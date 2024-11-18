Китай не критикует разрешение США на удары по РФ ракетами ATACMS: призывают к "охлаждению ситуации"

В Пекине воздержались от критики США о разрешении Украине бить по России ракетами ATACMS.

Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас самое важное - способствовать скорейшему охлаждению ситуации. В интересах всех сторон как можно быстрее прекратить огонь и боевые действия и искать политическое урегулирование", - сказал он, комментируя решение президента США Джо Байдена.

В то же время спикер не критиковал решение США и воздержался от традиционных для китайской стороны заявлений о том, что, передавая оружие Украине, США "подливают масло" в огонь конфликта.

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Линь Цзянь повторил официальную позицию Китая, что страна придерживается последовательной и четкой позиции в украинском вопросе и всегда поощряет и поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса.

"Китай готов продолжать по-своему играть конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса", - добавил спикер.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

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