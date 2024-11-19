Отказываясь предоставлять Украине Taurus, Шольц руководствуется "партийной тактикой", - депутат от ХДС/ХСС Хан

Немецкий канцлер Олаф Шольц руководствуется "партийной тактикой", когда отказывается передавать Украине дальнобойное вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau, об этом заявил депутат от ХДС/ХСС Флориан Хан.

"Канцлер снова ставит партийные интересы выше интересов внешней политики и политики безопасности Германии", - сказал Хан.

Он считает, что Шольц хочет заручиться поддержкой левого крыла своей Социал-демократической партии в предстоящей избирательной кампании.

В результате настойчивых действий канцлера Германию снова стали воспринимать на международном уровне как нерешительного и ненадежного партнера, подчеркнул Хан.

"Это серьезная ошибка", - отметил депутат.

Он добавил, что все заверения Шольца в поддержке Украины столько, сколько потребуется, являются просто "сотрясанием воздуха".

Напомним, накануне Шольц заявил, что не поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине, потому что это - ответственность за контроль над целями, которую он не хочет брать на себя.

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