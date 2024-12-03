Результати виборів у Румунії не вплинуть на відносини з Україною - "слуга народу" Мережко

Парламентські вибори в Румунії не матимуть суттєвого впливу на її зовнішню політику щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова комітету Верховної Ради Олександр Мережко.

Голова комітету висловив упевненість, що Румунія збереже проукраїнський та прозахідний курс, попри результати виборів.

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"Неприємно, що на виборах певний відсоток голосів отримали сили, які важко назвати проукраїнськими. На жаль, там і такі настрої справді існують. Це неприємно, але, на щастя, вони не здобули такої перемоги, яка дала б їм змогу впливати на політику Румунії щодо України", - сказав Мережко.

Підтримка України з боку Румунії

Мережко наголосив, що Румунія залишається надійним партнером України, підтримуючи її у прагненні до вступу в НАТО та збереженні стабільності в регіоні.

"Румунія є членом НАТО. І я сподіваюся, що вона продовжуватиме підтримувати нас, зокрема на шляху приєднання до НАТО. Тобто те, що сталося, не матиме критичного впливу на відносини між Україною та Румунією", - додав він.

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