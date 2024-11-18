Шольц "подрывает стремление" Трампа завершить войну в Украине, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц пытается "отстранить" новоизбранного президента США Дональда Трампа от мирных переговоров о будущем Украины, пытаясь восстановить отношения Германии с Россией.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю, что это (звонок Шольца Путину - ред.) была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", - сказал Дуда.
Польский президент также раскритиковал решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине без участия Украины.
Дуда заявил, что "шокирован" тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали место за столом.
Он считает, что Шольц обеспокоен тем, что его подтолкнут к невыгодным сделкам с Вашингтоном, когда Трамп вернется в должность, и пытается опередить это.
"Немцы больше всего боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у Америки", - добавил лидер Польши.
Звонок Шольца Путину
Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Олаф Шольц заявил, что его разговор с Владимиром Путиным показал, что взгляды российского диктатора на войну в Украине не изменились.
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Саме так! У перший свій термін Трамп пропонував Меркель злізти з російської голки і купувати газ у США.
Агентка кремля того разу публічно висміяла Трампа і відмовилася будувати термінали.
Вона влаштувала Трампу в німецьких ЗМІ ганебні статті. У Польщі на той момент термінал для приймання американського газу вже був готовий. А потім, у 2021 р. хуьло перекрив Німеччині газ, поднял ціну, але Німеччина не мала доступу до газу зі США.
Просто там німецький оператор сильно вклався в російський газ та має вплив на політику.