Германские социал-демократы выдвинут Шольца на должность канцлера на выборах
Партия социал-демократов выдвинет действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца своим кандидатом на пост главы правительства Германии на выборах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы хотим идти в следующую избирательную кампанию с Олафом Шольцем", - заявил солидер партии Ларс Клингбайл.
Шольц стал кандидатом от своей партии после того, как министр обороны Борис Писториус сообщил руководству SPD, что не будет баллотироваться в канцлеры от партии.
Напомним, правящая в Германии коалиция развалилась 6 ноября 2024 года, когда Олаф Шольц объявил об увольнении министра финансов Кристиана Линднера, который является председателем Свободной демократической партии. Почти все члены правительства от возглавляемой Линднером Свободной демократической партии (СДП) - сложили свои полномочия.
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Наступне засідання виконавчого комітету СДПН заплановане на понеділок, 25 листопада. Після цього 11 січня на партійній конференції відбудеться голосування за кандидатуру. Зазвичай це формальність, а перше офіційне представлення кандидата має відбутися раніше: на конференції 30 листопада в Берліні, пише dpa.
Канцлер і чиновники отримують у ФРН не зарплату, а оклад. Oклад Шольцa - 22083 євро на місяць до податків (DW). Однак це ще не все - в реальності канцлер заробляє більше. Наприклад, загальний дохід Олафа Шольца разом з усіма надбавками й доплатами, скажімо, за депутатський мандат, становить 32788 євро на місяць.
Німецький таблоїд Bild вивчив нові дані міністерства фінансів ФРН за 2024 рік. Згідно з висновками журналістів Bild, доходи тих, хто отримує в Німеччині менше ніж 1884 євро на місяць до вирахування податків, вважаються низькими. Це приблизно кожен п'ятий житель Німеччини. Половина населення країни, яке працює, отримує від 3444 євро і вище. Ця група населення належить до середнього класу. Десять відсотків німців заробляють понад 8736 євро на місяць до вирахування податків. Це люди з дуже високими зарплатами. І, нарешті, до найзаможнішої групи належать ті, хто заробляє щонайменше 23656 євро на місяць до податків і виплат.
за середній палець до 4.000
але треба докази мати)))
Тепер соц-деми Німеччини вирішили, що мертве не тоне.