Война в Украине должна быть немедленно прекращена, – пророссийский кандидат в президенты Румынии Джорджеску против помощи Украине

Ультраправый кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску не будет продолжать помогать Украине после победы на выборах.

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Издание напоминает, что с тех пор, как Россия вторглась в Украину, Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, помогала в тренировке украинских пилотов и передала Киеву батарею противовоздушной обороны Patriot.

Джорджеску заявил, что все это прекратится, если он победит.

"Как я мог бы на это согласиться? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте", - отметил он.

"Невозможно представить, что рядом с нами в центре Европы будет война, поэтому приоритетом, безусловно, будет то, что война в Украине должна быть немедленно прекращена", - подчеркнул Джоржеску.

Читайте также: Результаты выборов в Румынии не повлияют на отношения с Украиной, - "слуга народа" Мережко