Taurus не изменит правила игры, - министр обороны Германии Писториус

Министр обороны ФРГ Борис Писториус считает, что поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменит ситуацию в войне в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Tagesschau.

"Taurus не изменили бы ситуацию", - отметил политик.

Он также подчеркнул, что есть вещи, о которых нельзя публично говорить. Писториус отметил, что вместо обсуждения темы поставок крылатых ракет необходимо сконцентрироваться на долгосрочной помощи Украине.

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Разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по территории РФ

Действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

В Германии есть ряд политиков, которые выступают за передачу Taurus Украине. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек пообещал в случае избрания на должность главы немецкого правительства отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Аналогичное предвыборное обещание ранее сделал еще один кандидат на пост канцлера ФРГ от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц, обвинив Шольца в отсутствии стратегического видения.