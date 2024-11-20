Німеччина оголосила про пакет військової допомоги: бронетехніка, БПЛА та амуніція

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги, який передають Україні.

Про це повідомив уряд Німеччини, передає Цензор.НЕТ.

Перелік допомоги, яку передає ФРН

боєприпаси для БМП MARDER;

47 машин із захистом від мін (MRAP);

1 радіолокаційна станція TRML-4D;

4 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тис. снарядів калібру 155-мм;

20 дронів-розвідників VECTOR із запчастинами;

12 дронів-розвідників HORNET XR;

100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

120 дронів-розвідників SONGBIRD;

60 дронів-розвідників Golden Eagle;

2 дрони-розвідники VT-4 Ray;

2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами;

3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами та 3 плуги для розмінування;

8 тактичних авіадесантних машин Caracal;

20 захищених машин для прикордонної служби;

6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

8 тисяч набоїв калібром 40-мм;

100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них;

100 тисяч набоїв до стрілецької зброї;

Також до пакету допомоги входять джгути та шеврони.

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