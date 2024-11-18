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Новости Война
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Разрешение США на дальнобойные удары по "братской" России является "сумасшедшим", - президент Венесуэлы Мадуро

Мадуро прокоментував дозвіл США на удари України по РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что разрешение США на дальнобойные удары по России является "безумным".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом он сказал в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Правительства США, Франции и Великобритании - священный союз зла - только что одобрили использование... ракет дальнего радиуса действия для нападения на нашу братскую Россию. Мы находимся в решающем моменте. Американский империализм вступил в фазу безумия", - отметил он.

По словам Мадуро, разрешение на дальнобойные удары по РФ - это акт отчаяния. А Венесуэла и в дальнейшем будет стремиться "освободить" Латинскую Америку и Карибский бассейн от "колониальных тисков" со стороны США и их "европейских вассалов".

Читайте также: Волкер о разрешении на дальнобойные удары по РФ: изменение плохой политики США – это хорошая новость

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Читайте также: Сын Трампа назвал "имбецилами" тех, кто дал разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по РФ

Автор: 

Венесуэла (186) США (26401) Мадуро (41)


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Топ комментарии
+23
Водіям автобуса слово не давали!
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18.11.2024 10:40
+22
А не божевілля ракетами бити по мирним містам та селам України
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18.11.2024 10:39
+14
Венесуельский 73 відсотковий хлопчик з наріту
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18.11.2024 10:39
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А не божевілля ракетами бити по мирним містам та селам України
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18.11.2024 10:39 Ответить
Витяжки безумця:
"священний союз зла" - зло священне виявляється
"братську росію" - індіанці-мокшанці нова ера
"американський імперіалізм" - кодова назва російського імперіалістичного-олігархату
Астанавітє Землю - нехай ман-дура зійде у космос
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18.11.2024 11:44 Ответить
Дрище,бо розуміє що буде наступним в черзі на зачистку
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18.11.2024 13:18 Ответить
Венесуельский 73 відсотковий хлопчик з наріту
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18.11.2024 10:39 Ответить
Мадура больше на Яныка смахивает
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18.11.2024 10:41 Ответить
Не бачу різниці.
Діють майже однаково... абсолютно неприйнятно для демократичної країни.
А їхні антропометричні данні та вираз морди немає значення.
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18.11.2024 10:46 Ответить
Ну типо, когда первый раз выбрали Мадуру, то зеленский еще даже в коаиновом угаре не думал стать президентом
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18.11.2024 10:48 Ответить
На Саддама Хусейна він більше схожий.

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18.11.2024 10:52 Ответить
Значит и участь такая же постигнет его
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18.11.2024 11:26 Ответить
На ********** он похож!
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18.11.2024 15:07 Ответить
Ага, воділою автобуса був...
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18.11.2024 10:41 Ответить
Водіям автобуса слово не давали!
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18.11.2024 10:40 Ответить
відколи це макаки стали братами щурам?
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18.11.2024 10:40 Ответить
Мля, тобі, падло, яке до цього діло. Не відволікайся від знищення Венесуели.
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18.11.2024 10:41 Ответить
А бити ракетами вже 3 рік по братській Україні це не божевілля?!
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18.11.2024 10:42 Ответить
Ще одна країна бензоколонка.
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18.11.2024 10:43 Ответить
Диктатори всія землі запітушились
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18.11.2024 10:44 Ответить
тебя, идиото еще не распяли благодарные сограждане???
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18.11.2024 10:44 Ответить
мадура-ти проста дура...
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18.11.2024 10:45 Ответить
Венесуела у 70-80-х роках була найбагатшою країною у Латинській Америці. А зараз ті чавеси і мадури докерувалися до того, що населення ходить з мішком грошей за продуктами... дебіли бл...
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18.11.2024 10:47 Ответить
А шо у них нету банковских карточек виза мастеркар?
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18.11.2024 10:49 Ответить
та річ же не в карточках. ) річ в тому, що у них інфляція у 100% чи навіть ще більше.. мішки з грошима - це умовне формулювання.
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18.11.2024 10:53 Ответить
Так а чо они его не скинут? У них же войны с соседями вроде бы нету? Почему Америка телится? Или им не нужна успешная демократическая Венесуэла?
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18.11.2024 10:56 Ответить
а як його скинути? там ходять, мітингують і на тому все. у мадури озброєні силовики під рукою. + сотні вагнерів його охороняють. і ті мітинги йому до сраки. той мадура програв останні вибори опозиціонеру розгромно. більше 60% проголосувало за опозиціонера. і що? і нічого. мадура написав собі перемогу на виборах. США ж не пошлють своїх "вагнерівців"в Венесуелу. це не їхня політика. таке зробити тільки кацапи можуть. а Штати і Європа дотримуються політики санкцій.
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18.11.2024 11:11 Ответить
Сейчас уже не те времена, что раньше. Сейчас хватит парочки фпв-дронов, что бы ликвидировать любого диктатора. БЫло бы желание. И стоит не дорого, почти бесплатно
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18.11.2024 11:13 Ответить
та да.
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18.11.2024 11:15 Ответить
в них реб вже є мабуть... не так все просто
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18.11.2024 11:17 Ответить
РЕБ не панацея. Есть уже дроны управляемые по оптоволокну их вообще реб не берет. Можно сделать скид с дрона. Там все просто. даже очень.

Наш членограй тоже людей шарахается. А это признак диктатуры. Если где какое мероприятие происходит при его участии, то первым делом дается команда - отсечь гражданских.
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18.11.2024 11:21 Ответить
та кому він потрібен
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18.11.2024 11:30 Ответить
Я про це писав, коли ***** в Монголію поперлося! Можна було заслати ДРГ і рознести його лімузин фпв-шками. Монголія - не Венесуела, так спецслужб фактично нема, а ментів купити легко...
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18.11.2024 12:04 Ответить
А нахера його скидати? Щоб потім чергові абізяни лили крокодилячи сльози по убієнним хлопчикам в трусіках і поколіннями ображались на клятих янкі які не дали їм їсти скрєпне лайно? Он в Іраку Саддами скинули, встановили їм демократію, вивели війська і навіть від ІДІЛу врятували... І як це їм допомогло? Ненавидять амерів і повертаються до печерного шаріату з узаконеним рабством жінок і педофілією. А винні звісно ж кляті мириканські пер'ялісти, хто ж ще. 🤷‍♂️
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18.11.2024 11:18 Ответить
Где Ирак, а где Венесуэла? Они ж практически соседи Если амеры такие белые и пушистые и не лезут помагать другим странам, то какого хера они забрали у нас ядерное оружие?
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18.11.2024 11:23 Ответить
Ти думав США забрали в нас ядерку щоб нам допомогти? ))))))))))
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23.12.2024 16:30 Ответить
подвійний удар HIMARS на Запоріжжі знищив російську піхоту
https://focus.ua/uk/*******-novosti/679094-udar-himars-zsu-znishchili-okupantiv-na-zaporizhzhi-video

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18.11.2024 10:48 Ответить
Ще один самодур знайшовся ,та і "господарник добрий" маючи одні із найбільших покладів нафти в світі ця народ в цій країні один з найбідніших в латинській Америці ,зате він підтримує світове зло .
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18.11.2024 10:48 Ответить
У нас тоже господарники за 30 лет дай Боже. Столько ресурсов на територии Украины, мама не горюй. А живем, как голодранцы с протянутой рукой. Ресурсы нужно использовать, а не молиться на них. Будь бы я президентом, хотя бы до войны, выкопал бы весь бурштын к херам собачьим, и продал бы его кому там надо. А деньги в экономику. И так со всем нужно поступать. А не дрочить на ресурсы, шо мол они у нас есть и не использовать их.
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18.11.2024 10:52 Ответить
Мы же не Исландия или Норвегия, шо мол типа беречь ресурсы для будущих поколений. Видели мы это будущее поколение. Палят машины военным. Хер им а не ресурсы. Жить нужно сдесь и сейчас. И потреблять, потреблять, потреблять!!!!
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18.11.2024 10:58 Ответить
А шлунок не розірве,голодаючий.
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18.11.2024 11:47 Ответить
І "употрєблядь", употрєблядь", употрєблядь"!
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18.11.2024 12:09 Ответить
Так олигархи все що могли розікрали .
ОСЬ НАПРИКЛАД МІНЕРАЛЬНА ВОДА У КАРПАТАХ. Колись у 90 у Карпати понаїхали кауапських фсбєшників і вони скупали налом усе що бачили - заводи мін вод, санаторії, гранітні карьери.
СБУ ничого не бачило.
Мінеральну воду качають фурами. Наприклад головний лікар і володар санаторію Квитка Полонини завдяки допомозі Плюща протовкав собі багато скважин і викачав усю воду Лужанську. Зараз возить воду Поляна і доливає у Лужанську. Багато скважин в нього браконьєрських і він видгружає фури за нал . А нал завжди возив до голови Укрпрофоздоровниці і ГЕНПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ. І нихто його до сих пір у вʼязницю не посадив . До речі і податки роками не сплачував
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18.11.2024 11:01 Ответить
Ну так воровать не нада. Я не против олигархов, пусть будут себе. Но покупают сырье для своих заводов у государства по рыночным ценам. Не месторождения им давать или если давать, то контролировать добычу. Но у нас такого никогда не будет. Вся проблема государственных предприятий в Украине это их неконкурентность на ряду с частниками. И туда идут в основном работать люди малограмотные, кумы, дебилы по жизниили просто отсидеть. От чего там рентабельность кот наплакал и оно по итогу становится убыточным. Тут в корне реформировать нужно все. Даже наверное делать переатестацию и дипломы подтверждать на наличие знаний и умений, и гнать дебилов с предприятий, которые гвоздь в доску забить не смогут
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18.11.2024 11:07 Ответить
так 30 років так і робили - все викопували, продавали але гроші собі в карман
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18.11.2024 11:02 Ответить
Даже весь бурштын не смогли выкопать за 30 лет, хозяйники *** о мать
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18.11.2024 11:08 Ответить
самодуро
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18.11.2024 11:55 Ответить
Сабіга, зроби ноту протесту ЩОБ МАДУРА ЗАТКНУВСЯ НА ДОВГО.

а я би написала ма дуре « не твоя поросяча справа «
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18.11.2024 10:51 Ответить
заскавчали прихвостні пуйла
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18.11.2024 10:53 Ответить
Як подобається чути від таких "...нашу братську росію..."! Нарешті виявилося, хто для расєї і її вождів справжні брати - це країни з диктаторськими режимами, а то вічно нав'язувалися Україні в брати, а насправді завжди тягнули за собою на дно...
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18.11.2024 10:59 Ответить
іще одне пистеня...діток наших вбивати це не божевілля для цього конченого Дуро.
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18.11.2024 10:59 Ответить
і мадура, і синок трумпа співають в унісон
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18.11.2024 10:59 Ответить
Світ подивився на христіан і антихристів . Треба нагадати сину Трампа у кого руки у крові
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18.11.2024 11:02 Ответить
Недопрез захищає недокраїну!!! Всі дебіли такі схожі !!! Ще не висказався жовторилий сІ!!!!
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18.11.2024 11:01 Ответить
Сі дав добро на окупацію України три роки тому. І усі три роки в українських супермаркетах і в ЄПИЦЕНТРАХ більш 50% товарів з Китаю . І в ЕС також. Тількі США пробують вести торговельну війну з жовторилами
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18.11.2024 11:05 Ответить
На жаль це так!!!
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19.11.2024 14:44 Ответить
Покидьок покидка підтримує
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18.11.2024 11:07 Ответить
Ти **********, що і тобі прилетить.
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18.11.2024 11:08 Ответить
маДУРА і цим все сказано .
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18.11.2024 11:10 Ответить
Мене не дивує що мадура це сказала мене дивує як наші "журналісти" оперативно це знайшли і притягли в новини.
Одне з двох або вони регулярно переглядають іспаномовний канал Venezolana de Television в надії почути щось про Україну, або це зробила за них раша тудей...
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18.11.2024 11:22 Ответить
Дозвіл є. Зброї немає...
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18.11.2024 11:26 Ответить
гaндoн.
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18.11.2024 11:28 Ответить
Тварина чорносрака, на пальму!
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18.11.2024 12:13 Ответить
Там є кому дать триндюлєй, цьому Придуро...
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18.11.2024 13:27 Ответить
Братик. Лапотным
ну поплачь, братик пуйла, поплачь. Недолго тебе мозги морочить своему народу осталось
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18.11.2024 13:29 Ответить
Мадуро против злых анунаков
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18.11.2024 13:58 Ответить
То не має значення, що говорить президент Венесуели.
У них ''дружба'' з москалями з величезними дулями в кишенях.
Бо вони злосні конкуренти на ринку нафти.
Венесуела має просто гігантські найбільші у світі запаси нафти. Але є проблема - немає ******** технологій і ніхто не хоче ділитись.
Венесуела - одна з країн, які будуть ''хоронити'' ерефію...
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18.11.2024 14:59 Ответить
 
 