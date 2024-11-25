Європа має бути жорсткою з Трампом, щоб переконати його допомогти Україні, - Ліпавський

Якщо Європа хоче щось довести новообраному президенту США Дональду Трампу та переконати його продовжувати допомогу Україні, вона має бути жорсткою.

Про це глава МЗС Чехії Ян Ліпавський сказав в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що про Трампа відомо одну річ: він є жорсткою людиною.

"Тому, якщо ми, як Європа, хочемо йому щось довести, чи, можливо, переконати його у чомусь – ми теж маємо бути жорсткими", - сказав Ліпавський, додавши, що Україна якраз жорстка.

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"Україна настільки жорстка, що Росія не подужала вас ні за три дні, ні за три місяці. І я впевнений, що і за три роки Росія не зможе вас підкорити. Словом, я очікую жорсткості", - наголосив очільник МЗС Чехії.

Разом з тим чеський дипломат закликає дочекатися остаточного складу уряду Трампа.

"Вже оголошено багато імен, є чутки щодо інших. Але деякі названі претенденти – вже викреслені. Тож нам дійсно треба дочекатися", - пояснив міністр.

За його словами, потрібно буде переконати команду Трампа, що війна стосується не лише Росії та України, що це глобальна справа, яка впливає на продовольчу безпеку, на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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"Зараз, коли солдати з Північної Кореї воюють з українською армією, це очевидно. Але ми маємо їх у цьому переконати. Нам треба діяти", - наголосив Ліпавський.

Глава МЗС Чехії також впевнений, що жорстка поведінка не викличе віддачі: "Жорсткість – це те, що поважають у реальному світі, де ми живемо".