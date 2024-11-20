Остін підтвердив надання США протипіхотних мін Україні: ЗСУ потрібні речі, які допоможуть сповільнити наступ росіян

Очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що адміністрація чинного президента США Джо Байдена передала протипіхотні міни Україні. Це рішення, за словами Остіна, було мотивоване зміною тактики Росії на фронті.

Відповідну заяву міністра оборони США наводить AP, інформує Цензор.НЕТ.

Остін сказав, що зміна політики Вашингтона щодо протипіхотних мін для України є наслідком зміни тактики росіян на фронті.

За словами американського міністра, російські сухопутні війська ведуть наступ на полі бою, а не більш "захищені" бої на бронетранспортерах, тому Україна має "потребу в речах, які можуть допомогти сповільнити ці зусилля росіян".

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"Вони більше не ведуть наступ своїми механізованими силами. Вони діють за допомогою піхоти, яка здатна підійти і прокласти шлях механізованим військам...Протипіхотні міни, які ми хочемо їм надати, - це міни, які не є контактними, тобто ми можемо контролювати, коли вони самоактивуються, самодетонують, і це робить їх набагато безпечнішими, ніж контактні", - заявив глава Пентагону.

Раніше видання The Washington Post писало про те, що чинний президент США Джо Байден надав дозвіл на постачання Україні протипіхотних мін. Це має зміцнити обороноздатність Києва у протистоянні наступу військ РФ на Сході.

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