Разрешение на удары ракетами SCALP по РФ остается одним из вариантов, - МИД Франции

Франция продолжает рассматривать возможность разрешения Украине бить своими ракетами по целям в глубине РФ.

Об этом заявил министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Цензор НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы открыто сказали, что это вариант, который мы бы рассмотрели, если он позволит нанести удар по цели, откуда Россия сейчас осуществляет агрессию на территорию Украины. Поэтому с другой стороны ничего нового", - сказал глава МИД Франции журналистам перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

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