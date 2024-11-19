Відмовляючись надавати Україні Taurus, Шольц керується "партійною тактикою", - депутат від ХДС/ХСС Ган

Німецький канцлер Олаф Шольц керується "партійною тактикою", коли відмовляється передавати Україні далекобійне озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Tagesschau, про це заявив депутат від ХДС/ХСС Флоріан Ган.

"Канцлер знову ставить партійні інтереси вище за інтереси зовнішньої політики і політики безпеки Німеччини", – сказав Ган.

Він вважає, що Шольц хоче заручитись підтримкою лівого крила своєї Соціал-демократичної партії в майбутній виборчій кампанії.

Унаслідок наполегливих дій канцлера Німеччину знову стали сприймати на міжнародному рівні як нерішучого і ненадійного партнера, підкреслив Ган.

"Це серйозна помилка", – зазначив депутат.

Він додав, що усі запевнення Шольца у підтримці України стільки, скільки буде потрібно, є просто "струшуванням повітря".

Нагадаємо, напередодні Шольц заявив, що не підтримує постачання крилатих ракет Taurus Україні, бо це - відповідальність за контроль над цілями, яку він не хоче брати на себе.

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