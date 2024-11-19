Відмовляючись надавати Україні Taurus, Шольц керується "партійною тактикою", - депутат від ХДС/ХСС Ган
Німецький канцлер Олаф Шольц керується "партійною тактикою", коли відмовляється передавати Україні далекобійне озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Tagesschau, про це заявив депутат від ХДС/ХСС Флоріан Ган.
"Канцлер знову ставить партійні інтереси вище за інтереси зовнішньої політики і політики безпеки Німеччини", – сказав Ган.
Він вважає, що Шольц хоче заручитись підтримкою лівого крила своєї Соціал-демократичної партії в майбутній виборчій кампанії.
Унаслідок наполегливих дій канцлера Німеччину знову стали сприймати на міжнародному рівні як нерішучого і ненадійного партнера, підкреслив Ган.
"Це серйозна помилка", – зазначив депутат.
Він додав, що усі запевнення Шольца у підтримці України стільки, скільки буде потрібно, є просто "струшуванням повітря".
Нагадаємо, напередодні Шольц заявив, що не підтримує постачання крилатих ракет Taurus Україні, бо це - відповідальність за контроль над цілями, яку він не хоче брати на себе.
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Тому німці їх і підтримують
це ж не мінськ, як ніяк
Оманською?
как говорится не учите меня жить лучше помогите материально
Коли влітку 1920 року Червона армія вийшла на підступи до Варшави й усій Європі здалося,
що Польща знову приречена на втрату незалежності,
Париж вирішив підтримати трохи супротивників Леніна і відправити польській армії конче потрібні їй **********.
На шляху французьких снарядів лежала щойно переможена союзниками Німеччина.
Кайзер утік, країною правили соціалісти.
Берлін категорично відмовив Парижу в транзиті військової допомоги для Варшави.
Вражає один момент:
тоді Німеччиною керувала партія, яка вважається рідною бабусею нинішнього
лідера правлячої коаліції - партії канцлера Шольца, найстаріша політична структура Німеччини.