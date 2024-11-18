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Новости Война
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Шольц не изменит позицию по Taurus для Украины, чтобы "война не переросла в эскалацию", - правительство ФРГ

Шольц не змінить своєї позиції щодо далекобійної зброї для України

Канцлер Германии Олаф Шольц не передаст Украине дальнобойные ракеты Taurus несмотря на разрешение США на удары по РФ ракетами ATACMS.

Об этом заявил заместитель спикера правительства Германии Вольфганг Бюхнер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, позиция Шольца по этому вопросу остается "неизменной".

Бюхнер заявил, что канцлер взял на себя "четкие обязательства" по этому вопросу и "не изменит своей позиции".

Заместитель спикера добавил, что для Шольца важно, чтобы "эта война не переросла в эскалацию".

"По этой причине канцлер не хотел "переступать определенные границы... в своей военной поддержке Украины", - подытожил Бюхнер.

Читайте: Бербок о разрешении США на удары по РФ: Украина имеет право защищаться

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

Читайте также: Китай не критикует разрешение США на удары по РФ ракетами ATACMS: призывают к "охлаждению ситуации"

Автор: 

ракеты (3549) США (26401) Шольц Олаф (905) Taurus (30)


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Топ комментарии
+14
Як ви дістали своєю ескалацію.
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18.11.2024 14:06
+13
а што такое єскалация для Шольца?
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18.11.2024 14:05
+8
Провалюй вже, деескалатор...
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18.11.2024 14:07
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а што такое єскалация для Шольца?
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18.11.2024 14:05 Ответить
Це коли після війни фріци отримають знижку на кацапські нафту та газ менше ніж вони хочуть за зняття санкцій. Заради цього вони навіть готові дзвонити пуйлу, зазирати йому в очко у пошуках миру і тд. і т.п.
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18.11.2024 14:23 Ответить
Як ви дістали своєю ескалацію.
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18.11.2024 14:06 Ответить
Провалюй вже, деескалатор...
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18.11.2024 14:07 Ответить
Усі кричать про ескалацію, як папуги, а ніхто не каже що це таке!
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18.11.2024 14:07 Ответить
"щоб війна не переросла в ескалацію"
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18.11.2024 14:08 Ответить
Та нічого. Все одно у них цих ракет кіт наплакав. Коли прийде наступна влада, Україна все встигне відстріляти. Лідер ХДС обіцяв.
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18.11.2024 14:09 Ответить
Рейхсканцлер Адольф Гітлер перевертається в домовині, споглядаючи на "діяння" своїх послідовників (і послідовниць).
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18.11.2024 14:11 Ответить
Жалко не додавили тогда русню в 1943м.
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18.11.2024 14:21 Ответить
Могли удавити ще в41-42 му., якби визнали Незалежну Україну, проголошену ОУН у Львові. Тоді Вермахт отримав би мільйони солдатів-українців і сотні нових дивізій. Україна і українці тоді ще добре пам"ятали і Голодомор, і репресії, і колективізацію, і русифікацію і "святі" діяння московської церкви Тоді москва би не вистояла.
У ТІЙ ВІЙНІ МАЛА БИ ПЕРЕМОГТИ НІМЕЧЧИНА.
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18.11.2024 14:44 Ответить
Ковбаса , лівер, іде вже на пенсію, єкскаватор грьобаний
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18.11.2024 14:12 Ответить
Шольц - це тінь Байдена. І вони один одного лякаються.
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18.11.2024 14:40 Ответить
З цим латентним рашистом кашу не зварити
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18.11.2024 14:12 Ответить
Нада короче брать бочки с отработанным ядерным топливом и делать ракеты с ядерной плутониевой БЧ. Иначе никак. Шольц хочет эскалацию? Он ее получит
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18.11.2024 14:13 Ответить
Йому фото та відео з Сум показували? Це така деескалація по-шольцівські? Не дозволяти нам застосовувати тауруси і спостергіти за тим, як кацапи вбивають наших людей?
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18.11.2024 14:13 Ответить
Здохни, **** німецька. Ескалації йому, підару рашиському.
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18.11.2024 14:14 Ответить
война есть результат экалации, не наоборот.
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18.11.2024 14:14 Ответить
На смітник історії ! Безхребетне чмо
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18.11.2024 14:14 Ответить
,,Ескалація" припиниться, коли прилетить по Берлину!! Допоможи Боже! Не для себе прошу.
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18.11.2024 14:16 Ответить
Ну если дрон долетает, условно, до Ужгорода, а потом может еще часа три наматывать там круги, то по идее можно средствами РЭБ отправить этот шахед домой, домой всмысле в Берлин, в Берлин всмысле на Рейхстаг
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18.11.2024 14:20 Ответить
УТОЧНЮЮ. Для всіх, хто ще не читає поміж строк. ШОЛЬЦ не змінить позиції щодо ***** та його московії. Бо срср у 1945 році ну дуже страшно налякала маленького Шольцика біля його мами. Але він й досі вірить, що то були московіти.
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18.11.2024 14:23 Ответить
щоб ця війна не переросла в ескалацію... навіть не знаю, чим таким того Шольца путін так налякав? він йому дзвонив, мабуть, щоб спитати, а що станеться, якщо я передам тауруси Україні? а путін знов пригрозив, що станеться страшне, що саме він не уточнив, але Шольцу довелось таки міняти підгузок...
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18.11.2024 14:27 Ответить
"У Барака Обамы три кнопки - желтая, зеленая, красная. Зеленую нажал - Европы нет, желтую нажал - Китая нет, красную нажал - России нет. А Меркель говорит: "А вот у моей бабушки было три унитаза - золотой, серебряный и фаянсовый, но, когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре", - сказал Жириновский и громко рассмеялся.
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18.11.2024 14:43 Ответить
Шольц ! Без обід ти казёл і яхрчу тобі розбити пику і щось зломати в на останок щоб російська ракета прилитіла до тебе, Ти Іуда.
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18.11.2024 14:32 Ответить
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18.11.2024 14:51 Ответить
Яволь, геноссе Путін!
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18.11.2024 15:29 Ответить
Дойче швайне!!!!
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18.11.2024 15:04 Ответить
підгузник меркельшин
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18.11.2024 16:32 Ответить
як буде німецькою - їбанько ?
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18.11.2024 16:43 Ответить
 
 