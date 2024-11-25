Ми концентруємося на реалізації обіцянок президента Трампа в найкращий для себе спосіб, - Стефанішина
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна концентрується на реалізації обіцянок обраного президента США Дональда Трампа в найкращий для себе спосіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні ми концентруємося на найчіткіших обіцянках президента Трампа, який в основному брав на себе зобов'язання, коли брав участь у виборах, щодо завершення війни в Україні", - розповіла Стефанішина.
Вона також додала, що тривають консультації і з чинною адміністрацією США, і з майбутньою, зокрема керівник Офісу президента комунікує пункти "Плану перемоги".
"Сьогодні ми концентруємося на реалізації обіцянок президента Трампа в найкращий для себе спосіб. Але принципова позиція для всіх нас, і народу України, і президента, що завершення війни є неможливим без членства України в ЄС і НАТО", - пояснила віцепрем'єрка.
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Саме тому ВИ вважаєте, що все виконали, а ЄС каже, що ніфіга не виконано.
Феєричні брехуни і популісти!
і, наостанок, скромне запитання: дуже перепрошую, а от на х...я було півроку готувати трансглобальний саміт, їб...чу кількість усіляких патужних планів, якщо в кінці ви, йо...ана зелена підорня, розкрили ваші тупі їб...льники й мвчки чекаєте на те, що вирішить трамп??!!