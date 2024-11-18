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Новости Война
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Бербок о разрешении США на удары по РФ: Украина имеет право защищаться

Бербок вітає зняття обмежень на удари по РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок приветствует решение США, которые предоставили разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по территории РФ.

Об этом она заявила в интервью RBB, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, она и ее партия "смотрят на это так же, как и наши восточноевропейские партнеры, британцы, французы и американцы".

"Если бы на нашу страну падали ракеты, беспилотники и бомбы, если бы атаковали детские больницы, если бы атаковали энергоснабжение, если бы просто атаковали нашу обычную жизнь, то мы бы тоже защищались", - подчеркнула Бербок.

Читайте: Разрешение США на дальнобойные удары по "братской" России является "безумным", - президент Венесуэлы Мадуро

Глава МИД Германии заявила, что разрешение США на удары по РФ заключается в уничтожении пусковых установок на территории РФ. Некоторые объекты расположены так близко к границе, что противовоздушная оборона не поможет.

Здесь, по ее словам, оружие из США могло бы помочь Украине.

"И это в рамках международного права, права на самооборону. Каждая страна будет пытаться защитить свои школы и больницы, чтобы дети и люди могли выжить", - подытожила Бербок.

Также читайте: Китай не критикует разрешение США на удары по РФ ракетами ATACMS: призывают к "охлаждению ситуации"

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

Читайте: Разрешение на удары ракетами SCALP по РФ остается одним из вариантов, - МИД Франции

Автор: 

Германия (6926) США (26401) Анналена Бербок (347)


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Анналена, дай TAURUSи! І дозвіл ними бити по касапам на всю глибину!
Тоді твої слова будуть мати якийсь сенс!
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18.11.2024 12:41 Ответить
Щодо вчорашньої ракетної атаки ..Нам було показано підсумок що до збиття ..Дивний конфуз по збиттю ракет .Заявлено що збито Кінжали ..Більшість з яких летіло по одній з ГЕС річки Дніпро ..І я вважав, що були збиття але чомусь після перегляду відео з камер спостереження ,виявляється їх не збили ..А Кинджали просто не попали а пірнули у воду ..
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18.11.2024 12:49 Ответить
Дозвіл є, зброї немає.
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18.11.2024 12:54 Ответить
Та невже? Оце новина - жертва маніяка-убивці має право захищатися!
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18.11.2024 13:45 Ответить
 
 