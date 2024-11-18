РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10248 посетителей онлайн
Новости
3 778 38

Taurus не изменит правила игры, - министр обороны Германии Писториус

Пісторіус про Taurus

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменит ситуацию в войне в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

"Taurus не изменили бы ситуацию", - отметил политик.

Он также подчеркнул, что есть вещи, о которых нельзя публично говорить. Писториус отметил, что вместо обсуждения темы поставок крылатых ракет необходимо сконцентрироваться на долгосрочной помощи Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сын Трампа назвал "имбециллами" тех, кто дал разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по РФ

Разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

В Германии есть ряд политиков, которые выступают за передачу Taurus Украине. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.

Автор: 

Германия (6926) ракеты (3549) Писториус (199) Taurus (30)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Правило в війні з московитами одне. Немає ніяких правил.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:03
+14
Та для них це просто гра. Пі*араси!
показать весь комментарий
18.11.2024 09:03
+11
Гарна реклама для таурусів. Тобто це лайно яке не може повпливати на хід війни.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вода камінь точить
показать весь комментарий
18.11.2024 09:02 Ответить
Чергова дуже тупа відмазка...
показать весь комментарий
18.11.2024 09:02 Ответить
...бо хтой хто хоче допомогти шукає можливості-хто не хоче-шукає привід...
показать весь комментарий
18.11.2024 09:06 Ответить
Вони хочуть допомагати довгостроково.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:36 Ответить
Правило в війні з московитами одне. Немає ніяких правил.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:03 Ответить
Кацапи б'ють по будь-якій точці України, а Україні по росії зась. Чим не правило?
показать весь комментарий
18.11.2024 09:44 Ответить
Та для них це просто гра. Пі*араси!
показать весь комментарий
18.11.2024 09:03 Ответить
Так і леопарди, мардери, айрісті, гепарди та петріоти теж не змінили. Ну і? Взагалі нічого тоді не треба давати?
показать весь комментарий
18.11.2024 09:03 Ответить
Вде 12 годин як обмежнння зняті.

Хтось щось чув про винесені ракетами об'єкти в РФ? Ні?

Хтось стопудово знов ЗЄ заважає...
показать весь комментарий
18.11.2024 09:06 Ответить
Кажуть що в підмасковьї, наш БПЛа впав на фабрику по виробництву балалаек і матрьошек !
показать весь комментарий
18.11.2024 09:10 Ответить
Це так не працює. Якого біса шиздіти на весь світ про дозволи? Так само як з контрнаступом 2023?
Тихо надали б дозвіл. Тоді можна бити. Потрібен ефект несподіванки. А зараз вже треба зачекати гарного моменту.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:24 Ответить
Звісно, один Таурус нічого змінити не може!
показать весь комментарий
18.11.2024 09:07 Ответить


Ну хоча б той один. Потрібен прецендент.
Для німців андонів просто це фактично суперзброя. Що є в них більш потужнішого є?
Тому валяють дурня. Не матимуть чим лякати іце
показать весь комментарий
18.11.2024 09:29 Ответить
Гарна реклама для таурусів. Тобто це лайно яке не може повпливати на хід війни.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:08 Ответить
Москальня розуміє тільки силу ,
а тому потрібно закидати їх теж
ракетами , щоби вони відчули на своїй шкурі , що таке війна 😡
показать весь комментарий
18.11.2024 09:08 Ответить
так мо треба попробовать сперва а потом по-результатам судить "змінили" чи не
показать весь комментарий
18.11.2024 09:10 Ответить
Можливо але збережуть стілки життів українців.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:11 Ответить
Про життя українців треба було у 2019 р. думати.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:31 Ответить
ви ракети дайте, а ми побачимо вплине чи ні. На війни кожна куля в нагоді
показать весь комментарий
18.11.2024 09:15 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2024 09:20 Ответить
і це що міністр оборони однієї з провідних країн ЄС та НАТО ??? як на мене це якійсь сиклій !!!
показать весь комментарий
18.11.2024 09:20 Ответить
Пан Пісторіус досі називає 3-ю світову "грою". Невдовзі ЄС дограється; пуйло вже почало перекроювати мапу світу не без допомоги союзників.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:23 Ответить
Може й не змінить, але допоможе піхоті змінити!
Вже забули....
показать весь комментарий
18.11.2024 09:24 Ответить
Канешно не изменят. Если против нас уже и Северная Корея воюет, то не чесно, что Украина сама тащит эту ношу. Должны или нам помогать, в том числе и живой силой, либо закрыть глаза на использование нами бочек с отработанным ядерным топливом для создания сотен ракет с ядерными боеголовками
показать весь комментарий
18.11.2024 09:26 Ответить
Коврові бомбардування німецьких промислових підприємств в 1945 році теж не змінили ситуацію на війні?
Клоуни вони, що Шольц, що Пісторіус!
показать весь комментарий
18.11.2024 09:26 Ответить
Це ясно. Треба ставлення міняти ОП до своєї армії та свого народу.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:28 Ответить
німецькі шльондри, кремлівського сутинера куйла ,теж не змінюють своїх думок і рішень .Фріци не надають далекобійні ракети саме тому, що вони мають можливість де-що змінити у війні.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:29 Ответить
Ну, то дай те, що змінить. Сцикливі США давно могли дати більше зброї й не розповідати кожну секунду про те, як вони бояться ескалації.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:30 Ответить
Куколдизм в чистому вигляді
показать весь комментарий
18.11.2024 10:38 Ответить
А ти дай та відійди, а потім вже будеш пі*діти, як що не змінять. А пі*діти і нічого не робити і наш лідор вміє.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:41 Ответить
Нема питань. Давай побільше Леопардів, панцергаубиць і снарядів. І ніхто про ті всраті тауруси і згадувати не буде.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:43 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2024 10:57 Ответить
Експерт хренов!
показать весь комментарий
18.11.2024 12:08 Ответить
Куколды немецкие. Только сопли по столу.
показать весь комментарий
18.11.2024 13:23 Ответить
Піздоріус,як казав Піонтковський.
показать весь комментарий
19.11.2024 04:19 Ответить
 
 