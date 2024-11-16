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США до сих пор не передали Украине половину обещанного оружия, - Зеленский

Допомога США Україні

На данны й момент Украина получила от США около половины обещанного оружия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть разные доклады, различных институтов - как Минобороны, так и разведок и тому подобное. Я бы только сказал - половину мы не получили. Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощность своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.

Читайте также: Есть сдержанный оптимизм, - Сибига о разрешении США на дальнобойные удары ВСУ по территории РФ

"Во многом получили от нас ответы. На живом примере другой нации получили для себя опыт и европейцы также", - подчеркнул глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) оружие (10208) помощь (7789) США (26542)


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Топ комментарии
+32
Зеленський чекає, коли США передадуть Україні "Нептуни" і "Громи-2".
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16.11.2024 11:13
+29
Але твоя зброя підар гундосий? Ти вліз у війну з голою сракою, а тепер усі повинні тебе зброєю забезпечувати, гниль зелена?! Поки ти і твоя шобла буде мародерити на крові?!
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16.11.2024 11:21
+18
Віслюк затято вчив американців, як роздивитися мир в очку, згорнути ракетну програму, роззброїти армію, розминувати все, куди копита дотягнуться, розбудувати дороги для окупаційного війська і обікрасти власну країну до нитки. Але американці чомусь роблять навпки, бо не прагнуть премії Дарвіна.
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16.11.2024 11:27
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Правила форума Совет форумчан
Деми сказали що до кінця строку поставлять все
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16.11.2024 11:12 Ответить
Сказати, це не значить виконати!
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16.11.2024 11:13 Ответить
Так! - будем побачити
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16.11.2024 11:15 Ответить
Їх преса пише що це неможливо, тому що частини немає на складах, а якби і була то всерівно передача відбудеться наступного року.
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16.11.2024 11:55 Ответить
Я шось пресі якось перестав - писали шо Камала і Трамп ідуть ніздря в ніздрю - навіть Камала на 3% випериджала а виишло 3 : 0
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16.11.2024 12:00 Ответить
Я знаю одне, що зігдно інтерв'ю наших військових, до контрнаступу не було всієї техніки, як про це говорив захід що поставили все необхідне,
так само ЄС заявляє що передав всі обітцяні снаряди, але в реально обітцяли 2 млн снарядів, 1 млн ще в 23 році а 2 млн до березня через чехів а передадуть в районі 350-500 тис по чеській ініціативі до кінця року. Так само німці анонсували передачу 300 бронемашин, а потім виявилось що США не поставило всі запчастини і тих машин взагалі не буде.

Тому всі тут ****...ть, як наші політики так і західні і вже немає кому вірити а не лише пресі.
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16.11.2024 12:09 Ответить
Портников вещает, ах какой Байден хороший спас Украину! А Байден предал Украину вместе со своей демократической шоблой! Вспомните наступление на линию Суровикина !!!
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16.11.2024 14:32 Ответить
Ну так могли просто не наступати, якщо знали про брак техніки. Чи не могли, бо тоді б потужний зганьбився після піврічного нагнітання відмінивши той наступ. Поховав купу добровольців на півдні, а винуватими у всьому виявились партнери.
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16.11.2024 14:38 Ответить
Непотрібно нічого говорити про наступ на лінію суровікіна. Американці казали Україні наступати, ще до побудови цієї лінії, а Україна почала наступ в медіа ресурсах, а не військовим способом. От кацапи і мали час збудувати цю лінію. Тут уже запитання до фельдмаршала Залужного.
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16.11.2024 15:44 Ответить
кожен дабл вАмериканський, має право на блювотну репліку як і цей препізедент зебілів?
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16.11.2024 15:53 Ответить
Значить я сказав правду, раз така реакція.
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16.11.2024 16:49 Ответить
не заперечую, хоча без Моськіного скавчання на кінці, було б змістовніше.
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16.11.2024 16:53 Ответить
А як можна наступати без належної зброї? І це при практичній відсутності авіації.
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16.11.2024 18:25 Ответить
А коли наступали на лінію суровікіна і поклали сотні (якщо й не тисячі людей) , то отримали належну зброю і авіцію?
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16.11.2024 19:53 Ответить
Щось отримали, але далеко не все на що сподівалися.
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17.11.2024 09:38 Ответить
Ну тепер ясно: винуваті усі, крім нас. Гайда на шашлики!
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17.11.2024 15:51 Ответить
суть у тому, що зброю Штати постачають нам по 2 каналах: PDA (зброя із залишків на складах. то вони до кінця каденції Байдена поставлять по цій лінії зброю на усю виділену суму) та USAI (зброя прямо з виробництва на заводах, згідно заключених контрактів. і по цьому каналу зброя буде постачатися ще у наступних роках, бо контракти ці заключені на строк, який включає в себе 25-й рік, і навіть є деякі контракти на 26-й рік).
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16.11.2024 16:07 Ответить
наступного року трамп заблокує
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17.11.2024 01:22 Ответить
Gdy politycy mówią że coś zabiorą, to znaczy że zabiorą. Gdy mówią że coś dadzą, to tylko mówią.
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16.11.2024 15:43 Ответить
вава-обіженка вже зранку в вихідний не дає мудрому наріду перепочити
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16.11.2024 11:13 Ответить
Только я запутался - это "потужное" или "незламное" заявление?
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16.11.2024 11:30 Ответить
Зеленський чекає, коли США передадуть Україні "Нептуни" і "Громи-2".
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16.11.2024 11:13 Ответить
А мільйон дронів? Ще в минулому році на них з бюджету виділили мільярд баксів (40+ млрд.грн).
Якщо в fpv, то це 2 500 000 дронів. І де вони? У "розенблатів"?
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16.11.2024 11:27 Ответить
Не можу зрозуміти ви за Україну чи проти?
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16.11.2024 11:45 Ответить
Передають зброю не Зеленському, а Україні.
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16.11.2024 11:47 Ответить
Не, в першу чергу зеленському, а потім Україні, бо я наприклад, особисто, не в курсі скільки хто передав(хоч наче і не цивільний), може він і зараз набрехав, як і в 22. По друге , незламний вміло оперує словами і поняттями , тому що він же не каже, що обіцяли в 24 а вже скоро 25 а зброї нема
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16.11.2024 11:58 Ответить
Ви багато чого можете не знати і це нормально, поки війна йде- це військова і державна таємниця. Якщо хочете знати більше, то вам треба стати президентом або хоча б міністром оборони.
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17.11.2024 12:36 Ответить
Так в чому тут протиріччя, уявіть, що ви замовили цеглу на будівництво, але чітких строків поставок нема, просто ви не домовились, чи домовились з самого початку, що чітких строків не буде. Цегла вам іде безкоштовно, і тут в один момент ви всім своїм знайомим, домашнім починаєте розказувати, що затримка-то в будівництві саме тому, що вам не надали цеглу в обсязі, на який Ви розраховували, ну не сюр? Тобто ви свідомо ввели в оману людей, просто підмінюючи поняття, зкинули з себе всю відповідальність, а тепер як один відомий гасконець просто не при справі. І саме тому, що народ не знає ні обсягів, ні строків, ні домовленостей передають зброю йому, міністру оборони і тп. тому-що я отримую те, про що домовився цей пан, я в угоді участі не беру, тому і вибору в мене теж нема. Я не можу сказати, всрався мені той леопард, я лерклерк хочу, бо там і танк легший і автомат заряджання є.
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18.11.2024 13:34 Ответить
І повернуть клістрони.
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16.11.2024 12:21 Ответить
А ти, Боневтіке Потужний, скільки передав зброї нашому війську, виробленої за наші бюджетні гроші?
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16.11.2024 11:15 Ответить
Але твоя зброя підар гундосий? Ти вліз у війну з голою сракою, а тепер усі повинні тебе зброєю забезпечувати, гниль зелена?! Поки ти і твоя шобла буде мародерити на крові?!
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16.11.2024 11:21 Ответить
Від вовиного піару вже діарея по всьому світу. Якби воно зі своєю бойовою подругою, єрмаком, менше швендяло до США, то зброї більше було би.
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16.11.2024 11:26 Ответить
Та усі вже побачили, що хрипата потвора - брехло, популіст та мародер. Дивно, що ще взагалі такому лайну щось дають, хоча дають не йому, а Україні.
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16.11.2024 11:30 Ответить
я би добавив сюди ще військовий злочинець і зрадник
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16.11.2024 11:34 Ответить
Дивно шо цю істоту не тикнули рилом в його ж ролічки де "союзники нагнітають, в нас розвідка краща і каже шо не нападуть". І Агрохімія - СНН не краще за Скарабєєву. тупо на відео ж є веселе ржання, а потім воно кричить шо Захід "проспав" тіпа. В Омані теж Захід був?
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16.11.2024 11:56 Ответить
Сьогодні що, ''день ЗЄбака''?
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16.11.2024 11:21 Ответить
як і кожен день
Просто сьогодні "розшифрували" його два "потужні" вчорашні відосики
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16.11.2024 11:32 Ответить
так 10% чи 50%, 3,14здобол
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16.11.2024 11:22 Ответить
Та ЗЕшапіто наче казало що вже прихлопнуло корупцію...
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16.11.2024 11:22 Ответить
потрібно поставити одну кулю і револьвер під неї, спеціально для найвеличнішого.
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16.11.2024 11:23 Ответить
як ти наркоту, що приховав у чужих аналізах?
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16.11.2024 11:24 Ответить
Віслюк затято вчив американців, як роздивитися мир в очку, згорнути ракетну програму, роззброїти армію, розминувати все, куди копита дотягнуться, розбудувати дороги для окупаційного війська і обікрасти власну країну до нитки. Але американці чомусь роблять навпки, бо не прагнуть премії Дарвіна.
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16.11.2024 11:27 Ответить
Ці скарги Зеленського на США означають лише одне: суцільний провал його дипломатичної місії в Америці.
По суті із чогось підбадьордивого йому нІчого сказати, а залишається лише критикувати основноно союзника.
А між тим, саме в цей момент, коли відходить з політичної арени команда Бацдена-Обами, врешті настав час саме йому, Зеленському, впрягатись по повній. Адже повзучий наступ російських військ, що триває більше року, можна зупинити не інавгурацією Трампа, а лише успішним контрударом ЗСУ на будь-якій ділянці фронту на Донбасі з проривом ворожих ліній і звільненням української території на глибину у 40-50 кілометрів.
Для цього потрібно зробити все: особисто Зеленсткому і його дипломатам добитись якнайшвидшої відправки з європейських складів США броньованої техніки і ***********, військовим в тилу - укомплектування з десяток нових механізованих бригад, а на фронті - непомітну для ворога концентрацію артилерії і свіжих сил у місці прориву та власне його здійснення.
От тоді після такої локальної операції весь рашистський запал зійде на ніт. А головне Китай кінцево розчарується у здатності армії пітьми досягти хоч якогось вагомого успіху в нинішній фазі російсько-української війни.
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16.11.2024 11:31 Ответить
Який контрудар без авіації та засобів боротьби з нею? Ви передивились фільмів про другу світову?

Вже був один на Токмак, в результаті втратили без результату, велику кількість добре озброїних і підготовлених військових, лиш після війни і зміни влади взнаємо які там реально були втрати, що наступ зупинився.
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16.11.2024 12:02 Ответить
Звісно, що Ви праві - придушити фронтову авіацію ворога та відігнати носії КАБів потрібно в першу чергу. Для того Зеленський має днювати і ночувати у Вашингтоні і в ноги падати американцям (Обама-Байдену чи Трампу - не важливо), але добитись згоди на обмежену, якщо не сказати разову, операцію з тимчасового знешкодження повітряної компоненти рашистських військ.
А на рахунок порівняння із "контрнаступом-2023", то тут - "не в касу", оскільки лінія фронту наразі динамічна, супротивник не укріпився як слід на захопленій території, тому несподіваний сильний і концентрований контрудар матиме успіх.
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16.11.2024 13:26 Ответить
Кому й навіщо "всю зброю -аби,як неодноразово сталось,по ній "прилетіло" стараннями "кротів"?! А скільки техніки втрачено,ще до потрапляння на фронт,просто через непідготовленість екіпажів-якщо "забивати цв'яхи мікроскопом"-ніяких ресурсів не вистачить!
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16.11.2024 11:32 Ответить
Це здається воно обіцяло мільйон дронів на фронт? Якби не прості люди і волонтери, то б і тих дронів що є не мали ЗСУ. Воно обіцяло і 4 штуки баксів вчителям, і мільярдний ліс, і безкоштовні смартфони пенсіонерам, і кінець епохи бідності... і жодної обінки не виконав, продовжує дурити і далі цей зморений війною і бідностю народ.
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16.11.2024 11:32 Ответить
дістали з 4 штуками.
є ролик де якійсь ідіот таке говорить, а збоку Зеля рже. але ж не сама Зеля обіцяла. просто я за правду, так само як "до гігавата" = - може бути і 1 мікровольт - і це вна суді приймуть як виправдання Зелі, "до" - не значить рівно 1 гігават. Як я тобі можу дати "до 1 трильйона євро", а дам 1 цент, і я буду нє соврамши.
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16.11.2024 12:00 Ответить
Краще Вам тролику помовчати. Говорив не якийсь ідіот, а представник команди Боневтіка. Зеля рже, ржав і буде ржати з отари вівців, які його привели до влади і бабачи, що він зруйнував все, до чого тільки змогли дотягнутися його копитця і продовжують його захищати.
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16.11.2024 12:29 Ответить
я за правду. просто не люблю коли я знаю 1, і це є на відео, - але переінакшують і видають за дійсне. розумієш, ніякий суд не прийме того шо 1 ідіот сказав, але збоку Зеля ржала, як - "зеленський обіцяв 4 штуки".
те саме з гігаватом, що написав вище.
у Зелі є ще одне відео про "знали але не хотіли паніки" - ось це тупо зразу довічне. або краще - вигнати Зелю до людей в Бучі, показавши їм відео перед цим, а то не знають походу. ну, Зелю потім не знайдуть, зате там буде багато собак і навіть свиней по кличці - "Зеленоїд", або якось так.
спорим шо ти православний? навіть не питай як я взнав.
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16.11.2024 12:38 Ответить
Не потрібно виправдовувати Боневтіка Потужного і виправляти мною написане. Це було сказано не в автобусі якимсь пасажиром і Зеля засміявся, бо нікого не знає, а це було сказано його найближчим оточенням, його штабом і політтехнологами. Потім ці слова говорилися і на місцях і на виборах, коли вчителі бігли і їм доводили представники "зелених", що вони будуть мати 4 тисячі доларів США і ці ж вчителі агітували прямо під час виборів за Зелю своїх колег і тих, хто вже на пенсії. Чи на вибори ходили тільки Ви? Там ще біля кожної дільниці стояли бовдури від "зелених" і щось влаштували на зразок опитауавння про наркотики і ще якусь муйню, яка подобається іншій частині населення - наркоманам і хворим на голову. Таким образом політтехнологи Зеленського, які йому дісталися від яника, охопили всі верства населення, одні бігли, бо він обіцяв "русский язик", "інші бо "сказав щоб перестали стріляьти", ще інші бо "сойдьомся посрединє і будєт мир", ще одні бо "какая разница как будет називаться улица і кому будет памятник" і ще одна частина, що "русскиє тоже люди", а для пенсіонерів виставляв настальгію по "совку" апарати з газ водою і стаканами, які були при "смовку". Тобись охопив брехнею всіх, хто за білих і хто за червоних. Всі напилися тієї води, особливо в Маріуполі? А сьогодні він кинув тих громадян і вони повертаються на окуповані території, щоб тут не БОМЖувати.
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16.11.2024 14:00 Ответить
все правдиво, тільки я на вибори не ходив від огиди.
а політтехнологія - тупо говорити прошаркам населення те що вони хочуть почути, - бачимо технології парашників, Патрушев навіть прямо сказав що Трамп зобов.язаний "деяким силам".
тупі технології, проте Жирік би схвалив.
наразі є те що є, і буде гірше я би як атеїст сказав - Яхве хоче жертв.
Те ж саме я казав коли русня відкрила капище свого Міністерства агресії - Будуть жертви. Вроді би очевидно.
Я просто говорю що не слід переінакшувати навіть до ворога(Зелі) - те що він не говорив, ну ржав збоку, а все інше що сам казав то якось і так видно. Просто дістало це "обіцяв 4 тисячі", коли я знаю що воно само натворило біди такої що якби й навіть особисто воно це казало, то якось вже і побоку. не знаю, брехня нікого не прикрашає. Це типу би на Чикатила навішати ще те що він вкрав курку, але насправді не курку, а яйце, і не вкрав - а просто підказав шоб якийсь Ваня вкрав. А то шо знищив 20 оркосамок, то типу норм.? **** за 4 тисячі казати коли тупо на відео є "знали але не хотіли паніки" - і це вилилось в Бучу і Ірпінь, де маса населення до сих пір заЗе?
от це проблема, а не ржання бо ідіот з зеко-манди сказав ідіотам про 4 тисячі. недавно орки-вчителі в шапочках відоси записували - то якраз для таких і сказано було про таку зарплату, хоча кожен нормальний подумав би - це що, збільшити зарплатний фонд в рази, позвільняти частину і тоді можливо таке зроблть? А що двірники скажуть? А трактористи? А навіть прокурвори? ну реально туфта, але ні, наріт повірив, весело ржуть до сих пір
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16.11.2024 14:25 Ответить
Не ходил значить отдал голос врагам Украины !!!
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16.11.2024 14:37 Ответить
Голосньом па пріколу,а патом паржем...
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16.11.2024 11:34 Ответить
Хуже не будет!
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16.11.2024 12:45 Ответить
Сьогодні шабат а зЄ квакає, це доказ що він не єврей
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16.11.2024 11:35 Ответить
А Порошенко?
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16.11.2024 11:39 Ответить
Порошенко еврей ??? Ты сидишь в Интнрнет и не можешь Узнать правду?
Вайсман зто кликуха его отца потому что он сидел по еврейской статье !!!
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16.11.2024 14:43 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/photos/a.760322144097615/1983747348421749/?type=3
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16.11.2024 14:57 Ответить
Точно Вайсман? Не Больцман? А єврейська стаття - це за антисемітизм?
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16.11.2024 15:21 Ответить
Е... ні.... Шабат то для віруючих юдеїв. А він єврей атеїст ''какая разніца''.
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16.11.2024 14:04 Ответить
От і розкрито таємницю пісні "ти казала у суботу підем разом на роботу".
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16.11.2024 15:25 Ответить
''Ти ж мене Зе-підманула - ти ж мене Зе-підвела'' - тепер це народна пісня для 73% баранів і овець.
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16.11.2024 16:03 Ответить
**** хамить союзникам....не терпиться розісратися з усіма і зновув очі ***** заглянути...
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16.11.2024 11:38 Ответить
Не хамит а опу лижет, об этом надо было кричать на много раньше,когда Байден кричал на всю Америку про 61 млрд для Украины. а не теперь когда Байдена уже практически нет !!!
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16.11.2024 14:52 Ответить
А ты мудило проводишь реформы ??? Которые обещал западу. Все уже знают что ты брехло! Поэтому и не дают, а люди из за тебя страдают . Иди уже в отставку ((((
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16.11.2024 11:44 Ответить
Ну, Вова... Обещать - одно, выполнять - другое. Тебе ли это объяснять?
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16.11.2024 11:45 Ответить
Другу половину віддали кацапам !
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16.11.2024 11:45 Ответить
Так Захід не малював плакати як дехто - "Весна прийде - саджати будемо". Найтупіший примітивізм для бидла, так що Зелі би варто закрити хлєбало. Саме ж палиться як і з "плани наступу були в кремлі ще до його початку" = ХТО сидить за це? яка ж невдячна і бридка істота. Як воно недавно несло явну дич в Раді "план перемоги" і ....... "сабірало авациі" - тупо шантаж і істерика, і "депетати" цьому потоку маячні аплодували? Брєжнєв заздрить.
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16.11.2024 12:06 Ответить
Відстають Аризонщіна та Оклахомщіна
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16.11.2024 12:10 Ответить
З зеленим поступають аналогічно, як і він сам робить:
обіцяють і не виконують, показово для всіх. Коли щось просить, говорить їм, йому кажуть "ок" і роблять все навпаки.
Перестань "розводити" сам і до тебе норм почнуть відноситись,
чи він думає що самий хитрий?
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16.11.2024 12:26 Ответить
Зе: - Передали тільки 10%!

США: - Не передали тільки 10%!

Зе: - Передали тільки 50%!
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16.11.2024 12:32 Ответить
Байдену завжди заважають танцювати яйця республіканці
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16.11.2024 12:49 Ответить
Правильно казати, про суми коштів PDA, право підпису на які має президент США
Залишки по роках, та у відсотках від виділених Конгресом когтів
2022 - 2млрд, 22% з 11млрд, 1.7млрд "згоріли"
2023 - 2.8млрд, 20% з 14.5млрд
2024 - 4.2млрд, 54% з 7.8млрд

Загальний залишок 9млрд, 29% з 31.5млрд

Казати про половину 54%, можна тільки в розрізі 2024 року
Якщо його виконають на 100%, то це буде менше половини від загального залишку

Після звинувачень "про блокування", через 6+ місяців - використано менше половини коштів з дозволених на 2024 фінрік, тобто до 1 жовтня 2024
Офіційна причина "склади пусті", проте обіцяють "поповнити" до 20 січня 2025

Містична дата 20 січня...
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16.11.2024 13:17 Ответить
Потрібно подякувати США за все, чим вони допомогли - бо жодному злодійсько-корупційному режиму американці і близько так не допомагали.
Зєля - агов... Потрібно менше красти.
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16.11.2024 13:49 Ответить
Так а когда верить Писяграю, когда он про США или когда про Украину?
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16.11.2024 15:08 Ответить
коли воно під дЄрмаком стогне та камери не має.
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16.11.2024 16:07 Ответить
Вони чекають коли Єрмака звільнять
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16.11.2024 22:43 Ответить
 
 