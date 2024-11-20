Остин подтвердил предоставление США противопехотных мин Украине: ВСУ нужны вещи, которые помогут замедлить наступление россиян

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что администрация действующего президента США Джо Байдена передала противопехотные мины Украине. Это решение, по словам Остина, было мотивировано изменением тактики России на фронте.

Соответствующее заявление министра обороны США приводит AP, информирует Цензор.НЕТ.

Остин сказал, что изменение политики Вашингтона в отношении противопехотных мин для Украины является следствием изменения тактики россиян на фронте.

По словам американского министра, российские сухопутные войска ведут наступление на поле боя, а не более "защищенные" бои на бронетранспортерах, поэтому Украина "нуждается в вещах, которые могут помочь замедлить эти усилия россиян".

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"Они больше не ведут наступление своими механизированными силами. Они действуют с помощью пехоты, которая способна подойти и проложить путь механизированным войскам...Противопехотные мины, которые мы хотим им предоставить, - это мины, которые не являются контактными, то есть мы можем контролировать, когда они самоактивируются, самодетонируют, и это делает их гораздо более безопасными, чем контактные", - заявил глава Пентагона.

Ранее издание The Washington Post писало о том, что действующий президент США Джо Байден предоставил разрешение на поставку Украине противопехотных мин. Это должно укрепить обороноспособность Киева в противостоянии наступлению войск РФ на Востоке.

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