Китай не критикует разрешение США на удары по РФ ракетами ATACMS: призывают к "охлаждению ситуации"
В Пекине воздержались от критики США о разрешении Украине бить по России ракетами ATACMS.
Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас самое важное - способствовать скорейшему охлаждению ситуации. В интересах всех сторон как можно быстрее прекратить огонь и боевые действия и искать политическое урегулирование", - сказал он, комментируя решение президента США Джо Байдена.
В то же время спикер не критиковал решение США и воздержался от традиционных для китайской стороны заявлений о том, что, передавая оружие Украине, США "подливают масло" в огонь конфликта.
Линь Цзянь повторил официальную позицию Китая, что страна придерживается последовательной и четкой позиции в украинском вопросе и всегда поощряет и поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса.
"Китай готов продолжать по-своему играть конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса", - добавил спикер.
Разрешение на удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
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А в Курській обсласті доречі Курська Атомка - це не жарти.
Так працюють в США - вводять в тіло росії ножа поступово дивлячись їй в очі повні жаху.
Думаю якщо лілі-путін не одумається - розширять зону ураження.
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А Китай приунил - Трамп це не жарти - Трамп це єкономічна війна США та Китаю.
Тому Китайський Дракон - перечекає бурю в норі.
Але ще є такі, як ви, які це не бачать. Або не хочуть.
І навіть ті напів-міри що роблять США реально загнали російську ключову ставку до 21%.
В Україні доречі вона всього 14%.
Друже ти розумієш що таке ключова ставка в 21%?
Це крах ринку кредитування - зупинка ВСІХ нових і заморозка старих виробництв.
Я вже не згадую що газпром - БАНКРОТ із за американських санкцій на СПГ.
От така малята случілась куйня
Але ви знову лізете з цією ставкою і порівнюєте дупу з пальцем.
Україна щодня втрачає території та зупинитися не може.
Ніяких причин припинення в найближчому майбутньому не видно. Ось про це треба думати, а не про якісь розумні західні плани, якими москва давно підтерлася..
Начхати на той газпром, газ як купувала Європа так і продовжує, тільки кочевряжуться на камеру
Є така приказка: поки товстий схудне, то худий здохне. Сама зброя не воює - потрібен людський ресурс, а він на кацапії більший разів у чотири. Ми три роки ведемо сухопутню війну з деякими вийнятками, де основна ставка зроблена на людей.
Поки товстий всохне - худий здохне!
оно піськов-@уйморжовий віщає на увесь світ
а не бажає китай "охолодити" самого @уйла, він вас ще не заїпав?