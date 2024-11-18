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Новости Война
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Разрешение на удары ракетами SCALP по РФ остается одним из вариантов, - МИД Франции

Франція продовжує розглядати можливість дозволу Україні бити своїми ракетами по цілям в глибині РФ
Фото: leparisien.fr

Франция продолжает рассматривать возможность разрешения Украине бить своими ракетами по целям в глубине РФ.

Об этом заявил министр европейских и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, пишет Цензор НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы открыто сказали, что это вариант, который мы бы рассмотрели, если он позволит нанести удар по цели, откуда Россия сейчас осуществляет агрессию на территорию Украины. Поэтому с другой стороны ничего нового", - сказал глава МИД Франции журналистам перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Разрешение на удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

Также читайте: Le Figaro откорректировало публикацию о разрешении Франции и Британии на дальнобойные удары Украины вглубь РФ

Автор: 

ракеты (3549) Франция (3491)


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Дякуємо Франції !
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18.11.2024 12:25 Ответить
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18.11.2024 12:26 Ответить
Який же він тупий, досі не знає звідки рАсія знищує Україну!
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18.11.2024 13:00 Ответить
Мені здається вони зображують сильну незалежну жінку. Не можна ж бігти і дозволяти відразу за Байденом. Що подумають люди.
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18.11.2024 13:05 Ответить
Як в анекдоті - вам шашечки треба чи їхать?
От і нам треба дозвіл, а триндіти можете кому завгодно що завгодно. Навіть як Шольц із таурусами - найкращий варіант. А потім можна завжди сказати, що то не ми, то все мадура, пінок в псіну, альфа кентавра, ***** бамбіт варонєж...
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18.11.2024 13:23 Ответить
 
 