Результати виборів у Румунії не вплинуть на відносини з Україною - "слуга народу" Мережко
Парламентські вибори в Румунії не матимуть суттєвого впливу на її зовнішню політику щодо України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова комітету Верховної Ради Олександр Мережко.
Голова комітету висловив упевненість, що Румунія збереже проукраїнський та прозахідний курс, попри результати виборів.
"Неприємно, що на виборах певний відсоток голосів отримали сили, які важко назвати проукраїнськими. На жаль, там і такі настрої справді існують. Це неприємно, але, на щастя, вони не здобули такої перемоги, яка дала б їм змогу впливати на політику Румунії щодо України", - сказав Мережко.
Підтримка України з боку Румунії
Мережко наголосив, що Румунія залишається надійним партнером України, підтримуючи її у прагненні до вступу в НАТО та збереженні стабільності в регіоні.
"Румунія є членом НАТО. І я сподіваюся, що вона продовжуватиме підтримувати нас, зокрема на шляху приєднання до НАТО. Тобто те, що сталося, не матиме критичного впливу на відносини між Україною та Румунією", - додав він.
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