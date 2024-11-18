Германия готовит для Украины 4 тыс. дронов Helsing, которые называют мини-Taurus, - Bild

Германия вскоре начнет поставку Украине дронов-камикадзе Helsing, оснащенных технологиями искусственного интеллекта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет издание Bild.

Дроны имеют более высокую автономность в условиях действия вражеских средств РЭБ. Эти дроны сравнивают с ракетами Taurus.

По данным издания, в компании якобы заказали 4 тыс. таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать в Украину партиями по несколько сотен в месяц.

Отмечается, что отдельные прототипы якобы уже испытываются и совершенствуются в реальных боевых условиях на востоке Украины.

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Благодаря современному программному обеспечению дрон может "ориентироваться" на местности по многим маркерам и лететь к цели даже при сложных погодных условиях или "выжженной земле", а также влияния средств РЭБ. После идентификации цели и подтверждения оператором, дрон может осуществить автономное поражение, даже если связь будет потеряна.

Helsing имеет дальность полета в 4 раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе. Также они существенно дешевле, чем американские Switchblade и российские "Zala" и "Ланцет".

Глава Минобороны Германии Писториус сказал, что "очень рад тому, что поставки этих дронов, оснащенных технологиями ИИ, уже начинаются". По его словам, Украина сможет использовать их против таких важных вражеских целей, как командные пункты.

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Taurus для Украины

В Германии есть ряд политиков, выступающих за передачу Taurus Украине. Вицеканцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.