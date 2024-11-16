США до сих пор не передали Украине половину обещанного оружия, - Зеленский

На данны й момент Украина получила от США около половины обещанного оружия.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью Украинскому радио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть разные доклады, различных институтов - как Минобороны, так и разведок и тому подобное. Я бы только сказал - половину мы не получили. Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощность своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.

Читайте также: Есть сдержанный оптимизм, - Сибига о разрешении США на дальнобойные удары ВСУ по территории РФ

"Во многом получили от нас ответы. На живом примере другой нации получили для себя опыт и европейцы также", - подчеркнул глава государства.