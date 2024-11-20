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Новости Помощь Украине
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Германия объявила о пакете военной помощи: бронетехника, БПЛА и амуниция

Німеччина оголосила про пакет допомоги Україні 20 листопада

Германия объявила об очередном пакете военной помощи, который передают Украине.

Об этом сообщило правительство Германии, передает Цензор.НЕТ.

Перечень помощи, которую передает ФРГ:

  • боеприпасы для БМП MARDER;
  • 47 машин с защитой от мин (MRAP);
  • 1 радиолокационная станция TRML-4D;
  • 4 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тыс. снарядов калибра 155-мм;
  • 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
  • 12 дронов-разведчиков HORNET XR;
  • 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
  • 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
  • 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
  • 2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
  • 2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями;
  • 3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и 3 плуга для разминирования;
  • 8 тактических авиадесантных машин Caracal;
  • 20 защищенных машин для пограничной службы;
  • 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
  • 8 тысяч патронов калибром 40-мм;
  • 100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним;
  • 100 тысяч патронов к стрелковому оружию.

Также в пакет помощи входят жгуты и шевроны.

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Автор: 

Германия (6949) помощь (7797)


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Топ комментарии
+9
За все велика дяка німцям!
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20.11.2024 14:51
+6
це снайперська гвинтівка, 100 тисяч - явно не те число для такої зброї.
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20.11.2024 15:03
+5
не мучайте того Шольца...
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20.11.2024 15:00
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За все велика дяка німцям!
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20.11.2024 14:51 Ответить
Боевые бронированные машиныБоеприпасы для боевых машин пехоты MARDER*73 защищенных от мин и засад транспортных средства (MRAP)* (ранее: 26)88 основных боевых танков LEOPARD 1 A5* с запасными частями (совместный проект с Данией)140 боевых машин пехоты MARDER с запасными частями (из запасов Бундесвера и промышленности*)Боеприпасы для основного боевого танка LEOPARD 2 (из запасов Бундесвера и промышленности*)Боеприпасы для основного боевого танка LEOPARD 1*78 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206)*11 вездеходный гусеничный транспортер Warthog (командная машина)*158 MG3 для LEOPARD 2, MARDER и DACHS5 вездеходный гусеничный транспортер Warthog (ремонтно-эвакуационная машина)*66 бронетранспортеров (БТР)*18 основных боевых танков LEOPARD 2 A 6 с боеприпасами и запасными частями (немецкая доля в совместном проекте с другими операторами LEOPARD 2)50 машин MRAP ДИНГО54 бронетранспортера М113 с 2 пулеметами и запасными частями* (системы Дании, модернизация финансировалась Германией)

Противовоздушная оборона14 РЛС воздушного наблюдения ТРМЛ-4Д* (ранее: 13)5 систем ПВО IRIS-T SLM*4 системы ПВО IRIS-T SLS*Ракеты IRIS-T SLM*Ракеты «Си Спэрроу»55 самоходных зенитных установок GEPARD с запасными частями176 000 патронов для самоходных зенитных установок GEPARD (из запасов Бундесвера и промышленности*)3 системы ПВО ПАТРИОТ с запасными частямиРакеты ПАТРИОТ2 системы ПВО SKYNEX с боеприпасами*Ракеты SLS IRIS-T2 пусковые установки ПАТРИОТ4000 учебных патронов для самоходных зенитных установок500 переносных зенитно-ракетных комплексов STINGER2700 переносных зенитно-ракетных комплексов «СТРЕЛА»

Артиллерия24 самоходные гаубицы ************** 2000 с запасными частями (из Бундесвера и промышленных запасов *) (ранее: 20)306 000 патронов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленности *) (ранее: 265 000)7 гаубичных стволов М109 155 мм*21 000 выстрелов 155-мм дымовых/осветительных боеприпасовбоеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II3 реактивные системы залпового огня HIMARS2-колесная самоходная гаубица Zuzana 2* (проект финансируется совместно с Данией и Норвегией)155-мм высокоточные управляемые боеприпасы* (SMArt, VULCANO)5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами (участие Германии в совместном проекте с США и Великобританией)20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с ракетами*система контрбатарейного радара COBRA10 лазерных целеуказателей и переносных модулей управления огнем для артиллерийских боеприпасов VULCANO

Дроны и системы борьбы с дронами368 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями* (ранее: 348)18 разведывательных беспилотников HORNET XR* (ранее: 6)60 разведывательных беспилотников Golden Eagle*2 разведывательных дрона VT-4 Rochen*369 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN* (ранее: 269)139 разведывательных беспилотников SONGBIRD* (ранее: 19)70 беспилотных надводных кораблей*200 мобильных глушителей дронов*88 датчиков и глушителей для борьбы с дронами*70 расширений частотного диапазона для устройств против дронов*180 полевых комплектов RF 360 - системы обнаружения дронов*19 систем обнаружения дронов*93 датчика дронов*18 разведывательных беспилотников Primoco ONE*1 разведывательный комплекс LUNA NG*10 противодроновых орудий* 12 электронных устройств для борьбы с дронами*

Возможности военной инженерии27 мостоукладочных танков BEAVER с запасными частями* (ранее: 25)57 танков-разминаторов WISENT 1 с запасными частями* (ранее: 54)61 минный плуг* (ранее: 58)100 переносных систем разминирования H-PEMBS*90 миноискателей*12 бронированных инженерных машин DACHS с запасными частями*Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов (из запасов Бундесвера и промышленности*)6 высокомобильных инженерных экскаваторов22 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запасными частями*20 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования*500 наборов инструментов с абразивным материалом19 тяжелых и средних мостовых систем и 12 прицепов5 мостов для мостоукладочного танка BEAVER2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 312 мобильных и защищенных систем разминирования Ahlmann

Защитное и специальное снаряжение8 десантных машин Caracal*276 пограничных транспортных средств* (ранее: 256)52 мобильные антенно-мачтовые системы*120 лазерных дальномеров*82 наземных радара наблюдения*10 систем самозащиты AMPS для вертолетов*58 000 боевых касок331терминал SatCom*750 очков ночного видения*ИТ-оборудование*2000 светодиодных ламп*84 подвесных мотора400 ИК-камер*3 системы наблюдения Satcom*1 морская система разминирования*2667 криптотелефонов*90 600 защитных очков (из запасов Бундесвера и промышленности*)1 принтер печатных плат*1 антенная станция-концентратор1288 биноклей5 мобильных разведывательных систем SurveilSPIRE*10 радиоглушилок*40 лазерных целеуказателей*1 радиочастотная система3000 полевых телефонов с 5000 кабельными катушками и ремнями для переноски165 полевых биноклей*1 система электронного сканера/глушения связи*6 мобильных дезактивационных машин HEP 70, включая дезактивационный материал 10 HMMWV (8 наземных радаров, 2 постановщика помех/антидронов)1 высокочастотный блок с оборудованием

Логистика24 танковых транспортера-тягача M1070 Oshkosh* (ранее: 18)473 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) (из запасов Бундесвера и промышленности*)70 танкеров Zetros*181 Пикапы*40 защищенных транспортных средств*250 грузовиков Zetros*90 седельных тягачей 8x8 HX81 и 90 полуприцепов*25 грузовиков MAN TGS*40 грузовых автомобилей 8x834 грузоподъемных автомобиля 15т*6 погрузочно-разгрузочных машин 8x6 с 21 рулоном контейнеров14 гусеничных и дистанционно управляемых пехотных машин THeMIS

Боевая готовность и живучесть373 000 патронов калибра 40 мм* (ранее: 365 000)340 высокоточных винтовок HLR 338 с боезапасом 314 000 патронов* (ранее: 240 000)55,7 млн ​​патронов для огнестрельного оружия (из запасов Бундесвера и промышленности *) (ранее: 55,6 млн)233 000 жгутов (ранее: 178 000)250 000 нагрудных печатей * (ранее: 150 000)16 000 единиц переносного противотанкового оружия RGW 90*3585 штурмовых винтовок МК 556*561 винтовка CR 308*3500 пистолетов SFP9*110 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами655 000 аптечек первой помощи*2 полевых госпиталя*93 000 дымовых гранат*100 000 м детонирующего шнура и 115 000 детонаторов350 пулеметов MG5*спасательные шлюпки*120-мм минометные боеприпасы*6.132 маскировочных сетей (из запасов Бундесвера и промышленности*)6000 пончо*100 гранатометов GMG*2 аварийных генератора электроэнергии450 цепей противоскольжения205 000 групповых рационов для одного модулямедицинский материал10 вездеходный гусеничный транспортер Warthog (скорая помощь)49 машин скорой помощи*30 000 комплектов зимней одежды27 477 рюкзаков1202 Наборы для инфузий8 стоматологических стерилизаторов2 ангара-палатки*8 погрузчиков*295 генераторов168 мобильных систем отопления*36 400 шерстяных одеял14 000 спальных мешковЗапчасти для Ми-24*запасные части для крупнокалиберного пулемета М2200 палаток116 000 зимних курток80 000 зимних брюк240 000 зимних шапок320 000 готовых армейских обедов67 холодильников для медицинских материалов*3000 противотанковых орудий Panzerfaust 3 с 900 выстрелами14 900 противотанковых мин (9 300* из промышленных запасов)50 Bunkerfaust с 15 запальными устройствами100 000 ручных гранат5300 взрывных зарядов350 000 детонаторов100 автоинжекторов15 палитр военной одежды1200 больничных коек18 палеток медицинских материалов, 60 хирургических лампзащитная одежда, хирургические маски1 полевой госпиталь (проект финансируется совместно с Эстонией)*Дизель и бензин*10 тонн AdBlue*500 медицинских марлевых повязокЗапчасти для МиГ-29

Боевые бронированные машины47 основных боевых танков LEOPARD 1 A5* (совместный проект с Данией и Нидерландами)боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD 2 и LEOPARD 1Боеприпасы для боевых машин пехоты MARDER

Противовоздушная оборона15 самоходных зенитных установок GEPARD * (ранее: 12)Ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder2 РЛС воздушного наблюдения ТРМЛ-4Д*2 системы ПВО SKYNEX с боеприпасами*Ракеты IRIS-T SLM/SLS*7 систем ПВО IRIS-T SLM*8 систем ПВО IRIS-T SLS*Боеприпасы ГЕПАРД*Артиллерия20 самоходных гаубиц ************** 2000*36 колесных самоходных гаубиц RCH 155*более 120 000 снарядов 122 мм*более 200 000 снарядов 155 мм*14-колесная самоходная гаубица Zuzana 2* (проект совместно финансируется Данией и Норвегией)

Беспилотники и системы борьбы с БПЛА202 разведывательных беспилотника VECTOR* (ранее: 127)404 разведывательных беспилотника SONGBIRD*(ранее: 361)270 Aufklärungsdrohnen RQ-35 HEIDRUN*40 систем обнаружения дронов*4000 ударных дронов11 антидронных датчиков и глушителей*Вертолет6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запасными частямиВозможности военной инженерии9 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2*3 бронированные инженерные машины DACHS*Материал для обезвреживания взрывоопасных предметов*1 мобильная, дистанционно управляемая и защищенная система разминирования*2 мобильные и защищенные системы разминирования Ahlmann*Защитное и специальное снаряжение1660 боевых касок*668 лазерных дальномеров*6 систем самозащиты AMPS для вертолетов*10 000 защитных очков*10 мобильных разведывательных систем SurveilSPIRE*224 пограничных транспортных средства11 систем электронного сканирования/глушения связи

Логистика14 гусеничных и дистанционно управляемых пехотных машин Gereon RCS*20 рефрижераторов Zetros*1 грузовой автомобиль 8x6 с 7 рулонами контейнеров*2 трактора и 4 прицеп
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20.11.2024 18:15 Ответить
"...Також до пакету допомоги входять джгути та шеврони..." - а де шоломи ракети, Шольц?
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20.11.2024 14:51 Ответить
не мучайте того Шольца...
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20.11.2024 15:00 Ответить
А другого ты и не заметил, говномет?
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20.11.2024 17:30 Ответить
О К - ПНХ
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20.11.2024 17:38 Ответить
"100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них" - тобто, по 3 патрона на гвинтівку? Клас! Але, думаю, десь в тексті помилка.
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20.11.2024 14:59 Ответить
це снайперська гвинтівка, 100 тисяч - явно не те число для такої зброї.
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20.11.2024 15:03 Ответить
Що це - можна по калібру зрозуміти (.338). Але тут або тисяча гвинтівок і 300 тисяч набоїв, або 100 тисяч гвинтівок і 30 мільйонів набоїв (в що ніхто не повірить).
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20.11.2024 15:05 Ответить
Так. 340 precision rifles HLR 338 with 314,000 rounds ammunition*

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992
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20.11.2024 15:48 Ответить
Так.

373 000 патронов калибра 40 мм* (ранее: 365 000)

340 высокоточных винтовок HLR 338 с боезапасом 314 000 патронов* (ранее: 240 000)

55,7 млн ​​патронов для огнестрельного оружия (из запасов Бундесвера и промышленности *) (ранее: 55,6 млн)
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20.11.2024 18:10 Ответить
Можливо патрони закупати в інших країнах
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20.11.2024 15:05 Ответить
якщо дивитись першоджеоело, то схоже, що нині - жодної гвинтівки! а раніше - всього 314. зараз лише додають патронів для них 74 тис. штук... це як на мене
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20.11.2024 15:32 Ответить
ось першоджерело: 340 precision rifles HLR 338 with 314,000 rounds ammunition
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20.11.2024 16:42 Ответить
Так, у кількість гвинтівок випадково втулив 314 замість 340. Але патронів 314 тис. (всього), при цьому 240 тис. було надано раніше...
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20.11.2024 17:01 Ответить
HLR 338 розробили фахівці компанії ****** для стрільби по цілях з дальньої дистанції. У ній використовується патрон калібру .338 Lapua Mag.

Довжина ствола магазинної гвинтівки становить 600 мм, а діаметр - 22 мм. У цівку інтегровані планка Пікатінні 4694 і M-LOK. У магазин HLR 338 вміщається 10 патронів.

Тобто 3,14 патрона на магазин.

Інши 7 патронів купити у АТБ ....
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20.11.2024 17:57 Ответить
100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них.

По три патрона на ствол?
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20.11.2024 15:01 Ответить
Пуля - дура, штик - молодець!
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20.11.2024 15:26 Ответить
Особливо на снайперській
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20.11.2024 17:29 Ответить
Это новая 23-го года разработка, дальнобойная, снайперская винтовка. Цензор 100тыш. не за дох*ра будет? По другим сведениям их пока всего 15 штук.
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20.11.2024 15:28 Ответить
Стоит отметить, что партия винтовок объемом 15 единиц будет пробной. Позже Германия передаст Силам обороны еще 435 единиц такого оружия.
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20.11.2024 18:29 Ответить
Дякуємо.
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20.11.2024 15:12 Ответить
340 Präzisionsgewehre HLR 338 mit 314.000 Schuss Munition* (zuvor: 240.000)

340 всього гвинтівок. В новині є посилання на сторінку уряду.
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20.11.2024 15:48 Ответить
А ті дрони з ШІ?
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20.11.2024 15:53 Ответить
Від США
Пентагон готує новий пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 275 мільйонів доларів, повідомляє Associated Press.
https://apnews.com/article/russia-ukraine-military-weapons-nuclear-42d5d374faf445b811c6abe422da05eb

Останній був 1.11.2024 на 425млн
Після були заяви, що передають майже щотижня, щоб встигнути за 8тижнів передати залишок PDA в 9млрд

Потужно...
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20.11.2024 16:45 Ответить
А я то думаю, чого шавки ОП поливають брудом Шольца - то дзвінок не такий, то Шольц не той то ваппщє нам всє далжнии!!
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20.11.2024 18:23 Ответить
 
 