Команди Трампа та Байдена тісно співпрацюють, зокрема й щодо війни в Україні, - Волтц

Команда новообраного президента США Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією чинного президента Джо Байдена. Зокрема, щодо війни в Україні та з інших важливих питань національної безпеки.

Про це в інтерв'ю Fox News заявив майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц, пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Волтц розповів, що він зустрічався із радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном, щоб переконатися, що нинішній Білий дім і перехідна команда Трампа працюють "пліч-о-пліч".

"Наші противники там, які думають, що це час можливостей, що вони можуть нацькувати одну адміністрацію на іншу, помиляються. Ми працюємо пліч-о-пліч. Ми одна команда зі Сполученими Штатами в цьому переході", - сказав американський політик.

Нагадаємо, що 13 листопада президент США Джо Байден провів зустріч у Білому домі з новообраним президентом Дональдом Трампом. Серед іншого політики говорили й про погляди на війну в Україні.

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