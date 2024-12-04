Война в Украине должна быть немедленно прекращена, – пророссийский кандидат в президенты Румынии Джорджеску против помощи Украине
Ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску не будет продолжать помогать Украине после победы на выборах.
Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Издание напоминает, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину, Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, помогала в тренировке украинских пилотов и передала Киеву батарею противовоздушной обороны Patriot.
Джорджеску заявил, что все это прекратится, если он победит.
"Как я мог бы на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте", - отметил он.
"Невозможно представить, что рядом с нами в центре Европы будет война, поэтому приоритетом, безусловно, будет то, что война в Украине должна быть немедленно прекращена", - подчеркнул Джоржеску.
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Але ж буквально кілька новин нижче тут - від підручного трампа "спікер Джонсон заявив, що не виноситиме на голосування у Конгресі питання додаткової допомоги Україні"
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Це не гасло фашистів, чи нацистів. Це перший рядок офіційного гімна Німеччини, тексту якого вже майже 200 років. Але зі створенням ФРН весь гімн не виконується, - співають лише 3 строфу.
Тобто, весь німецький гімн не заборонили, - а тільки трохи кастрували.
В першій строфі німецького гімну сказано - Німеччина понад усе на світі, якщо йдеться про її захист, про братерство всіх тих, для кого вона є Вітчизною. Тобто не за всіх обставин Deutschland über alles... І що цікаво: державним гімном ця пісня стала в 1922 році, за демократичної республіки, за президентства послідовного противника більшовизму і нацизму Фрідріха ******. Коли Гітлер прийшов до влади, він залишив цей гімн, тільки от виконувати стали лише його перший куплет, два інші були «забуті». З 1962 року «Німецька пісня» стала гімном ФРН, і залишається ним донині, тільки тепер співається лише її третій куплет, який починається словами: «Єдність, право і свобода...» (не дивно, що за Гітлера його не співали!). Мовляв, саме в цих речах запорука щастя, і давайте по-братерськи прагнути до них.
Але, треба сказати, що більшість населення Румунії це досить темні і пагано виховані в побутовому плані люди. Так що я не дивуюсь з їхнього вибору, скоріше дивуюсь що до того вони вибирали сьогоднішнього Клауса.
Не можу також не згадати про український вибір 2019, який поставив хрест на розвитку України і спровокував війну. Не був високої думки про українців, але той вибір здивував навіть мене.
Це якесь вроджене захворювання
Тільки наш на ха-ха виграв другий тур.
Завдяки ДУЖЕ мудрому народу, готовому перегризти горлянку будь-кому, на кого вкаже кремлівська пропаганда і її холуї в Україні.