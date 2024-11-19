Отказываясь предоставлять Украине Taurus, Шольц руководствуется "партийной тактикой", - депутат от ХДС/ХСС Хан
Немецкий канцлер Олаф Шольц руководствуется "партийной тактикой", когда отказывается передавать Украине дальнобойное вооружение.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau, об этом заявил депутат от ХДС/ХСС Флориан Хан.
"Канцлер снова ставит партийные интересы выше интересов внешней политики и политики безопасности Германии", - сказал Хан.
Он считает, что Шольц хочет заручиться поддержкой левого крыла своей Социал-демократической партии в предстоящей избирательной кампании.
В результате настойчивых действий канцлера Германию снова стали воспринимать на международном уровне как нерешительного и ненадежного партнера, подчеркнул Хан.
"Это серьезная ошибка", - отметил депутат.
Он добавил, что все заверения Шольца в поддержке Украины столько, сколько потребуется, являются просто "сотрясанием воздуха".
Напомним, накануне Шольц заявил, что не поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине, потому что это - ответственность за контроль над целями, которую он не хочет брать на себя.
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Тому німці їх і підтримують
це ж не мінськ, як ніяк
Оманською?
как говорится не учите меня жить лучше помогите материально
Коли влітку 1920 року Червона армія вийшла на підступи до Варшави й усій Європі здалося,
що Польща знову приречена на втрату незалежності,
Париж вирішив підтримати трохи супротивників Леніна і відправити польській армії конче потрібні їй **********.
На шляху французьких снарядів лежала щойно переможена союзниками Німеччина.
Кайзер утік, країною правили соціалісти.
Берлін категорично відмовив Парижу в транзиті військової допомоги для Варшави.
Вражає один момент:
тоді Німеччиною керувала партія, яка вважається рідною бабусею нинішнього
лідера правлячої коаліції - партії канцлера Шольца, найстаріша політична структура Німеччини.