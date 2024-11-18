Разрешение США на дальнобойные удары по "братской" России является "сумасшедшим", - президент Венесуэлы Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что разрешение США на дальнобойные удары по России является "безумным".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом он сказал в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Правительства США, Франции и Великобритании - священный союз зла - только что одобрили использование... ракет дальнего радиуса действия для нападения на нашу братскую Россию. Мы находимся в решающем моменте. Американский империализм вступил в фазу безумия", - отметил он.

По словам Мадуро, разрешение на дальнобойные удары по РФ - это акт отчаяния. А Венесуэла и в дальнейшем будет стремиться "освободить" Латинскую Америку и Карибский бассейн от "колониальных тисков" со стороны США и их "европейских вассалов".

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

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