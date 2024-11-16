США досі не передали Україні половину обіцяної зброї, - Зеленський
Наразі Україна отримала від США близько половини обіцяної зброї.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Українському радіо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Є різні доповіді, різних інституцій як Міноборони, так і розвідок тощо. Я б тільки сказав - половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як хто допомагає. Європа допомогла не менше. І це важливий елемент", - сказав Зеленський.
Президент додав, що США наростили виробництво зброї, потужність своєї армії та поповнили арсенали. І в цьому їм допомогла Україна.
"Багато в чому отримали від нас відповіді. На живому прикладі іншої нації здобули для себе досвід і європейці також", - наголосив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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так само ЄС заявляє що передав всі обітцяні снаряди, але в реально обітцяли 2 млн снарядів, 1 млн ще в 23 році а 2 млн до березня через чехів а передадуть в районі 350-500 тис по чеській ініціативі до кінця року. Так само німці анонсували передачу 300 бронемашин, а потім виявилось що США не поставило всі запчастини і тих машин взагалі не буде.
Тому всі тут ****...ть, як наші політики так і західні і вже немає кому вірити а не лише пресі.
Якщо в fpv, то це 2 500 000 дронів. І де вони? У "розенблатів"?
Просто сьогодні "розшифрували" його два "потужні" вчорашні відосики
По суті із чогось підбадьордивого йому нІчого сказати, а залишається лише критикувати основноно союзника.
А між тим, саме в цей момент, коли відходить з політичної арени команда Бацдена-Обами, врешті настав час саме йому, Зеленському, впрягатись по повній. Адже повзучий наступ російських військ, що триває більше року, можна зупинити не інавгурацією Трампа, а лише успішним контрударом ЗСУ на будь-якій ділянці фронту на Донбасі з проривом ворожих ліній і звільненням української території на глибину у 40-50 кілометрів.
Для цього потрібно зробити все: особисто Зеленсткому і його дипломатам добитись якнайшвидшої відправки з європейських складів США броньованої техніки і ***********, військовим в тилу - укомплектування з десяток нових механізованих бригад, а на фронті - непомітну для ворога концентрацію артилерії і свіжих сил у місці прориву та власне його здійснення.
От тоді після такої локальної операції весь рашистський запал зійде на ніт. А головне Китай кінцево розчарується у здатності армії пітьми досягти хоч якогось вагомого успіху в нинішній фазі російсько-української війни.
Вже був один на Токмак, в результаті втратили без результату, велику кількість добре озброїних і підготовлених військових, лиш після війни і зміни влади взнаємо які там реально були втрати, що наступ зупинився.
А на рахунок порівняння із "контрнаступом-2023", то тут - "не в касу", оскільки лінія фронту наразі динамічна, супротивник не укріпився як слід на захопленій території, тому несподіваний сильний і концентрований контрудар матиме успіх.
є ролик де якійсь ідіот таке говорить, а збоку Зеля рже. але ж не сама Зеля обіцяла. просто я за правду, так само як "до гігавата" = - може бути і 1 мікровольт - і це вна суді приймуть як виправдання Зелі, "до" - не значить рівно 1 гігават. Як я тобі можу дати "до 1 трильйона євро", а дам 1 цент, і я буду нє соврамши.
те саме з гігаватом, що написав вище.
у Зелі є ще одне відео про "знали але не хотіли паніки" - ось це тупо зразу довічне. або краще - вигнати Зелю до людей в Бучі, показавши їм відео перед цим, а то не знають походу. ну, Зелю потім не знайдуть, зате там буде багато собак і навіть свиней по кличці - "Зеленоїд", або якось так.
спорим шо ти православний? навіть не питай як я взнав.
а політтехнологія - тупо говорити прошаркам населення те що вони хочуть почути, - бачимо технології парашників, Патрушев навіть прямо сказав що Трамп зобов.язаний "деяким силам".
тупі технології, проте Жирік би схвалив.
наразі є те що є, і
буде гіршея би як атеїст сказав - Яхве хоче жертв.
Те ж саме я казав коли русня відкрила капище свого Міністерства агресії - Будуть жертви. Вроді би очевидно.
Я просто говорю що не слід переінакшувати навіть до ворога(Зелі) - те що він не говорив, ну ржав збоку, а все інше що сам казав то якось і так видно. Просто дістало це "обіцяв 4 тисячі", коли я знаю що воно само натворило біди такої що якби й навіть особисто воно це казало, то якось вже і побоку. не знаю, брехня нікого не прикрашає. Це типу би на Чикатила навішати ще те що він вкрав курку, але насправді не курку, а яйце, і не вкрав - а просто підказав шоб якийсь Ваня вкрав. А то шо знищив 20 оркосамок, то типу норм.? **** за 4 тисячі казати коли тупо на відео є "знали але не хотіли паніки" - і це вилилось в Бучу і Ірпінь, де маса населення до сих пір заЗе?
от це проблема, а не ржання бо ідіот з зеко-манди сказав ідіотам про 4 тисячі. недавно орки-вчителі в шапочках відоси записували - то якраз для таких і сказано було про таку зарплату, хоча кожен нормальний подумав би - це що, збільшити зарплатний фонд в рази, позвільняти частину і тоді можливо таке зроблть? А що двірники скажуть? А трактористи? А навіть прокурвори? ну реально туфта, але ні, наріт повірив, весело ржуть до сих пір
Вайсман зто кликуха его отца потому что он сидел по еврейской статье !!!
обіцяють і не виконують, показово для всіх. Коли щось просить, говорить їм, йому кажуть "ок" і роблять все навпаки.
Перестань "розводити" сам і до тебе норм почнуть відноситись,
чи він думає що самий хитрий?
США: - Не передали тільки 10%!
Зе: - Передали тільки 50%!
яйцяреспубліканці
Залишки по роках, та у відсотках від виділених Конгресом когтів
2022 - 2млрд, 22% з 11млрд, 1.7млрд "згоріли"
2023 - 2.8млрд, 20% з 14.5млрд
2024 - 4.2млрд, 54% з 7.8млрд
Загальний залишок 9млрд, 29% з 31.5млрд
Казати про половину 54%, можна тільки в розрізі 2024 року
Якщо його виконають на 100%, то це буде менше половини від загального залишку
Після звинувачень "про блокування", через 6+ місяців - використано менше половини коштів з дозволених на 2024 фінрік, тобто до 1 жовтня 2024
Офіційна причина "склади пусті", проте обіцяють "поповнити" до 20 січня 2025
Містична дата 20 січня...
Зєля - агов... Потрібно менше красти.