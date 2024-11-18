Волкер о разрешении на дальнобойные удары по РФ: изменение плохой политики США – это хорошая новость

Разрешение администрации США на использование американского оружия для ударов по целям в глубине российской территории отменяет политическое решение, которое никогда не должно было приниматься.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом бывший спецпредставитель США во время переговоров с Украиной Курт Волкер заявил в комментарии Укринформу.

Он пояснил, что Украина является жертвой внешней агрессии и в соответствии со статьей 51 Устава ООН имеет неотъемлемое право на самооборону.

"По законам вооруженного конфликта Украина имеет право нанести удар по любой военно-значимой цели - только должна избегать обстрелов гражданских лиц, В международном праве нет никаких ограничений по диапазону использования оружия", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что в то время, как Россия атакует Украину с очень больших расстояний, Соединенные Штаты препятствовали Украине наносить ответные удары на такую же дальность.

"Ограничивая дальность применения Украиной американского оружия, Соединенные Штаты неоправданно накладывали односторонние ограничения на самооборону Украины, что выходит за пределы любых требований международного права", - сказал эксперт.

По его словам, решение о диапазоне использования оружия было "абсолютно произвольным и принималось из-за опасений "спровоцировать" Россию, а не из каких-то моральных или юридических соображений".

Путин знал, что нападает на Украину, и когда он это делал, то должен был быть готовым к военным последствиям этого решения, добавил Волкер.

По его убеждению, "изменение плохой политики США - это хорошая новость".

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

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