЕ воює із найлютішим людожером . а грає...( НЕ відомо
лише у що ???)
А ще ті заяви що енергетично підготувались до зими, чи то енергійно? Ну так, без ППО в критично важливих локаціях? Хоча чо це я? Вірю в необхідність той Курської операції, з технікою яка необхідна була в захисті; в геній ЗЕКоманди, особливо після новин типу: відкриття аеропорту, подвійне громадянство, хоча як показали декілька обшуків у суддів, то воно те громадянство ніколи не було проблемою...
Вперед до Оманської мети!
ЗСУ поставили партію неякісних мін виробництва "Укроборонпрому", - Бутусов.
У всьому винна Америка. Не переплутайте.
крадіїв,,ефективних менеджерів"в особо крупних размєрах
президент миру ти всраку
Так ти іще й думаєщ?! ПЛАН ПОБЄДИ і ПЛАН СТІЙКОСТІ--теж ти??? Що ? з приходом твого кумира Трампуші нічого сруликам вже красти ??? І як НЕ соромно .перебуваючи на найвищій посаді керманича в Україні (нехай стараннями безмозглої бидлоти витріщак-зубошкірів-73%) вносить паніку зашуганого боягуза!? І як язик твій .мерзенний. повер--
нувся на оте ганебне:---...ми програємо... Це ти граєш кремлівський засланцю!!! А наші.найкращі. хлопці і дівчатка--реально гинуть на полях битв !!! За іронією долі.як строковик.--закінчував школу молодших командирів під москвою...Готувались на "Даманський " Нам фанатично втокмачували: -- У будь якій найкритичнішій ситуації (жодним словом. порухом.мімікою) НЕ подавати признаки паніки...розгубленості своїм воїнам .бо це АМБ-а!!!.НЕ здаватися.навіть. коли лишився сам із одним патроном в магазині СКС ... А тут. наш командарм--слюні розпустив... виявляється він тут НЕ воює із найлютішим людожером . а грає...( НЕ відомо в що...бува НЕ в члено-грай; серія№2)
За 3 роки війни ти, громадянин Зеленський не зробив НІ-ЧО-ГО!
Де економіка що працює
на війнуна перемогу ??? Мільйони дронів??? фортифікації??? Генштаб спроможний керувати ??? Знищена корупція??? Де воно все ???
Не обещал бы в Омане....
А твой кумир зуйло не решил бы что ща три дня!!!
Думает ..думать будешь когда расскажешь все в суде ща что Червински .Павловски Марченко
Должны были сидеть в тюрьме...
Сколько украдено ...
Думает .. млядь.....оно думает ...
Щось там заварюється .
Точно він до чогось готує людей