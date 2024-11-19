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Отказываясь предоставлять Украине Taurus, Шольц руководствуется "партийной тактикой", - депутат от ХДС/ХСС Хан

ракети,taurus

Немецкий канцлер Олаф Шольц руководствуется "партийной тактикой", когда отказывается передавать Украине дальнобойное вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau, об этом заявил депутат от ХДС/ХСС Флориан Хан.

"Канцлер снова ставит партийные интересы выше интересов внешней политики и политики безопасности Германии", - сказал Хан.

Он считает, что Шольц хочет заручиться поддержкой левого крыла своей Социал-демократической партии в предстоящей избирательной кампании.

В результате настойчивых действий канцлера Германию снова стали воспринимать на международном уровне как нерешительного и ненадежного партнера, подчеркнул Хан.

"Это серьезная ошибка", - отметил депутат.

Он добавил, что все заверения Шольца в поддержке Украины столько, сколько потребуется, являются просто "сотрясанием воздуха".

Напомним, накануне Шольц заявил, что не поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине, потому что это - ответственность за контроль над целями, которую он не хочет брать на себя.

Читайте также: Шольц "подрывает стремление" Трампа завершить войну в Украине, - Дуда

Автор: 

Германия (6930) ракеты (3556) Шольц Олаф (905) Taurus (30)


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Топ комментарии
+3
Шольц то таке. А ось якою тактикою керувався та керується Блазень, навмисно провалив підготовку до (великого) вторгнення, провалив мобілізацію, фортифікацію, провалив дипломатію тощо?
Оманською?
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19.11.2024 11:28
+3
Та хай той Шольц керується чим завгодно. Питання в іншому - чим керувались мудрили українськи, коли обирали клоуна та наріка презедентом Ураїни. Якшо вже 35-40% населення котрі біжали від окупації вже тікають від режиму зеленского в окупацію до рашистів. Ось це трагедія. Хоча не для всіх.
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19.11.2024 11:45
+2
най банять - шольц сцить, і не виключено, що сцить згідно за договорняком із @уйлом
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19.11.2024 11:23
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Добре , що ХДС/ХСС зробили висновки з помилок меркельщини
Тому німці їх і підтримують
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19.11.2024 11:21 Ответить
най банять - шольц сцить, і не виключено, що сцить згідно за договорняком із @уйлом
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19.11.2024 11:23 Ответить
Добре що наш президент деяких договорняків з Путлером не робив !
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19.11.2024 12:12 Ответить
омано-стамбульські до уваги приймаємо чи ні?
це ж не мінськ, як ніяк
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19.11.2024 14:24 Ответить
Шольц не тактикою партійною, а зрадницькою тактикою по відношенню до України закупівель газу та нафти у путіна керується!!! Воно мерзота вважає, що путін його не зачепить, якщо Німеччина його задобрить! Ніііі!!!
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19.11.2024 11:24 Ответить
Треба негайна допомога Трампа німецькій партії. Стіралками. Давно вже німці так не лякались московитів ! Для чого вони, німці, лишень про стурбованість та занепокоєння казали раніше ? Якщо їх проблему можна було вирішити громадським постірочним залом. Щоб у Бундезтазі було чисто.
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19.11.2024 11:25 Ответить
Шольц то таке. А ось якою тактикою керувався та керується Блазень, навмисно провалив підготовку до (великого) вторгнення, провалив мобілізацію, фортифікацію, провалив дипломатію тощо?
Оманською?
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19.11.2024 11:28 Ответить
Він же Мівіною довів, що він свій ... у дошку.
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19.11.2024 11:30 Ответить
Так, "Велика Невтіченність"...
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19.11.2024 11:44 Ответить
Ну хоч добре що хоч не страусиною тактикою.
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19.11.2024 11:34 Ответить
Він тільки на Таурусах проколовся - а так німці помогли добре
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19.11.2024 11:36 Ответить
Та хай той Шольц керується чим завгодно. Питання в іншому - чим керувались мудрили українськи, коли обирали клоуна та наріка презедентом Ураїни. Якшо вже 35-40% населення котрі біжали від окупації вже тікають від режиму зеленского в окупацію до рашистів. Ось це трагедія. Хоча не для всіх.
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19.11.2024 11:45 Ответить
як це наріка? наріком же був Порошенко..., ви, мабуть, щось наплутали з переляку...
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19.11.2024 12:03 Ответить
Нарік це приблизно ось так - і тута саме діючій презедент України - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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19.11.2024 13:16 Ответить
ссыкливая тварь он вот и всё чем он руководствуется звоня ***** и отказывая Украине в оружии!
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19.11.2024 12:00 Ответить
Так навіщо він балакав з Путлером ?
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19.11.2024 12:08 Ответить
шольц забув запах вонючого заду пуйла
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19.11.2024 12:33 Ответить
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19.11.2024 12:44 Ответить
поддержка Украины и помощь ... ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ

как говорится не учите меня жить лучше помогите материально
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19.11.2024 12:51 Ответить
трохи про партійну тактику шольца:

Коли влітку 1920 року Червона армія вийшла на підступи до Варшави й усій Європі здалося,
що Польща знову приречена на втрату незалежності,

Париж вирішив підтримати трохи супротивників Леніна і відправити польській армії конче потрібні їй **********.

На шляху французьких снарядів лежала щойно переможена союзниками Німеччина.

Кайзер утік, країною правили соціалісти.

Берлін категорично відмовив Парижу в транзиті військової допомоги для Варшави.

Вражає один момент:
тоді Німеччиною керувала партія, яка вважається рідною бабусею нинішнього

лідера правлячої коаліції - партії канцлера Шольца, найстаріша політична структура Німеччини.
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19.11.2024 15:34 Ответить
 
 