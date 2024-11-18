Разговор Шольца с Путиным был ошибкой, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда осудил разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщила канцелярия президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сомневаюсь, что разговор канцлера Германии с В. Путиным был согласован с союзниками. Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров европейских стран с сильной экономикой ведет переговоры с агрессором. Я считаю, что это ошибка", - отметил польский лидер.

Также Дуда приветствовал решение Байдена о снятии ограничений на применение ракет ATACMS по территории РФ.

"Я с удовольствием приветствовал решение Джо Байдена. Оно было очень необходимым и хорошо, что его приняли. Россия ясно видит, что Украина получает поддержку от западных стран", - подытожил президент Польши.

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