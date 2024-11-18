Шольц не изменит позицию по Taurus для Украины, чтобы "война не переросла в эскалацию", - правительство ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц не передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus несмотря на разрешение США на удары по РФ ракетами ATACMS.

Об этом заявил заместитель спикера правительства Германии Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, позиция Шольца по этому вопросу остается "неизменной".

Бюхнер заявил, что канцлер взял на себя "четкие обязательства" по этому вопросу и "не изменит своей позиции".

Заместитель спикера добавил, что для Шольца важно, чтобы "эта война не переросла в эскалацию".

"По этой причине канцлер не хотел "переступать определенные границы... в своей военной поддержке Украины", - подытожил Бюхнер.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

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