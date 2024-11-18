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Новости Помощь Украине
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Германия готовит для Украины 4 тыс. дронов Helsing, которые называют мини-Taurus, - Bild

Німеччина готується передати дрони Helsing: їх називають міні-Taurus

Германия вскоре начнет поставку Украине дронов-камикадзе Helsing, оснащенных технологиями искусственного интеллекта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Bild.

Дроны имеют более высокую автономность в условиях действия вражеских средств РЭБ. Эти дроны сравнивают с ракетами Taurus.

По данным издания, в компании якобы заказали 4 тыс. таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать в Украину партиями по несколько сотен в месяц.

Отмечается, что отдельные прототипы якобы уже испытываются и совершенствуются в реальных боевых условиях на востоке Украины.

Читайте: Шольц сделал правильно, что позвонил Путину, - глава Минобороны Германии Писториус

Благодаря современному программному обеспечению дрон может "ориентироваться" на местности по многим маркерам и лететь к цели даже при сложных погодных условиях или "выжженной земле", а также влияния средств РЭБ. После идентификации цели и подтверждения оператором, дрон может осуществить автономное поражение, даже если связь будет потеряна.

Helsing имеет дальность полета в 4 раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе. Также они существенно дешевле, чем американские Switchblade и российские "Zala" и "Ланцет".

Глава Минобороны Германии Писториус сказал, что "очень рад тому, что поставки этих дронов, оснащенных технологиями ИИ, уже начинаются". По его словам, Украина сможет использовать их против таких важных вражеских целей, как командные пункты.

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Taurus для Украины

В Германии есть ряд политиков, выступающих за передачу Taurus Украине. Вицеканцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.

Автор: 

Германия (6926) дроны (3841)


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Топ комментарии
+16
реагує на триколор і запах перегара
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18.11.2024 09:28
+7
ну нарешті з'явились зацікавлені люди, які хочуть випробувати свої вироби в умовах реальної війни, а не просто розказувати всім, які вони класні...
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18.11.2024 09:30
+6
И прицельно бьет по "величию"
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18.11.2024 09:34
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реагує на триколор і запах перегара
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18.11.2024 09:28 Ответить
И прицельно бьет по "величию"
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18.11.2024 09:34 Ответить
Ниже спины?
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18.11.2024 09:40 Ответить
Тауруси цінні великою дальністю і потужністю. Чи мають оці "міні-Тауруси" таку ж дальність і потужність? Очевидно - ні.
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18.11.2024 09:29 Ответить
на фронті ТАК
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18.11.2024 09:32 Ответить
Кандидат у канцлери Німеччини готовий передати Taurus Україні у разі перемоги
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18.11.2024 09:35 Ответить
Чогось так стається, що найбільш рішучі - кандидати та екси, і чогось ніколи діючі.
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18.11.2024 11:07 Ответить
ну нарешті з'явились зацікавлені люди, які хочуть випробувати свої вироби в умовах реальної війни, а не просто розказувати всім, які вони класні...
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18.11.2024 09:30 Ответить
які називають міні-Taurus

Певно, це має нас втішити?
Міні-втішити?
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18.11.2024 09:32 Ответить
Ватабой
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18.11.2024 09:33 Ответить
Зроби кращі та втішайся скільки завгодно.
Це вже деменція якась.
Люди допомагають, а воно ще й незадоволене.
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18.11.2024 09:39 Ответить
,,Мають намір,, і ,,допомогли,, це абсолютно різні речі.
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18.11.2024 10:02 Ответить
Те дійсно не бачиш допомогу?
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18.11.2024 10:25 Ответить
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18.11.2024 09:39 Ответить
дякую, поригав
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18.11.2024 09:47 Ответить
Воно страшенно боїться і українців , і кацапів . Кацапи йому голову відкрутять , бо досі не виконав Оманські догаворняки , а українці відкрутять, за державну зраду . Тому воно гавкає то в унісон з українцями, і в той же час ,робить їм шкоду.
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18.11.2024 12:27 Ответить
У п'яти областях України скасували відключення світла
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18.11.2024 09:39 Ответить
за добу відновили
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18.11.2024 09:40 Ответить
Та ладна? А чому в Києві з 6 ранку вже немає світла? Причому, в нас навіть по трансформаторам не влучили..
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18.11.2024 09:58 Ответить
запобіжник зміні
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18.11.2024 10:05 Ответить
Даєш МІКРО- ТАУРУСИ !!!
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18.11.2024 09:40 Ответить
А бити ними вглиб мордору дозволять?
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18.11.2024 09:43 Ответить
В оригіналі статті якась жесть. "Надсекретна доставка зброї в Україну! Кілер Путіна! Нове вундерваффе Німеччини! Вражаючі дальність і точність! Суперінтелект якому РЕБ раз плюнути!". Європейці такі європейці.
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18.11.2024 09:44 Ответить
Особливо вразила потужна надсекретність.
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18.11.2024 09:45 Ответить
Може зе!вірус таки існує? На слова паразити потужного лідора?))
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18.11.2024 10:00 Ответить
Може бути.
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18.11.2024 10:08 Ответить
Da , isnuie . A kagda ZEviruss skreshchivaietsa s ruskim virusom ....
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18.11.2024 11:28 Ответить
Он зе!п@дло чим Вам не приклад..
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18.11.2024 12:05 Ответить
О, подоляцьке, на роботу вийшло свої 30 копійок за пост відробляти?)))
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18.11.2024 12:50 Ответить
"можуть почати надходити" - а може і не можуть. як же набридли ці змі та усілякі експерти.
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18.11.2024 09:45 Ответить
ееееее... Правильно ексПЕРДти і АНАЛітики...
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18.11.2024 10:23 Ответить
А мікро -таурусів, чи може нано- таурусів у них немає? Шоб були непомітні для ворога і не робили ескалацію.
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18.11.2024 10:08 Ответить
мікротауруси це сняряди до Гепардів, нано це патрони
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18.11.2024 11:40 Ответить
А до мААЦкви достануть?
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18.11.2024 10:22 Ответить
міні таурус
це ж копія ланцета-HERO
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18.11.2024 11:39 Ответить
подоляцьке, то ти афффтар цього опусу??
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18.11.2024 12:52 Ответить
Міні-Таурус по ттх - аналог москальського (з ізраїлівським корінням) Ланцета. Але німецький безпілотник має значно кращу електроніку.
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18.11.2024 14:42 Ответить
 
 