Шольц о поставках ракет Taurus Украине: "Не хочу нести ответственность"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине, потому что это - ответственность за контроль над целями, которую он не хочет брать на себя.

Об этом Шольц заявил во время брифинга на саммите G20, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не считает поставки ракет Taurus Украине "правильным вариантом".

Об этом также надо говорить, если вы берете на себя ответственность за контроль над целями. Но это то, за что я не могу и не хочу нести ответственность. И одновременно, мы также имеем четкое представление о том, что мощное вооружение, которое мы доставили туда, артиллерия, которая имеет большую дальность стрельбы, ракетные установки, не могут быть использованы для проникновения вглубь России", - заявил Шольц.

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Немецкий канцлер подчеркнул, что война в Украине касается не только украинского народа, но и всей Европы, включая граждан Германии.

"Эта война затрагивает всех нас, граждан Германии в частности. Каждый задается вопросом, что это означает. Я твердо убежден, что многие граждане Германии беспокоятся о безопасности и мире в Европе. И поэтому важно, чтобы мы делали правильные вещи, чтобы мы также поддерживали Украину, чтобы мы находили четкие слова здесь, также и в отношении России, но в то же время мы должны действовать благоразумно", - сказал Шольц.

Он также напомнил об исключении в поставках вооружений для защиты Харькова, когда Германия решила оказать помощь из-за близости боевых действий к городу.

"Мы сделали исключение для обороны Харькова. Это было правильно, потому что атаки начались, так сказать, сразу за границей. И это было настолько близко к городу, что необходимо было сделать это возможным, чтобы иметь возможность защищаться там. Но это не меняет базовых принципов, которые важны для меня и которые я не просто сформулировал, а которыми я руководствуюсь в своих действиях", - добавил канцлер Германии.

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Напомним, ранее СМИ сообщили Германия готовит для Украины 4 тыс. дронов Helsing, которые называют мини-Taurus.

В то же время у Олафа Шольца заявили, что тот не изменит позицию по Taurus для Украины.

В Германии есть ряд политиков, которые выступают за передачу Taurus Украине. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.

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