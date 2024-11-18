Шольц "подрывает стремление" Трампа завершить войну в Украине, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц пытается "отстранить" новоизбранного президента США Дональда Трампа от мирных переговоров о будущем Украины, пытаясь восстановить отношения Германии с Россией.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это (звонок Шольца Путину - ред.) была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", - сказал Дуда.

Польский президент также раскритиковал решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине без участия Украины.

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Дуда заявил, что "шокирован" тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали место за столом.

Он считает, что Шольц обеспокоен тем, что его подтолкнут к невыгодным сделкам с Вашингтоном, когда Трамп вернется в должность, и пытается опередить это.

"Немцы больше всего боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у Америки", - добавил лидер Польши.

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Звонок Шольца Путину

Напомним, 15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года поговорил по телефону с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Олаф Шольц заявил, что его разговор с Владимиром Путиным показал, что взгляды российского диктатора на войну в Украине не изменились.