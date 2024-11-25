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Європа має бути жорсткою з Трампом, щоб переконати його допомогти Україні, - Ліпавський

Ліпавський про Трампа і допомогу Україні

Якщо Європа хоче щось довести новообраному президенту США Дональду Трампу та переконати його продовжувати допомогу Україні, вона має бути жорсткою.

Про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський сказав в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що про Трампа відомо одну річ: він є жорсткою людиною.

"Тому, якщо ми, як Європа, хочемо йому щось довести, чи, можливо, переконати його у чомусь – ми теж маємо бути жорсткими", - сказав Ліпавський, додавши, що Україна якраз жорстка.

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"Україна настільки жорстка, що Росія не подужала вас ні за три дні, ні за три місяці. І я впевнений, що і за три роки Росія не зможе вас підкорити. Словом, я очікую жорсткості", - наголосив очільник МЗС Чехії.

Разом з тим чеський дипломат закликає дочекатися остаточного складу уряду Трампа.

"Вже оголошено багато імен, є чутки щодо інших. Але деякі названі претенденти – вже викреслені. Тож нам дійсно треба дочекатися", - пояснив міністр.

За його словами, потрібно буде переконати команду Трампа, що війна стосується не лише Росії та України, що це глобальна справа, яка впливає на продовольчу безпеку, на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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"Зараз, коли солдати з Північної Кореї воюють з українською армією, це очевидно. Але ми маємо їх у цьому переконати. Нам треба діяти", - наголосив Ліпавський.

Глава МЗС Чехії також впевнений, що жорстка поведінка не викличе віддачі: "Жорсткість – це те, що поважають у реальному світі, де ми живемо".

Автор: 

Європа (1805) допомога і підтримка (1160) Трамп Дональд (5607) Ліпавський Ян (104)


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25.11.2024 20:13 Відповісти
Не знайшов нічого, що Трамп казав про Голодомор. На запит "Трамп про Голодомор" Гугл видав - https://www.holosameryky.com/a/trump-holocaust/3825048.html Президент Трамп осудив антисемітизм...
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25.11.2024 20:17 Відповісти
Є лише один спосіб- зіграти на його самозакоханості, мовляв, ти гімно і ганьба на віки серед американських президентів , якщо даси касабам щось виграти в Європі.
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25.11.2024 20:19 Відповісти
Это Трамп скорее заставит вас быть решительнее. Больше вооружатся, наращивать свой военный потенциал, а не надеятся на НАТО и ввести против Рашки реальные санкции.
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25.11.2024 20:34 Відповісти
Дивіться не всрітся від рішучості до Трампа.. а класно виходить він ще не президент, а всі вже під себе ходять.
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25.11.2024 22:28 Відповісти
Я не розумію які сподівання та претензії??? Ви всі НАТО, ви всі Євросоюз, у вас є бюджет, слава Богу немає війни - клепайте зброю і все. Ні блін туди сюди те США тягають. Блін п'ятеро мамок і дитина голодна, так виходить.
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25.11.2024 22:31 Відповісти
 
 