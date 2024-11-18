Разрешение США на дальнобойные удары по "братской" России является "сумасшедшим", - президент Венесуэлы Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что разрешение США на дальнобойные удары по России является "безумным".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом он сказал в эфире телеканала Venezolana de Television.
"Правительства США, Франции и Великобритании - священный союз зла - только что одобрили использование... ракет дальнего радиуса действия для нападения на нашу братскую Россию. Мы находимся в решающем моменте. Американский империализм вступил в фазу безумия", - отметил он.
По словам Мадуро, разрешение на дальнобойные удары по РФ - это акт отчаяния. А Венесуэла и в дальнейшем будет стремиться "освободить" Латинскую Америку и Карибский бассейн от "колониальных тисков" со стороны США и их "европейских вассалов".
Разрешение на удары по территории РФ
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.
CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.
Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"священний союз зла" - зло священне виявляється
"братську росію" - індіанці-мокшанці нова ера
"американський імперіалізм" - кодова назва російського імперіалістичного-олігархату
Астанавітє Землю - нехай ман-дура зійде у космос
Діють майже однаково... абсолютно неприйнятно для демократичної країни.
А їхні антропометричні данні та вираз морди немає значення.
Наш членограй тоже людей шарахается. А это признак диктатуры. Если где какое мероприятие происходит при его участии, то первым делом дается команда - отсечь гражданских.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/679094-udar-himars-zsu-znishchili-okupantiv-na-zaporizhzhi-video
ОСЬ НАПРИКЛАД МІНЕРАЛЬНА ВОДА У КАРПАТАХ. Колись у 90 у Карпати понаїхали кауапських фсбєшників і вони скупали налом усе що бачили - заводи мін вод, санаторії, гранітні карьери.
СБУ ничого не бачило.
Мінеральну воду качають фурами. Наприклад головний лікар і володар санаторію Квитка Полонини завдяки допомозі Плюща протовкав собі багато скважин і викачав усю воду Лужанську. Зараз возить воду Поляна і доливає у Лужанську. Багато скважин в нього браконьєрських і він видгружає фури за нал . А нал завжди возив до голови Укрпрофоздоровниці і ГЕНПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ. І нихто його до сих пір у вʼязницю не посадив . До речі і податки роками не сплачував
а я би написала ма дуре « не твоя поросяча справа «
Одне з двох або вони регулярно переглядають іспаномовний канал Venezolana de Television в надії почути щось про Україну, або це зробила за них раша тудей...
ну поплачь, братик пуйла, поплачь. Недолго тебе мозги морочить своему народу осталось
У них ''дружба'' з москалями з величезними дулями в кишенях.
Бо вони злосні конкуренти на ринку нафти.
Венесуела має просто гігантські найбільші у світі запаси нафти. Але є проблема - немає ******** технологій і ніхто не хоче ділитись.
Венесуела - одна з країн, які будуть ''хоронити'' ерефію...