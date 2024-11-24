Команди Трампа та Байдена тісно співпрацюють, зокрема й щодо війни в Україні, - Волтц
Команда новообраного президента США Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією чинного президента Джо Байдена. Зокрема, щодо війни в Україні та з інших важливих питань національної безпеки.
Про це в інтерв'ю Fox News заявив майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц, пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Волтц розповів, що він зустрічався із радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном, щоб переконатися, що нинішній Білий дім і перехідна команда Трампа працюють "пліч-о-пліч".
"Наші противники там, які думають, що це час можливостей, що вони можуть нацькувати одну адміністрацію на іншу, помиляються. Ми працюємо пліч-о-пліч. Ми одна команда зі Сполученими Штатами в цьому переході", - сказав американський політик.
Нагадаємо, що 13 листопада президент США Джо Байден провів зустріч у Білому домі з новообраним президентом Дональдом Трампом. Серед іншого політики говорили й про погляди на війну в Україні.
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Сша це ухилянт від будапештського меморандуму.
Це давно відомо, але бачу що не усім.
Україна відмовилася від статусу ядерної держави, а США, Росія та Британія (потім до них приєднались Китай та Франція) в обмін на це дали їй гарантії суверенітету та територіальної цілісності.
це їх не хвилювало раніше і, схоже, не хвилює і зараз.
Xутін хоче ядерну війну і поки не видно того, хто хоче цьому дуже перешкодити.
Він же сказав, що рабcіянці потраплять до раю, а всі інші просто здохнуть.
Не думають дурноголові що вони теж здохнуть.
А Cалівану хочеться в морду плюнути або просто дати в морду за його cсикливi поради Байдену.
Який саме пункт БМ порушили (ухилилися від виконання) США?
(то є сарказм, може навіть - сраказм)
А як же зараз Україні на часі уряд єдності ,
щоб Україна понад усе .
- Йой, рятуйте, американці кинуть Україну.
Також, це інформація для тих, хто розказував:
- Як буде добре Україні при Трампі.
Насправді, одні і другі глибоко помилялись.
В США стабільна політична система, яка мало чим змінюється в залежності від господаря Білого Дому.
Реальна політика США завжди вибудовується на основі інтересів та компромісів різних лобістських груп більшості Конгресу США (обидвох палат).
І ця політика, як правило має дуже мало спільного з передвиборчою риторикою, побудованою на емоціях ще й у вигляді шоу.
Ласкаво просимо до американської ''реал політик''...
А ти кумедне. Одразу бачу того хто голосував по приколу
Тіки не бреши , що це не так.
Бо по прогаленах у логіці це видно
А допомога Байдена зробила так , щоб ЗСУ не воювали лопатами
Тому порівнювати трупа і Байдена як порівнювати Пороха і ЗЕ
Порівювати - можна , прирівняти - ні
Кумедно
Прокинься ти сереш
Взагалі військової допомоги було надано на майже 100ярді
Чи на великому зомбофоні про це не розповідають ?
Сподіваюся ,що раші .