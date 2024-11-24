УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7782 відвідувача онлайн
Новини
3 456 31

Команди Трампа та Байдена тісно співпрацюють, зокрема й щодо війни в Україні, - Волтц

Волтц про співпрацю між командами Трампа і Байдена

Команда новообраного президента США Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією чинного президента Джо Байдена. Зокрема, щодо війни в Україні та з інших важливих питань національної безпеки.

Про це в інтерв'ю Fox News заявив майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц, пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Волтц розповів, що він зустрічався із радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном, щоб переконатися, що нинішній Білий дім і перехідна команда Трампа працюють "пліч-о-пліч".

"Наші противники там, які думають, що це час можливостей, що вони можуть нацькувати одну адміністрацію на іншу, помиляються. Ми працюємо пліч-о-пліч. Ми одна команда зі Сполученими Штатами в цьому переході", - сказав американський політик.

Нагадаємо, що 13 листопада президент США Джо Байден провів зустріч у Білому домі з новообраним президентом Дональдом Трампом. Серед іншого політики говорили й про погляди на війну в Україні.

Читайте також: Трампа надзвичайно непокоїть кровопролиття, він чітко заявляє про необхідність завершення війни, - Волтц

Автор: 

Байден Джо (2887) США (22769) Трамп Дональд (5607)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
Не вони одні. Гаранти Будапештського меморандуму взагалі складаються з ухилянтів (США, Франція та Велика Британія), симулянтів (Китай) і бандитів (раша).
показати весь коментар
24.11.2024 23:49
+4
Бог в поміч
показати весь коментар
24.11.2024 23:41
+3
Ми маємо аес, тому ви, західні куки, будете змушені ввести війська.
Сша це ухилянт від будапештського меморандуму.
показати весь коментар
24.11.2024 23:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бог в поміч
показати весь коментар
24.11.2024 23:41 Відповісти
Ми маємо аес, тому ви, західні куки, будете змушені ввести війська.
Сша це ухилянт від будапештського меморандуму.
показати весь коментар
24.11.2024 23:42 Відповісти
Не вони одні. Гаранти Будапештського меморандуму взагалі складаються з ухилянтів (США, Франція та Велика Британія), симулянтів (Китай) і бандитів (раша).
показати весь коментар
24.11.2024 23:49 Відповісти
Франция и Китай подписали Будапештский меморандум ? Владимир Александрович, залогиньтесь !
показати весь коментар
25.11.2024 06:59 Відповісти
Франція та Китай приєдналися до БМ.
Це давно відомо, але бачу що не усім.
показати весь коментар
25.11.2024 09:50 Відповісти
Вуйку, ти цього не знав??:?
Україна відмовилася від статусу ядерної держави, а США, Росія та Британія (потім до них приєднались Китай та Франція) в обмін на це дали їй гарантії суверенітету та територіальної цілісності.
показати весь коментар
25.11.2024 10:01 Відповісти
Згоден.. Бідон.. ща роздає як
показати весь коментар
24.11.2024 23:50 Відповісти
А не здається вам, що Америці до одного місця українські АЕС.
це їх не хвилювало раніше і, схоже, не хвилює і зараз.
Xутін хоче ядерну війну і поки не видно того, хто хоче цьому дуже перешкодити.

Він же сказав, що рабcіянці потраплять до раю, а всі інші просто здохнуть.
Не думають дурноголові що вони теж здохнуть.

А Cалівану хочеться в морду плюнути або просто дати в морду за його cсикливi поради Байдену.
показати весь коментар
25.11.2024 00:00 Відповісти
Достатньо прочитати текст того БМ щоби побачити що мудак там лише один - кацапська фашизація.
Який саме пункт БМ порушили (ухилилися від виконання) США?
показати весь коментар
25.11.2024 00:08 Відповісти
Так, в Німеччині є кілька АЕС, але навіщо США має вводити війська в Німеччину?
показати весь коментар
25.11.2024 00:24 Відповісти
А чому вони не обговорили війну в росії?
показати весь коментар
24.11.2024 23:51 Відповісти
Це ж зовсім як й в нас - пройшли вибори, закінчився популізм та нападки один на одного і президенти співпрацюють заради держави.
(то є сарказм, може навіть - сраказм)
показати весь коментар
25.11.2024 00:04 Відповісти
На жаль ,це сарказм .

А як же зараз Україні на часі уряд єдності ,
щоб Україна понад усе .
показати весь коментар
25.11.2024 07:31 Відповісти
Аби тільки не робили тоталітарний марафон державним коштом на телебаченні. Хай повірять на слово - це повне лайно.
показати весь коментар
25.11.2024 00:09 Відповісти
Це інформація як для тих, хто після виборів у США кричав:
- Йой, рятуйте, американці кинуть Україну.
Також, це інформація для тих, хто розказував:
- Як буде добре Україні при Трампі.
Насправді, одні і другі глибоко помилялись.
В США стабільна політична система, яка мало чим змінюється в залежності від господаря Білого Дому.
Реальна політика США завжди вибудовується на основі інтересів та компромісів різних лобістських груп більшості Конгресу США (обидвох палат).
І ця політика, як правило має дуже мало спільного з передвиборчою риторикою, побудованою на емоціях ще й у вигляді шоу.
Ласкаво просимо до американської ''реал політик''...
показати весь коментар
25.11.2024 00:12 Відповісти
Ти повірив трампісту, що "трампісти - хороші"
А ти кумедне. Одразу бачу того хто голосував по приколу
Тіки не бреши , що це не так.
Бо по прогаленах у логіці це видно
показати весь коментар
25.11.2024 00:53 Відповісти
зустріч двох порашистських агентів від "трамбона" і "байди" для України і її народу,у війні з рашистом,мабуть нічого доброго не дасть...?
показати весь коментар
25.11.2024 00:31 Відповісти
Вірити трампістам це як вірити Зе - себе не поважати
А допомога Байдена зробила так , щоб ЗСУ не воювали лопатами
Тому порівнювати трупа і Байдена як порівнювати Пороха і ЗЕ
Порівювати - можна , прирівняти - ні
показати весь коментар
25.11.2024 00:55 Відповісти
Похер, буде саме як скаже Трамп.
показати весь коментар
25.11.2024 01:14 Відповісти
Похер буває боляче. Отакі дурноверхі спочатку топлять за срампа ,а потім скавчать "А що я міг зробити"
Кумедно
показати весь коментар
25.11.2024 10:33 Відповісти
Не поганих варіантів не лишилося взагалі.
показати весь коментар
28.11.2024 11:23 Відповісти
думаю, що після того, як "трамплін" сяде в крісло, особливо в американській політиці стосовно України чогось надзвичайного не варто очікувати,за виключення де-яких українських територій ,котрі будуть "ласим куском " для рашиста,які спробують нав'язати Україні,щоб їх віддати рашисту(як тимчасово окцповані на декілька десятків.а може і сотню літ), як чергову лицемірну брехливу запоруку миру, чи то обіцянку ,на кшталт Будапештського туалетного паперу.
показати весь коментар
25.11.2024 10:56 Відповісти
А Бредлі Байдоси обісралися дати, а то ще хахли кацапню погонять, на 5 ярдів, це десь 500-700 одиниць, або 50-30 ************* Ф -16 з ракетами, обісралися чмоні
показати весь коментар
25.11.2024 01:35 Відповісти
Бредлі - були надані
Прокинься ти сереш
Взагалі військової допомоги було надано на майже 100ярді
Чи на великому зомбофоні про це не розповідають ?
показати весь коментар
25.11.2024 10:34 Відповісти
А тобі Бредлі жалко, чі ти за кацапів
показати весь коментар
25.11.2024 11:24 Відповісти
Ну якщо вже вони двоє зібрались працювати "пліч о пліч" то вже точно буде кабзда... правда, не знати кому.
показати весь коментар
25.11.2024 05:37 Відповісти
"...не знати кому ..."

Сподіваюся ,що раші .
показати весь коментар
25.11.2024 07:34 Відповісти
Я теж сподіваюсь, але не завжди сподівання переростають в якийсь результат
показати весь коментар
25.11.2024 18:08 Відповісти
Маємо на це надію .
показати весь коментар
25.11.2024 21:08 Відповісти
Ви вже визначіться (хоча б задля дурнів). То вони ворожують, що до України. То співпрацюють.
показати весь коментар
25.11.2024 08:51 Відповісти
 
 