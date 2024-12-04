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Новости Помощь Украине
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Война в Украине должна быть немедленно прекращена, – пророссийский кандидат в президенты Румынии Джорджеску против помощи Украине

Келін Джорджеску
Фото: reuters

Ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску не будет продолжать помогать Украине после победы на выборах.

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Издание напоминает, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину, Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, помогала в тренировке украинских пилотов и передала Киеву батарею противовоздушной обороны Patriot.

Джорджеску заявил, что все это прекратится, если он победит.

"Как я мог бы на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте", - отметил он.

"Невозможно представить, что рядом с нами в центре Европы будет война, поэтому приоритетом, безусловно, будет то, что война в Украине должна быть немедленно прекращена", - подчеркнул Джоржеску.

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Автор: 

помощь (7773) Румыния (1088)


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Топ комментарии
+18
***** шо то за сусіди у нас ….
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04.12.2024 19:13
+11
Ти спочатку спробуй перемогти, а потім вякай. Щось це нагадує лозунг фашистов Германія превише всього
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04.12.2024 19:12
+11
а він не людина, він паяц. клоун
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04.12.2024 19:16
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З якого це біса він став ультраправим?
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04.12.2024 19:10 Ответить
Сам же кажеш від біса
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04.12.2024 19:13 Ответить
з того, що і твій гуру трамп. вся ця шоблота проти допомоги Україні - сіреч, щоб касапи окупували одиноку Україну та ліквідували її незалежність.
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04.12.2024 19:15 Ответить
Коли і де Трамп заявив, що він проти допомоги Україні? А
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04.12.2024 19:34 Ответить
не хочеш читати і сприймати інфи - твоя проблема (чи вірніше твоя брехлива трампіська суть).
Але ж буквально кілька новин нижче тут - від підручного трампа "спікер Джонсон заявив, що не виноситиме на голосування у Конгресі питання додаткової допомоги Україні"
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04.12.2024 19:42 Ответить
На лобі у твого трампа написано
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04.12.2024 19:48 Ответить
Ну может в том числе потому что надрачивает на Антонеску, к примеру. Да и на путина тоже.
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04.12.2024 19:24 Ответить
Ти спочатку спробуй перемогти, а потім вякай. Щось це нагадує лозунг фашистов Германія превише всього
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04.12.2024 19:12 Ответить
лозунг фашистов Германія превише всього
*******
Це не гасло фашистів, чи нацистів. Це перший рядок офіційного гімна Німеччини, тексту якого вже майже 200 років. Але зі створенням ФРН весь гімн не виконується, - співають лише 3 строфу.
Тобто, весь німецький гімн не заборонили, - а тільки трохи кастрували.

В першій строфі німецького гімну сказано - Німеччина понад усе на світі, якщо йдеться про її захист, про братерство всіх тих, для кого вона є Вітчизною. Тобто не за всіх обставин Deutschland über alles... І що цікаво: державним гімном ця пісня стала в 1922 році, за демократичної республіки, за президентства послідовного противника більшовизму і нацизму Фрідріха ******. Коли Гітлер прийшов до влади, він залишив цей гімн, тільки от виконувати стали лише його перший куплет, два інші були «забуті». З 1962 року «Німецька пісня» стала гімном ФРН, і залишається ним донині, тільки тепер співається лише її третій куплет, який починається словами: «Єдність, право і свобода...» (не дивно, що за Гітлера його не співали!). Мовляв, саме в цих речах запорука щастя, і давайте по-братерськи прагнути до них.

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04.12.2024 19:51 Ответить
Це скоріше перегукується з виборчим слоганом Трампа, а не нацистської Германії. Та й цей румун, судячи по всьому, такий же хитровиєбаний недоумок як і сам Трамп.
Але, треба сказати, що більшість населення Румунії це досить темні і пагано виховані в побутовому плані люди. Так що я не дивуюсь з їхнього вибору, скоріше дивуюсь що до того вони вибирали сьогоднішнього Клауса.
Не можу також не згадати про український вибір 2019, який поставив хрест на розвитку України і спровокував війну. Не був високої думки про українців, але той вибір здивував навіть мене.
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04.12.2024 20:30 Ответить
Який ідіот.
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04.12.2024 19:13 Ответить
На фоні всього цього політичновсесвітньо казіно ...вже давно на часі ..вовіку 🤡 ,просто піти у відставку ...Терміново !!! Будь же ти людиною нарешті !!!
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04.12.2024 19:13 Ответить
а він не людина, він паяц. клоун
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04.12.2024 19:16 Ответить
не люблю зеленського, не голосував за нього. але Ви розумієте, що виконувачем обов"язків в цьому випадку буде стефанчук?
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04.12.2024 20:29 Ответить
Так і чую хрипатий голос "хуже нє будєт".
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04.12.2024 20:32 Ответить
Ніт не буде ..тому шо у випадку відставки ,владу прийме комітет нацпорятунку України , там будуть люди які виведуть державу з пітконтролю зеленого фсб
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04.12.2024 20:48 Ответить
військова Хунта? Якщо більшість нардепів на неї погодяться - то чому би і ні (теоретично)? Але чи сприймуть її наші союзники з G7
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04.12.2024 20:57 Ответить
Бл, зрізало "Але чи сприймуть її наші союзники з G7+НАТО+Євросоюзу - оце саме проблемне питання"
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04.12.2024 20:58 Ответить
Військова хунта ..це вже вирок...є комітет захисту це юридична форма...не маніпулюїте ...
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04.12.2024 21:19 Ответить
***** шо то за сусіди у нас ….
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04.12.2024 19:13 Ответить
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04.12.2024 19:15 Ответить
Чому і вас слово Румунія, асоціюється із циганами?
Це якесь вроджене захворювання
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04.12.2024 19:49 Ответить
може тому що там багато циган живе

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04.12.2024 20:06 Ответить
Не сусіди. Кремль. Просовує своїх кандидатів. До речі, в 2019 і в Україні це зробив.
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04.12.2024 19:16 Ответить
Це ви про німців, чи тих, що за морями?
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04.12.2024 19:31 Ответить
Ще одна кремлівська ''канцерва'' вибухнула
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04.12.2024 19:20 Ответить
А цей пан не буде проти якщо тоді ми разом з москалями окупуємо Румунію ?
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04.12.2024 19:27 Ответить
Судячи із поглядів цього гівнюка ( пана він не заробив ) це чмо буде радим коли так станеться (( Вочевидь , за соволм не тільки на території колишнього совка дехто марить .
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04.12.2024 22:08 Ответить
Тобто китайці за допомогою тіктоку і цього одоробла блокують зерно для власних піддослідних негрів в африці? А хто ж їм добуватиме всякі метали?
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04.12.2024 19:30 Ответить
Тік- токер без партіі - на ха - ха виграв першии тур
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04.12.2024 19:33 Ответить
Майже як наш клован.
Тільки наш на ха-ха виграв другий тур.
Завдяки ДУЖЕ мудрому народу, готовому перегризти горлянку будь-кому, на кого вкаже кремлівська пропаганда і її холуї в Україні.
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04.12.2024 19:51 Ответить
насциназавеску
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04.12.2024 19:49 Ответить
Це зробити дуже просто: скажи тому ,хто дав тобі бабло на вибори ,хай виведе війська з України.
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04.12.2024 20:01 Ответить
*****, стій, раз-два
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04.12.2024 20:10 Ответить
Дивіться хто зараз в Європі підтримує фашистську росію: Cловаки, Венгри, а тепер ще румуни вимальовуються. Всі ті самі хто і був в союзниках фашистськоі Німеччини під час Другоі світовоі. Як кажуть- совпаденіє?
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04.12.2024 20:40 Ответить
Австрію забули
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04.12.2024 21:23 Ответить
Довбо*бізм - як явище нового політичного тренду европи...
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04.12.2024 20:44 Ответить
Сумують за чаушеску, довбні
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04.12.2024 21:04 Ответить
 
 