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Новини
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Відмовляючись надавати Україні Taurus, Шольц керується "партійною тактикою", - депутат від ХДС/ХСС Ган

ракети,taurus

Німецький канцлер Олаф Шольц керується "партійною тактикою", коли відмовляється передавати Україні далекобійне озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням  Tagesschau, про це заявив депутат від ХДС/ХСС Флоріан Ган.

"Канцлер знову ставить партійні інтереси вище за інтереси зовнішньої політики і політики безпеки Німеччини", – сказав Ган.

Він вважає, що Шольц хоче заручитись підтримкою лівого крила своєї Соціал-демократичної партії в майбутній виборчій кампанії.

Унаслідок наполегливих дій канцлера Німеччину знову стали сприймати на міжнародному рівні як нерішучого і ненадійного партнера, підкреслив Ган.

"Це серйозна помилка", – зазначив депутат.

Він додав, що усі запевнення Шольца у підтримці України стільки, скільки буде потрібно, є просто "струшуванням повітря".

Нагадаємо, напередодні Шольц заявив, що не підтримує постачання крилатих ракет Taurus Україні, бо це - відповідальність за контроль над цілями, яку він не хоче брати на себе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія та Франція дозволили Україні бити ракетами Storm Shadow/SCALP лише по Курщині, - ЗМІ

Автор: 

Німеччина (7347) ракети (4021) Шольц Олаф (1136) Taurus Таурус (37)


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Топ коментарі
+3
Шольц то таке. А ось якою тактикою керувався та керується Блазень, навмисно провалив підготовку до (великого) вторгнення, провалив мобілізацію, фортифікацію, провалив дипломатію тощо?
Оманською?
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19.11.2024 11:28
+3
Та хай той Шольц керується чим завгодно. Питання в іншому - чим керувались мудрили українськи, коли обирали клоуна та наріка презедентом Ураїни. Якшо вже 35-40% населення котрі біжали від окупації вже тікають від режиму зеленского в окупацію до рашистів. Ось це трагедія. Хоча не для всіх.
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19.11.2024 11:45
+2
най банять - шольц сцить, і не виключено, що сцить згідно за договорняком із @уйлом
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19.11.2024 11:23
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Добре , що ХДС/ХСС зробили висновки з помилок меркельщини
Тому німці їх і підтримують
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19.11.2024 11:21 Відповісти
най банять - шольц сцить, і не виключено, що сцить згідно за договорняком із @уйлом
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19.11.2024 11:23 Відповісти
Добре що наш президент деяких договорняків з Путлером не робив !
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19.11.2024 12:12 Відповісти
омано-стамбульські до уваги приймаємо чи ні?
це ж не мінськ, як ніяк
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19.11.2024 14:24 Відповісти
Шольц не тактикою партійною, а зрадницькою тактикою по відношенню до України закупівель газу та нафти у путіна керується!!! Воно мерзота вважає, що путін його не зачепить, якщо Німеччина його задобрить! Ніііі!!!
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19.11.2024 11:24 Відповісти
Треба негайна допомога Трампа німецькій партії. Стіралками. Давно вже німці так не лякались московитів ! Для чого вони, німці, лишень про стурбованість та занепокоєння казали раніше ? Якщо їх проблему можна було вирішити громадським постірочним залом. Щоб у Бундезтазі було чисто.
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19.11.2024 11:25 Відповісти
Шольц то таке. А ось якою тактикою керувався та керується Блазень, навмисно провалив підготовку до (великого) вторгнення, провалив мобілізацію, фортифікацію, провалив дипломатію тощо?
Оманською?
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19.11.2024 11:28 Відповісти
Він же Мівіною довів, що він свій ... у дошку.
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19.11.2024 11:30 Відповісти
Так, "Велика Невтіченність"...
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19.11.2024 11:44 Відповісти
Ну хоч добре що хоч не страусиною тактикою.
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19.11.2024 11:34 Відповісти
Він тільки на Таурусах проколовся - а так німці помогли добре
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19.11.2024 11:36 Відповісти
Та хай той Шольц керується чим завгодно. Питання в іншому - чим керувались мудрили українськи, коли обирали клоуна та наріка презедентом Ураїни. Якшо вже 35-40% населення котрі біжали від окупації вже тікають від режиму зеленского в окупацію до рашистів. Ось це трагедія. Хоча не для всіх.
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19.11.2024 11:45 Відповісти
як це наріка? наріком же був Порошенко..., ви, мабуть, щось наплутали з переляку...
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19.11.2024 12:03 Відповісти
Нарік це приблизно ось так - і тута саме діючій презедент України - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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19.11.2024 13:16 Відповісти
ссыкливая тварь он вот и всё чем он руководствуется звоня ***** и отказывая Украине в оружии!
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19.11.2024 12:00 Відповісти
Так навіщо він балакав з Путлером ?
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19.11.2024 12:08 Відповісти
шольц забув запах вонючого заду пуйла
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19.11.2024 12:33 Відповісти
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19.11.2024 12:44 Відповісти
поддержка Украины и помощь ... ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ

как говорится не учите меня жить лучше помогите материально
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19.11.2024 12:51 Відповісти
трохи про партійну тактику шольца:

Коли влітку 1920 року Червона армія вийшла на підступи до Варшави й усій Європі здалося,
що Польща знову приречена на втрату незалежності,

Париж вирішив підтримати трохи супротивників Леніна і відправити польській армії конче потрібні їй **********.

На шляху французьких снарядів лежала щойно переможена союзниками Німеччина.

Кайзер утік, країною правили соціалісти.

Берлін категорично відмовив Парижу в транзиті військової допомоги для Варшави.

Вражає один момент:
тоді Німеччиною керувала партія, яка вважається рідною бабусею нинішнього

лідера правлячої коаліції - партії канцлера Шольца, найстаріша політична структура Німеччини.
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19.11.2024 15:34 Відповісти
 
 