Німецькі соціал-демократи висунуть Шольца на посаду канцлера на виборах
Партія соціал-демократів висуне чинного канцлера ФРН Олафа Шольца своїм кандидатом на посаду очільника уряду Німеччини на виборах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Ми хочемо йти в наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцем", – заявив співлідер партії Ларс Клінгбайл.
Шольц став кандидатом від своєї партії після того, як міністр оборони Борис Пісторіус повідомив керівництву SPD, що не балотуватиметься в канцлери від партії.
Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.
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Наступне засідання виконавчого комітету СДПН заплановане на понеділок, 25 листопада. Після цього 11 січня на партійній конференції відбудеться голосування за кандидатуру. Зазвичай це формальність, а перше офіційне представлення кандидата має відбутися раніше: на конференції 30 листопада в Берліні, пише dpa.
Канцлер і чиновники отримують у ФРН не зарплату, а оклад. Oклад Шольцa - 22083 євро на місяць до податків (DW). Однак це ще не все - в реальності канцлер заробляє більше. Наприклад, загальний дохід Олафа Шольца разом з усіма надбавками й доплатами, скажімо, за депутатський мандат, становить 32788 євро на місяць.
Німецький таблоїд Bild вивчив нові дані міністерства фінансів ФРН за 2024 рік. Згідно з висновками журналістів Bild, доходи тих, хто отримує в Німеччині менше ніж 1884 євро на місяць до вирахування податків, вважаються низькими. Це приблизно кожен п'ятий житель Німеччини. Половина населення країни, яке працює, отримує від 3444 євро і вище. Ця група населення належить до середнього класу. Десять відсотків німців заробляють понад 8736 євро на місяць до вирахування податків. Це люди з дуже високими зарплатами. І, нарешті, до найзаможнішої групи належать ті, хто заробляє щонайменше 23656 євро на місяць до податків і виплат.
за середній палець до 4.000
але треба докази мати)))
Тепер соц-деми Німеччини вирішили, що мертве не тоне.