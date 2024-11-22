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Німецькі соціал-демократи висунуть Шольца на посаду канцлера на виборах

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Партія соціал-демократів висуне чинного канцлера ФРН Олафа Шольца своїм кандидатом на посаду очільника уряду Німеччини на виборах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми хочемо йти в наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцем", – заявив співлідер партії Ларс Клінгбайл.

Шольц став кандидатом від своєї партії після того, як міністр оборони Борис Пісторіус повідомив керівництву SPD, що не балотуватиметься в канцлери від партії.

Нагадаємо, правляча у Німеччині коаліція розвалилася 6 листопада 2024 року, коли Олаф Шольц оголосив про звільнення міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є головою Вільної демократичної партії. Майже всі члени уряду від очолюваної Лінднером Вільної демократичної партії (ВДП) - склали свої повноваження.

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Автор: 

вибори (6684) Німеччина (7327) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+6
Так і ходитимуть з висунутим членом.
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22.11.2024 02:07
+4
Соціал-демократи - завжди дебіли, у будь-якій країні
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22.11.2024 02:11
+4
Точніше з членом ****@ у роті....
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22.11.2024 07:47
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Так і ходитимуть з висунутим членом.
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22.11.2024 02:07 Відповісти
Точніше з членом ****@ у роті....
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22.11.2024 07:47 Відповісти
Соціал-демократи - завжди дебіли, у будь-якій країні
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22.11.2024 02:11 Відповісти
Сам Шольц заявляв про свої амбіції ще в липні, коли до розпаду коаліції було ще далеко. "Я буду балотуватися в канцлери, щоб знову стати канцлером", - сказав він тоді.

Наступне засідання виконавчого комітету СДПН заплановане на понеділок, 25 листопада. Після цього 11 січня на партійній конференції відбудеться голосування за кандидатуру. Зазвичай це формальність, а перше офіційне представлення кандидата має відбутися раніше: на конференції 30 листопада в Берліні, пише dpa.

Канцлер і чиновники отримують у ФРН не зарплату, а оклад. Oклад Шольцa - 22083 євро на місяць до податків (DW). Однак це ще не все - в реальності канцлер заробляє більше. Наприклад, загальний дохід Олафа Шольца разом з усіма надбавками й доплатами, скажімо, за депутатський мандат, становить 32788 євро на місяць.

Німецький таблоїд Bild вивчив нові дані міністерства фінансів ФРН за 2024 рік. Згідно з висновками журналістів Bild, доходи тих, хто отримує в Німеччині менше ніж 1884 євро на місяць до вирахування податків, вважаються низькими. Це приблизно кожен п'ятий житель Німеччини. Половина населення країни, яке працює, отримує від 3444 євро і вище. Ця група населення належить до середнього класу. Десять відсотків німців заробляють понад 8736 євро на місяць до вирахування податків. Це люди з дуже високими зарплатами. І, нарешті, до найзаможнішої групи належать ті, хто заробляє щонайменше 23656 євро на місяць до податків і виплат.
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22.11.2024 02:34 Відповісти
Якщо людина слизень, то їй не варто йти в політику.
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22.11.2024 03:12 Відповісти
А там всі такі - слизні
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22.11.2024 05:31 Відповісти
Теоритично вони роблять вся вірно. Наступного року ім не бути переможцем і все одно канслер буде не з іх партіі. Тому зараз віиставляти когось більш популярного тільки для того, щоб той програв і таким чином його помятали як програвшего не варто. Через 5 років можливо у партіі знову буде шанс пеермогти. А поки не жалко і Шольца на програш кинути.
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22.11.2024 03:14 Відповісти
З таким розрахунуком партія до наступних виборів не доживе.
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22.11.2024 08:26 Відповісти
може краще засунути і поглибше
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22.11.2024 03:27 Відповісти
🤣 шалун ти паря .
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22.11.2024 06:57 Відповісти
СД висунуть в'ялого...
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22.11.2024 08:08 Відповісти
"Висунути шольца" схоже на ідіому, цікаво, а є у Німеччині штрафи за висунення шольца у публічних місцях?
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22.11.2024 08:17 Відповісти
є.
за середній палець до 4.000
але треба докази мати)))
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22.11.2024 08:27 Відповісти
а фоткати і фільмувати людину без дозволу не можна. і тим паче потім ще то комусь показувати )))
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22.11.2024 08:28 Відповісти
А у нас он якийсь суд постановив що сам факт появи людини у громадському місці є дозволом на те, щоб бути сфотографованим або зафільмованим будь-ким...
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22.11.2024 08:42 Відповісти
Нещодавно демократи в США вже пробували висувати кульгаву качку.

Тепер соц-деми Німеччини вирішили, що мертве не тоне.
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22.11.2024 08:29 Відповісти
Перед самітом G20 президент США Байден продемонстрував силу, а канцлер ФРН Шольц свою безпорадність. Лівий апріорі не може бути сильним політиком, а лише кульгавою качкою.
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22.11.2024 08:37 Відповісти
Наглядачем в Бухенвальді назначте шольца!
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22.11.2024 09:10 Відповісти
 
 