США готують новий пакет допомоги Україні, він включатиме HIMARS та Javelin, - The Associated Press

Міністерство оборони США готує новий пакет оборонної допомоги Україні, який включатиме артилерійські ракетні системи HIMARS та протитанкові боєприпаси Javelin.

Про це виданню The Associated Press заявили американські чиновники, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Видання зазначає, що адміністрація нинішнього президента США Джо Байдена поспішає зробити все можливе, щоб допомогти Києву дати відсіч Росії до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

"Останній транш зброї надходить на тлі зростання занепокоєння щодо ескалації конфлікту, коли обидві сторони намагаються отримати будь-яку перевагу, яку вони зможуть використати, якщо Трамп вимагатиме швидкого припинення війни - як він обіцяв зробити", - йдеться у публікації.

Що включатиме новий пакет допомоги?

За словами американських офіційних осіб, зброя в новому пакеті допомоги Україні включає засоби протиповітряної оборони, зокрема артилерійські ракетні системи HIMARS, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси Javelin та інше обладнання і запасні частини.

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Зброя буде надана в рамках президентські повноваження зі скорочення озброєнь (PDA), що дозволяє Пентагону швидко вилучати зі своїх складів запаси, щоб прискорити їхню доставку на лінію фронту в Україні.

Видання також додає, що адміністрації Байдена доведеться терміново виділити 7,1 мільярда доларів на озброєння зі складів Пентагону, щоб встигнути витратити ці кошти до того, як Трамп складе присягу.

Відповідаючи на запитання, чи встигне відомство зробити це до 20 січня, коли Трамп вступить на посаду, речниця Пентагону Сабріна Сінгх сказала, що чиновники працюють над тим, щоб надати Україні те, що їй потрібно.

Крім того, Державний департамент США заявив у вівторок, що санкціонував продаж Україні неназваного оборонного обладнання та послуг на суму 100 мільйонів доларів, включаючи ремонт транспортних засобів, технічну допомогу, навчання та "інші пов'язані з цим елементи логістики та програмної підтримки". На відміну від допомоги в рамках PDA, уряд України заплатить за це.

За словами двох високопосадовців адміністрації, в рамках більш широких зусиль з підтримки України адміністрація також планує розподілити свою частину кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів США із заморожених російських активів до того, як Байден залишить Білий дім.

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Чиновники, які не були уповноважені давати публічні коментарі, заявили, що США і Україна зараз перебувають на "просунутій стадії" обговорення умов кредиту і прагнуть завершити процес виділення 20-мільярдної частини позики, яку підтримують США.

Раніше також повідомлялося, що Байден схвалив постачання Україні протипіхотних мін.