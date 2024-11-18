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Разговор Шольца с Путиным был ошибкой, - Дуда

Дуда назвав розмову Шольца із Путіним помилкою

Президент Польши Анджей Дуда осудил разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщила канцелярия президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сомневаюсь, что разговор канцлера Германии с В. Путиным был согласован с союзниками. Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров европейских стран с сильной экономикой ведет переговоры с агрессором. Я считаю, что это ошибка", - отметил польский лидер.

Также Дуда приветствовал решение Байдена о снятии ограничений на применение ракет ATACMS по территории РФ.

"Я с удовольствием приветствовал решение Джо Байдена. Оно было очень необходимым и хорошо, что его приняли. Россия ясно видит, что Украина получает поддержку от западных стран", - подытожил президент Польши.

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Дуда назвав розмову Шольца із Путіним помилкою

Автор: 

путин (31211) Дуда (754) Шольц Олаф (905)


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Але дуже хотілося...
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18.11.2024 15:36 Ответить
Горбатого сцикуна і любителя спілкуватися з террористом № 1 шольца - поца тільки могила виправить.
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18.11.2024 15:39 Ответить
Шольц - одна суцільна ходяча помилка..
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18.11.2024 15:52 Ответить
раз куйло сказав завербованому фріцу шольцу ,що потрібна картинка для світу,про наші переговори ,він не зміг відмовитися ніяк,позаяк куйло тримає його міцно за я,,ця ,ще з тих часів,як він разом з агенткою меркель лобіювали(у 2008 році) будівництво в 3,14дерації копії німецького полігону і відправляли німецьких інструкторів.щоб ті по стандартах НАТО,вчили рашистів окуповувати українські землі....
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18.11.2024 15:53 Ответить
ну шольца так мастурбувлася що ледве не кінчала і не втрималася ... Тим більше що рашизм німцям добре знайомий як фашизм
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18.11.2024 15:57 Ответить
Це всім ясно. Краще би шольц підняти у повітря літаки під час ракетної атаки на Україну
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18.11.2024 16:17 Ответить
Он зашол нє в ту двєрь .
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18.11.2024 16:18 Ответить
Всьо просто. Шольц попрощався.
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18.11.2024 16:38 Ответить
А вам нічого не говорить чому шольцер звонив путлу,а це говорить про те що він мав сказать що дід бідон дає зелене світло на удари по цапії,ось чому лисе чмо звонило.
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18.11.2024 17:47 Ответить
 
 