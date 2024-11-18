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Шольц о поставках ракет Taurus Украине: "Не хочу нести ответственность"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому виступає проти постачання ракет Taurus Україні

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не поддерживает поставки крылатых ракет Taurus Украине, потому что это - ответственность за контроль над целями, которую он не хочет брать на себя.

Об этом Шольц заявил во время брифинга на саммите G20, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что не считает поставки ракет Taurus Украине "правильным вариантом".

Об этом также надо говорить, если вы берете на себя ответственность за контроль над целями. Но это то, за что я не могу и не хочу нести ответственность. И одновременно, мы также имеем четкое представление о том, что мощное вооружение, которое мы доставили туда, артиллерия, которая имеет большую дальность стрельбы, ракетные установки, не могут быть использованы для проникновения вглубь России", - заявил Шольц.

Также читайте: Разговор Шольца с Путиным был ошибкой, - Дуда

Немецкий канцлер подчеркнул, что война в Украине касается не только украинского народа, но и всей Европы, включая граждан Германии.

"Эта война затрагивает всех нас, граждан Германии в частности. Каждый задается вопросом, что это означает. Я твердо убежден, что многие граждане Германии беспокоятся о безопасности и мире в Европе. И поэтому важно, чтобы мы делали правильные вещи, чтобы мы также поддерживали Украину, чтобы мы находили четкие слова здесь, также и в отношении России, но в то же время мы должны действовать благоразумно", - сказал Шольц.

Он также напомнил об исключении в поставках вооружений для защиты Харькова, когда Германия решила оказать помощь из-за близости боевых действий к городу.

"Мы сделали исключение для обороны Харькова. Это было правильно, потому что атаки начались, так сказать, сразу за границей. И это было настолько близко к городу, что необходимо было сделать это возможным, чтобы иметь возможность защищаться там. Но это не меняет базовых принципов, которые важны для меня и которые я не просто сформулировал, а которыми я руководствуюсь в своих действиях", - добавил канцлер Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц "подрывает стремление" Трампа завершить войну в Украине, - Дуда

Напомним, ранее СМИ сообщили Германия готовит для Украины 4 тыс. дронов Helsing, которые называют мини-Taurus.

В то же время у Олафа Шольца заявили, что тот не изменит позицию по Taurus для Украины.

В Германии есть ряд политиков, которые выступают за передачу Taurus Украине. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок о разрешении США на удары по РФ: Украина имеет право защищаться

Автор: 

Германия (6930) ракеты (3556) Шольц Олаф (905) Taurus (30)


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Топ комментарии
+29
Слизень *******
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18.11.2024 22:05
+14
Оце вже правда. Шольц - сцикло, яке уникає відповідальності.

А німцям у такі часи точно потрібен канцлер, який не може приймати відповідальних рішень?
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18.11.2024 22:08
+12
Геніально! Тепер в політику і на посаду канцлера однієї з провідних країн Європи ідуть люди, що бояться відповідальності.. приїхали .
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18.11.2024 22:09
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Слизень *******
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18.11.2024 22:05 Ответить
Меркель - 2.0
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18.11.2024 22:22 Ответить
Та нє!
Просто Штаурус.
Тут тобі І "шта" і "трус" і "страус" і навіть натяк на "шаурму"!
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18.11.2024 22:33 Ответить
Якому яйця заважають))
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18.11.2024 23:36 Ответить
на нього 100% папка є у пуйла от и сцить
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18.11.2024 23:01 Ответить
Таурус як домоклів меч над головою Шольца
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18.11.2024 22:06 Ответить
іди попісяй боягузе
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18.11.2024 22:06 Ответить
І отаких більшість. Як до діла то під столами ховаються бо з ідей - тільки досидіти до пенсії.
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18.11.2024 22:08 Ответить
Оце вже правда. Шольц - сцикло, яке уникає відповідальності.

А німцям у такі часи точно потрібен канцлер, який не може приймати відповідальних рішень?
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18.11.2024 22:08 Ответить
Геніально! Тепер в політику і на посаду канцлера однієї з провідних країн Європи ідуть люди, що бояться відповідальності.. приїхали .
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18.11.2024 22:09 Ответить
Є інші. Але бюргер хоче їсти ковбаску під півко. І за таких не голосує.
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18.11.2024 23:34 Ответить
Німеччина наситила московію газовими грошима а тепер боїться відповідальності.
Треба щоб України більше боялась.
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18.11.2024 22:11 Ответить
Тим, хто зараз свариться на Шольца: так, Тауруси не хоче давати, але згадайте, скільки він нам вже надав. Також згадайте про його еволюцію з початку війни - від "жодної летальної зброї" до Леопардів.
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18.11.2024 22:12 Ответить
A скільки газу на моцковії він купив
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18.11.2024 22:18 Ответить
Німеччина сіла на газпромівську голку ще до Шольца, зараз намагається злізти.
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18.11.2024 22:26 Ответить
Ким був шольц при меркеліхі дізнайся
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18.11.2024 22:28 Ответить
Усі ми кимось були в ті часи. Важливо, хто він зараз, і як він нам допомагає.
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18.11.2024 22:33 Ответить
Я нічого не забуваю і не прощаю
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18.11.2024 22:53 Ответить
Якось не по-християнські - не прощати. Загадав християнство, бо переважна більшість громадян України вважають себе християнами.
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19.11.2024 11:53 Ответить
Він був і є зараз - страус, який й досі не витяг свою голову з піску. Головне ж він непричетний він думає. Звісно він не стріляє і не вбиває, але байдужість теж вбиває чи не так ? А шпиталі потрібні ніхто не заперечує. І шоломи. Проте краще кілька ракет, щоб у шпиталя зникла потреба.
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19.11.2024 10:08 Ответить
Німеччина нам зараз поставляє не тільки шпиталі та шоломи, а досить таки летальну зброю.
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19.11.2024 11:51 Ответить
Не хочу здаватись нЄблагодарним. Але з усього, і ви це бачите, дуже й дуже замало. Для успіху на фронті та безпеки у тилу. Можкть давати більш ? Звісно ТАК. То чого стримуються ? Або страх, або шукай вигоду! Третього не дано.
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19.11.2024 12:14 Ответить
бухгалтер є бухгалтер
а особливо коли це бухгалтер шМєркельші
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18.11.2024 22:12 Ответить
Хитрує, насправді не довіряє кремлівським кротам, яких у нас як насрано.
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18.11.2024 22:12 Ответить
Вас СРАНО побудили - сиру вам СИРУНАМ - скальпів не дали. І не дадуть.
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18.11.2024 22:31 Ответить
Цей бургер значно сцикливіший ніж я думав.
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18.11.2024 22:13 Ответить
Так не йди в політику, якщо не готовий нести відповідальність!
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18.11.2024 22:16 Ответить
Не хочешь нести ответственность - уходи в отставку, размазня.
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18.11.2024 22:16 Ответить
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18.11.2024 22:24 Ответить
Оце і весь дозвіл. Туди бий туди не бий, а вони повивозять в сусідні області, той усцявся той усрався. А свого нема бо ненажери. Замкнуте коло і просрана війна.
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18.11.2024 22:29 Ответить
У нас теж є одне найвеличніше, яке не хоче нести ніякої відповідальності і намагається перекласти неї на кого завгодно: опозицію, Захід, обставини, політичну ситуацію, ТЦК, ЗСУ, ВРУ, КМУ, СБУ, ГУР, БЕБ, САП (і т.д.), а була б можливість, то й на марсіян з рептилоїдами переклав би! Але тримати відповідь все одно доведеться... Рано чи пізно, але доведеться, ІМХО
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18.11.2024 22:29 Ответить
Штраус від СДків- що ЩЕ очікувати((.
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18.11.2024 22:29 Ответить
А чим ти відрізняєся від китайці,чи від *****?
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18.11.2024 22:30 Ответить
Ссикошольцота
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18.11.2024 22:30 Ответить
ви срані імпотенти несете відповідальність за смерті українців !
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18.11.2024 22:31 Ответить
тепер зрозуміло, чого дітей немає
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18.11.2024 22:39 Ответить
У половини українців немає дітей тому що держава не надала житло
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18.11.2024 23:13 Ответить
то скиньтесь у вашій германії невідповідальному шольцу на хрущьовку
ваша відповідь не по темі
а у тих, у кого є, значить, надала?
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19.11.2024 09:06 Ответить
Позиція Європарламенту щодо німецьких ракет Taurus однозначна: надати.

Двома місяцями раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до цього і до зняття обмежень на застосування Україною західних систем озброєнь по законних військових цілях на російській території.

За резолюцію проголосували 425 депутатів, проти - 131, 63 утрималися.
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18.11.2024 22:39 Ответить
Та нема питань.
Будеш ще одною персоною типу Чемберлена, яка «принесла мир Європі».
Той теж був впевнений, що Гітлер зупиниться на Чехословаччині.
А
Правда, не так сталося, як гадалося…
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18.11.2024 22:51 Ответить
Здається вся Європа стала в чергу на посаду Чемберлена. І навіть Трамп туди подався.
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19.11.2024 12:11 Ответить
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18.11.2024 22:51 Ответить
Про це також треба говорити, якщо ви берете на себе відповідальність за контроль над цілями. Але це те, за що я не можу і не хочу нести відповідальність - за своїх шлюх німецьких ,відповідальність несе сутинер рашистський.
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18.11.2024 23:15 Ответить
шольц не хоче нести відповідальність за життя авіатехніків на АБ Халіно. І це логічно. Бо вони не громадяни Німеччини. Поки що.
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18.11.2024 23:27 Ответить
Сцикло, то йди у відставку...або застрелить...ковбасних!!!
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18.11.2024 23:39 Ответить
Шольц про постачання ракет Taurus Україні: "Не хочу нести відповідальність" = підсумок = Шольц, твої руки в крові українців
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19.11.2024 00:51 Ответить
Хер Шольц за ті гори зброї шо надал та надає Фатерлянд огромное данке, но тут ви не прави і трохи трусоваті.
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19.11.2024 06:10 Ответить
Кожен політик у світі це мерзенний шматок лайна, який все робить тільки заради особистої вигоди. Шукайте мотиви цього покидька.
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19.11.2024 06:26 Ответить
Сів у крісло канцлера - і ти вже відповідальний.
Не дав ракети - відповідальний за просування ******.
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19.11.2024 09:10 Ответить
Вали вже.
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19.11.2024 09:34 Ответить
Оце і є обличчя "західного партнера" !!! Три роки тягнув кота за хвіст. Що він лише не казав, не обіцяв. І ось коли виникла ситуація, що йому копняка у Бундестагу скоро дадуть, нарешті розродився. Лише сліпі не бачили, що він з Байденом звичайні боягузи. І раптом все стало для оцих боягузів по барабану, бо вони вже майже на смітнику. Почали вже не виправдовуватись, а "різати правду-матку". Саме такі привели більшовиків до влади чи нацистів. Тряслись за свої шкури, і верзли про верховенство демократії над злочинними методами своїх ворогів.
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19.11.2024 09:35 Ответить
Більшовиків привів до влади Хабад і його представники по всьому світу.
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19.11.2024 14:04 Ответить
А можна розгорнуто пояснити ? Бо цікава думка. Вперше почув.
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19.11.2024 14:33 Ответить
Шольц напоминает бабу которая не дает (TAURUS ) и каждый раз выдумывает разные причины
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19.11.2024 13:59 Ответить
 
 