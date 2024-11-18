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Новости Война
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Шольц "подрывает стремление" Трампа завершить войну в Украине, - Дуда

Дуда: Шольц 

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц пытается "отстранить" новоизбранного президента США Дональда Трампа от мирных переговоров о будущем Украины, пытаясь восстановить отношения Германии с Россией.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это (звонок Шольца Путину - ред.) была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", - сказал Дуда.

Польский президент также раскритиковал решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине без участия Украины.

Также читайте: Разговор Шольца с Путиным был ошибкой, - Дуда

Дуда заявил, что "шокирован" тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали место за столом.

Он считает, что Шольц обеспокоен тем, что его подтолкнут к невыгодным сделкам с Вашингтоном, когда Трамп вернется в должность, и пытается опередить это.

"Немцы больше всего боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у Америки", - добавил лидер Польши.

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Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Олаф Шольц заявил, что его разговор с Владимиром Путиным показал, что взгляды российского диктатора на войну в Украине не изменились.

Автор: 

Дуда Анджей (754) Трамп Дональд (5094) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+10
Кацапський газ не має купувати жодна краіна. Тре підірвати ямальський хрест
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18.11.2024 21:16
+6
Він із Шредером були штовхачами підводних газогонів і обрубували тим же полякам норвежський газ, запустивши кацапів в долю в торгівлі газом. А тепер гундосить, що то українці підірвали газогони через бувшого прокурора.
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18.11.2024 21:23
+4
"Німці найбільше бояться, що Дональд Трамп змусить їх купувати газ в Америки", - додав лідер Польщі. "

Саме так! У перший свій термін Трамп пропонував Меркель злізти з російської голки і купувати газ у США.
Агентка кремля того разу публічно висміяла Трампа і відмовилася будувати термінали.
Вона влаштувала Трампу в німецьких ЗМІ ганебні статті. У Польщі на той момент термінал для приймання американського газу вже був готовий. А потім, у 2021 р. хуьло перекрив Німеччині газ, поднял ціну, але Німеччина не мала доступу до газу зі США.
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18.11.2024 21:35
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Кацапський газ не має купувати жодна краіна. Тре підірвати ямальський хрест
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18.11.2024 21:16 Ответить
Підтримую!!! Цілком ідеальна ідея!!!
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18.11.2024 21:49 Ответить
Ну ще вам не вистачало розісратися. Хоча... а чи були ви друзями?
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18.11.2024 21:16 Ответить
З інавгурацією Трампа в німців перевибори - Шольц пролітає
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18.11.2024 21:17 Ответить
Він із Шредером були штовхачами підводних газогонів і обрубували тим же полякам норвежський газ, запустивши кацапів в долю в торгівлі газом. А тепер гундосить, що то українці підірвали газогони через бувшого прокурора.
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18.11.2024 21:23 Ответить
Курви, задовбали!
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18.11.2024 21:23 Ответить
У трампакса не було і не буде планів завершити війну. Він хоче відсмоктати у *****. ***** його герой. Тому він хоче спробувати стати диктатором у себе, а для цього треба, щоб ***** благословив його, намироточивши йому у рота.
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18.11.2024 21:27 Ответить
Чому зникал анхеля меркель?де ця курва стара?Хоть би десь витягнула своє гниле тіло,котре не знало ні фізичної праці ,ні материнства та щось би ляпнула((((
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18.11.2024 21:33 Ответить
А що саме ви хтіли би почути від неї?
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19.11.2024 00:19 Ответить
Стурбованість можливо та послуги посередника(
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19.11.2024 06:52 Ответить
"Німці найбільше бояться, що Дональд Трамп змусить їх купувати газ в Америки", - додав лідер Польщі. "

Саме так! У перший свій термін Трамп пропонував Меркель злізти з російської голки і купувати газ у США.
Агентка кремля того разу публічно висміяла Трампа і відмовилася будувати термінали.
Вона влаштувала Трампу в німецьких ЗМІ ганебні статті. У Польщі на той момент термінал для приймання американського газу вже був готовий. А потім, у 2021 р. хуьло перекрив Німеччині газ, поднял ціну, але Німеччина не мала доступу до газу зі США.
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18.11.2024 21:35 Ответить
А потім Байден і взагалі заборонив експорт американського скрапленного газу позбавивши путіна конкурентів.
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18.11.2024 21:51 Ответить
Вони тоді вважали американський газ дуже дорогим, не знаю хто підірвав північний потік але це було реально вірне рішення щоб німці вже нарешті почали думати про інші джерела енергії як то атомні станції.

Просто там німецький оператор сильно вклався в російський газ та має вплив на політику.
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18.11.2024 21:51 Ответить
Половина німців і зараз вважає, що їх силою позбавили "дешевого" російського газу. німецький оператор робив те, що йому вказували Меркель-Шольц
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19.11.2024 00:18 Ответить
Щось маю думку що Шольц і Меркель робить те за що їм "віддячує" німецький оператор
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19.11.2024 08:41 Ответить
Ні, в соціалістичній Німеччині оператор робить так, як захоче канцлер, а канцлер робить так - як захоче кремль
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19.11.2024 15:38 Ответить
Дуда це не той хто прийшов до влади після підриву кацапами літака Качинського?
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18.11.2024 21:41 Ответить
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18.11.2024 21:52 Ответить
 
 