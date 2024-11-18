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Новости Война
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Китай не критикует разрешение США на удары по РФ ракетами ATACMS: призывают к "охлаждению ситуации"

Китай не критикував дозвіл США на удари ATACMS по РФ

В Пекине воздержались от критики США о разрешении Украине бить по России ракетами ATACMS.

Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас самое важное - способствовать скорейшему охлаждению ситуации. В интересах всех сторон как можно быстрее прекратить огонь и боевые действия и искать политическое урегулирование", - сказал он, комментируя решение президента США Джо Байдена.

В то же время спикер не критиковал решение США и воздержался от традиционных для китайской стороны заявлений о том, что, передавая оружие Украине, США "подливают масло" в огонь конфликта.

Также читайте: Разрешение США на дальнобойные удары по "братской" России является "безумным", - президент Венесуэлы Мадуро

Линь Цзянь повторил официальную позицию Китая, что страна придерживается последовательной и четкой позиции в украинском вопросе и всегда поощряет и поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование кризиса.

"Китай готов продолжать по-своему играть конструктивную роль в политическом урегулировании "украинского кризиса", - добавил спикер.

Читайте также: Китай впервые поставил России оружие для войны против Украины: ЕС готовит санкции, - СМИ

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

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Автор: 

Китай (2910) США (26401)


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Топ комментарии
+11
Китай бог цинізма. Сам натравив, сам фінансує, сам дає зброю і потім каже "охолоньте"
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18.11.2024 12:18
+7
а @уйло на "охолодження" не згоден
оно піськов-@уйморжовий віщає на увесь світ
а не бажає китай "охолодити" самого @уйла, він вас ще не заїпав?
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18.11.2024 12:16
+5
Ще критикувати нема чого. Та й Бідон напевно всрався і дав задню.
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18.11.2024 12:15
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Правила форума Совет форумчан
Ще критикувати нема чого. Та й Бідон напевно всрався і дав задню.
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18.11.2024 12:15 Ответить
По Курській області можно - старший сказав...
А в Курській обсласті доречі Курська Атомка - це не жарти.
Так працюють в США - вводять в тіло росії ножа поступово дивлячись їй в очі повні жаху.
Думаю якщо лілі-путін не одумається - розширять зону ураження.
***
А Китай приунил - Трамп це не жарти - Трамп це єкономічна війна США та Китаю.
Тому Китайський Дракон - перечекає бурю в норі.
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18.11.2024 12:22 Ответить
Казки про якийсь план типу Анаконда давно не гріють. Та й чутки про підвищену розумову здатність заходу і США в плані боротьби з рашою явно перебільшені.
Але ще є такі, як ви, які це не бачать. Або не хочуть.
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18.11.2024 12:31 Ответить
Якби США реально боролися з рашею - вони б перемогли за два-три дні.
І навіть ті напів-міри що роблять США реально загнали російську ключову ставку до 21%.
В Україні доречі вона всього 14%.
Друже ти розумієш що таке ключова ставка в 21%?
Це крах ринку кредитування - зупинка ВСІХ нових і заморозка старих виробництв.
Я вже не згадую що газпром - БАНКРОТ із за американських санкцій на СПГ.
От така малята случілась куйня
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18.11.2024 12:51 Ответить
Вам за ставку вже пояснювали на форумі - що за такою ставкою ніхто не дасть кредиту, жоден український банк. А сутність ставки - це якраз і є розвиток промисловості на вигідних умовах.
Але ви знову лізете з цією ставкою і порівнюєте дупу з пальцем.
Україна щодня втрачає території та зупинитися не може.
Ніяких причин припинення в найближчому майбутньому не видно. Ось про це треба думати, а не про якісь розумні західні плани, якими москва давно підтерлася..
Начхати на той газпром, газ як купувала Європа так і продовжує, тільки кочевряжуться на камеру
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18.11.2024 13:06 Ответить
Те що Україна вже давно банкрут вас мабуть не хвилює. Зате за Газпром душа болить.
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18.11.2024 14:43 Ответить
Можливо США у такій "обережній" війні й вигра, але чи або що залишется на той момент з України?
Є така приказка: поки товстий схудне, то худий здохне. Сама зброя не воює - потрібен людський ресурс, а він на кацапії більший разів у чотири. Ми три роки ведемо сухопутню війну з деякими вийнятками, де основна ставка зроблена на людей.
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18.11.2024 12:59 Ответить
"вводять в тіло росії ножа поступово"

Поки товстий всохне - худий здохне!
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18.11.2024 13:16 Ответить
"Їб@ть його в рот..." (с) І.В.Коломойський. Це ж хто повинен охолонути? Ми в могилах, чи гарячий кацапський парєнь? І знову цитата Коломойського, і знову...
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18.11.2024 12:16 Ответить
а @уйло на "охолодження" не згоден
оно піськов-@уйморжовий віщає на увесь світ
а не бажає китай "охолодити" самого @уйла, він вас ще не заїпав?
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18.11.2024 12:16 Ответить
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18.11.2024 12:16 Ответить
Китай бог цинізма. Сам натравив, сам фінансує, сам дає зброю і потім каже "охолоньте"
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18.11.2024 12:18 Ответить
Китайці ще жодного разу так не збуджувалися після ракетних обстрілів цивільної інфраструктури України.
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18.11.2024 12:45 Ответить
ну звісно. якщо вже самі почали кацапам постачати зброю, то і сенсу вже нема когось критикувати, тим паче американців.
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18.11.2024 12:25 Ответить
а рашку ці "брати лаптєногих" не хочуть охолодити??? Підари @обані!
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18.11.2024 12:34 Ответить
Козли косоокі не тих закликають.
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18.11.2024 13:05 Ответить
 
 