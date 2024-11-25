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Ми концентруємося на реалізації обіцянок президента Трампа в найкращий для себе спосіб, - Стефанішина

Дональд Трамп

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна концентрується на реалізації обіцянок обраного президента США Дональда Трампа в найкращий для себе спосіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні ми концентруємося на найчіткіших обіцянках президента Трампа, який в основному брав на себе зобов'язання, коли брав участь у виборах, щодо завершення війни в Україні", - розповіла Стефанішина.

Вона також додала, що тривають консультації і з чинною адміністрацією США, і з майбутньою, зокрема керівник Офісу президента комунікує пункти "Плану перемоги".

"Сьогодні ми концентруємося на реалізації обіцянок президента Трампа в найкращий для себе спосіб. Але принципова позиція для всіх нас, і народу України, і президента, що завершення війни є неможливим без членства України в ЄС і НАТО", - пояснила віцепрем'єрка.

Також читайте: Європа має бути жорсткою з Трампом, щоб переконати його допомогти Україні, - Ліпавський

Автор: 

Трамп Дональд (5607) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+13
Концентрується на обіцянках Трампа - вона себе чує? - дурдом в відпустці!
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25.11.2024 20:34
+11
Та ви і вимоги ЄС виконуєте у найкращий ДЛЯ СЕБЕ спосіб.

Саме тому ВИ вважаєте, що все виконали, а ЄС каже, що ніфіга не виконано.
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25.11.2024 20:33
+8
В найкращий для себе спосіб? Не для украіни?
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25.11.2024 20:37
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Та ви і вимоги ЄС виконуєте у найкращий ДЛЯ СЕБЕ спосіб.

Саме тому ВИ вважаєте, що все виконали, а ЄС каже, що ніфіга не виконано.
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25.11.2024 20:33 Відповісти
Концентрується на обіцянках Трампа - вона себе чує? - дурдом в відпустці!
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25.11.2024 20:34 Відповісти
Чує,звичайно,адже вважає себе розумнішою за ще одну злодюгу.Помилково,до речі, вважає.
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25.11.2024 21:34 Відповісти
Корупція в Украіні не має ніяких проблем - зелене світло
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25.11.2024 21:37 Відповісти
Які проблеми можуть бути,коли колону корупціонерів очолює сам неголений Зегевара?
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25.11.2024 21:42 Відповісти
Так! - В. Портніков сказав - в нас зараз дві біди - віина з кацапами і страшенна корупція - коли ми програєм - друга нам буде пох
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25.11.2024 21:49 Відповісти
В найкращий для себе спосіб? Не для украіни?
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25.11.2024 20:37 Відповісти
Украіни, перепрошую.
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25.11.2024 20:38 Відповісти
А в наперстки з Трампом зіграти не хочете? Так, як з ЄС по закону з конфіскацією майна корупціонерів?
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25.11.2024 20:43 Відповісти
обов'язково спробують, щоб потім питати: "а чому він нас не поважає!?"
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25.11.2024 22:18 Відповісти
А на реалізації обіцянок якогось Зеленського ви не концентруєтесь? А чого? Мені так хочеться з'їсти шашличків серед мільярда дерев під світлове шоу з гігавата електрики, що аж спати не можу! А якщо ще й замовлення будуть доставляти мільйон дронів, то я цьому диктору ще й передачки до в'язниці носити буду!
Феєричні брехуни і популісти!
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25.11.2024 21:03 Відповісти
Эта воровка ещё не сидит?!?!?!?
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25.11.2024 21:19 Відповісти
Так Трамп, як президент, ще нічого не обіцяв, бо до інагурації 2 місяці. Чи ви про ту передвиборчу приманку для лохторату? Так ваш Зєльц перед виборами теж багато чого обіцяв. І де воно все?
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25.11.2024 21:33 Відповісти
Якщо не помиляюсь Трамп президент США, а не України...
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25.11.2024 22:22 Відповісти
заголовок новини - шедевр!! втім, один з сотень, що спродукувала зелена шваль...
і, наостанок, скромне запитання: дуже перепрошую, а от на х...я було півроку готувати трансглобальний саміт, їб...чу кількість усіляких патужних планів, якщо в кінці ви, йо...ана зелена підорня, розкрили ваші тупі їб...льники й мвчки чекаєте на те, що вирішить трамп??!!
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25.11.2024 23:05 Відповісти
Висер ще той. На днях С. Ауслендер радісно повідомляв, що зять Рудого передав рушникам в Ліван план врегулювання війни. Байден тормозить, а Трамп вже практично вирішив, залишились якісь шероховатості. І шо? Рушники за прикладом х....віялом обстріляли Ізраїль і ЦАХАЛ у відповідь, а спецпредставник США зразу ж повідомив-будуть стріляти він умиває руки. Рудий буде мовчати і тишком нишком допомагати х.....стати на ноги.
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25.11.2024 23:54 Відповісти
 
 