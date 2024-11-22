Німецькі соціал-демократи висунуть Шольца на посаду канцлера на виборах

Партія соціал-демократів висуне чинного канцлера ФРН Олафа Шольца своїм кандидатом на посаду очільника уряду Німеччини на виборах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми хочемо йти в наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцем", – заявив співлідер партії Ларс Клінгбайл.

Шольц став кандидатом від своєї партії після того, як міністр оборони Борис Пісторіус повідомив керівництву SPD, що не балотуватиметься в канцлери від партії.

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.

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