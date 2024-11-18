Бербок о разрешении США на удары по РФ: Украина имеет право защищаться

Глава МИД Германии Анналена Бербок приветствует решение США, которые предоставили разрешение Украине на удары ракетами ATACMS по территории РФ.

Об этом она заявила в интервью RBB, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, она и ее партия "смотрят на это так же, как и наши восточноевропейские партнеры, британцы, французы и американцы".

"Если бы на нашу страну падали ракеты, беспилотники и бомбы, если бы атаковали детские больницы, если бы атаковали энергоснабжение, если бы просто атаковали нашу обычную жизнь, то мы бы тоже защищались", - подчеркнула Бербок.

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Глава МИД Германии заявила, что разрешение США на удары по РФ заключается в уничтожении пусковых установок на территории РФ. Некоторые объекты расположены так близко к границе, что противовоздушная оборона не поможет.

Здесь, по ее словам, оружие из США могло бы помочь Украине.

"И это в рамках международного права, права на самооборону. Каждая страна будет пытаться защитить свои школы и больницы, чтобы дети и люди могли выжить", - подытожила Бербок.

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Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

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