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Германия объявила о пакете военной помощи: бронетехника, БПЛА и амуниция
Германия объявила об очередном пакете военной помощи, который передают Украине.
Об этом сообщило правительство Германии, передает Цензор.НЕТ.
Перечень помощи, которую передает ФРГ:
- боеприпасы для БМП MARDER;
- 47 машин с защитой от мин (MRAP);
- 1 радиолокационная станция TRML-4D;
- 4 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тыс. снарядов калибра 155-мм;
- 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
- 12 дронов-разведчиков HORNET XR;
- 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
- 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
- 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
- 2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
- 2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями;
- 3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и 3 плуга для разминирования;
- 8 тактических авиадесантных машин Caracal;
- 20 защищенных машин для пограничной службы;
- 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
- 8 тысяч патронов калибром 40-мм;
- 100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним;
- 100 тысяч патронов к стрелковому оружию.
Также в пакет помощи входят жгуты и шевроны.
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+9 Валентин Коваль #596283
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+6 Олег Іванів #520461
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+5 Олег Іванів #520461
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Противовоздушная оборона14 РЛС воздушного наблюдения ТРМЛ-4Д* (ранее: 13)5 систем ПВО IRIS-T SLM*4 системы ПВО IRIS-T SLS*Ракеты IRIS-T SLM*Ракеты «Си Спэрроу»55 самоходных зенитных установок GEPARD с запасными частями176 000 патронов для самоходных зенитных установок GEPARD (из запасов Бундесвера и промышленности*)3 системы ПВО ПАТРИОТ с запасными частямиРакеты ПАТРИОТ2 системы ПВО SKYNEX с боеприпасами*Ракеты SLS IRIS-T2 пусковые установки ПАТРИОТ4000 учебных патронов для самоходных зенитных установок500 переносных зенитно-ракетных комплексов STINGER2700 переносных зенитно-ракетных комплексов «СТРЕЛА»
Артиллерия24 самоходные гаубицы ************** 2000 с запасными частями (из Бундесвера и промышленных запасов *) (ранее: 20)306 000 патронов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленности *) (ранее: 265 000)7 гаубичных стволов М109 155 мм*21 000 выстрелов 155-мм дымовых/осветительных боеприпасовбоеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II3 реактивные системы залпового огня HIMARS2-колесная самоходная гаубица Zuzana 2* (проект финансируется совместно с Данией и Норвегией)155-мм высокоточные управляемые боеприпасы* (SMArt, VULCANO)5 реактивных систем залпового огня MARS II с боеприпасами (участие Германии в совместном проекте с США и Великобританией)20 ракетных установок калибра 70 мм на пикапах с ракетами*система контрбатарейного радара COBRA10 лазерных целеуказателей и переносных модулей управления огнем для артиллерийских боеприпасов VULCANO
Дроны и системы борьбы с дронами368 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями* (ранее: 348)18 разведывательных беспилотников HORNET XR* (ранее: 6)60 разведывательных беспилотников Golden Eagle*2 разведывательных дрона VT-4 Rochen*369 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN* (ранее: 269)139 разведывательных беспилотников SONGBIRD* (ранее: 19)70 беспилотных надводных кораблей*200 мобильных глушителей дронов*88 датчиков и глушителей для борьбы с дронами*70 расширений частотного диапазона для устройств против дронов*180 полевых комплектов RF 360 - системы обнаружения дронов*19 систем обнаружения дронов*93 датчика дронов*18 разведывательных беспилотников Primoco ONE*1 разведывательный комплекс LUNA NG*10 противодроновых орудий* 12 электронных устройств для борьбы с дронами*
Возможности военной инженерии27 мостоукладочных танков BEAVER с запасными частями* (ранее: 25)57 танков-разминаторов WISENT 1 с запасными частями* (ранее: 54)61 минный плуг* (ранее: 58)100 переносных систем разминирования H-PEMBS*90 миноискателей*12 бронированных инженерных машин DACHS с запасными частями*Материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов (из запасов Бундесвера и промышленности*)6 высокомобильных инженерных экскаваторов22 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 с запасными частями*20 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования*500 наборов инструментов с абразивным материалом19 тяжелых и средних мостовых систем и 12 прицепов5 мостов для мостоукладочного танка BEAVER2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 312 мобильных и защищенных систем разминирования Ahlmann
Защитное и специальное снаряжение8 десантных машин Caracal*276 пограничных транспортных средств* (ранее: 256)52 мобильные антенно-мачтовые системы*120 лазерных дальномеров*82 наземных радара наблюдения*10 систем самозащиты AMPS для вертолетов*58 000 боевых касок331терминал SatCom*750 очков ночного видения*ИТ-оборудование*2000 светодиодных ламп*84 подвесных мотора400 ИК-камер*3 системы наблюдения Satcom*1 морская система разминирования*2667 криптотелефонов*90 600 защитных очков (из запасов Бундесвера и промышленности*)1 принтер печатных плат*1 антенная станция-концентратор1288 биноклей5 мобильных разведывательных систем SurveilSPIRE*10 радиоглушилок*40 лазерных целеуказателей*1 радиочастотная система3000 полевых телефонов с 5000 кабельными катушками и ремнями для переноски165 полевых биноклей*1 система электронного сканера/глушения связи*6 мобильных дезактивационных машин HEP 70, включая дезактивационный материал 10 HMMWV (8 наземных радаров, 2 постановщика помех/антидронов)1 высокочастотный блок с оборудованием
Логистика24 танковых транспортера-тягача M1070 Oshkosh* (ранее: 18)473 транспортных средства (грузовики, микроавтобусы, вездеходы) (из запасов Бундесвера и промышленности*)70 танкеров Zetros*181 Пикапы*40 защищенных транспортных средств*250 грузовиков Zetros*90 седельных тягачей 8x8 HX81 и 90 полуприцепов*25 грузовиков MAN TGS*40 грузовых автомобилей 8x834 грузоподъемных автомобиля 15т*6 погрузочно-разгрузочных машин 8x6 с 21 рулоном контейнеров14 гусеничных и дистанционно управляемых пехотных машин THeMIS
Боевая готовность и живучесть373 000 патронов калибра 40 мм* (ранее: 365 000)340 высокоточных винтовок HLR 338 с боезапасом 314 000 патронов* (ранее: 240 000)55,7 млн патронов для огнестрельного оружия (из запасов Бундесвера и промышленности *) (ранее: 55,6 млн)233 000 жгутов (ранее: 178 000)250 000 нагрудных печатей * (ранее: 150 000)16 000 единиц переносного противотанкового оружия RGW 90*3585 штурмовых винтовок МК 556*561 винтовка CR 308*3500 пистолетов SFP9*110 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и затворами655 000 аптечек первой помощи*2 полевых госпиталя*93 000 дымовых гранат*100 000 м детонирующего шнура и 115 000 детонаторов350 пулеметов MG5*спасательные шлюпки*120-мм минометные боеприпасы*6.132 маскировочных сетей (из запасов Бундесвера и промышленности*)6000 пончо*100 гранатометов GMG*2 аварийных генератора электроэнергии450 цепей противоскольжения205 000 групповых рационов для одного модулямедицинский материал10 вездеходный гусеничный транспортер Warthog (скорая помощь)49 машин скорой помощи*30 000 комплектов зимней одежды27 477 рюкзаков1202 Наборы для инфузий8 стоматологических стерилизаторов2 ангара-палатки*8 погрузчиков*295 генераторов168 мобильных систем отопления*36 400 шерстяных одеял14 000 спальных мешковЗапчасти для Ми-24*запасные части для крупнокалиберного пулемета М2200 палаток116 000 зимних курток80 000 зимних брюк240 000 зимних шапок320 000 готовых армейских обедов67 холодильников для медицинских материалов*3000 противотанковых орудий Panzerfaust 3 с 900 выстрелами14 900 противотанковых мин (9 300* из промышленных запасов)50 Bunkerfaust с 15 запальными устройствами100 000 ручных гранат5300 взрывных зарядов350 000 детонаторов100 автоинжекторов15 палитр военной одежды1200 больничных коек18 палеток медицинских материалов, 60 хирургических лампзащитная одежда, хирургические маски1 полевой госпиталь (проект финансируется совместно с Эстонией)*Дизель и бензин*10 тонн AdBlue*500 медицинских марлевых повязокЗапчасти для МиГ-29
Боевые бронированные машины47 основных боевых танков LEOPARD 1 A5* (совместный проект с Данией и Нидерландами)боеприпасы для основных боевых танков LEOPARD 2 и LEOPARD 1Боеприпасы для боевых машин пехоты MARDER
Противовоздушная оборона15 самоходных зенитных установок GEPARD * (ранее: 12)Ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder2 РЛС воздушного наблюдения ТРМЛ-4Д*2 системы ПВО SKYNEX с боеприпасами*Ракеты IRIS-T SLM/SLS*7 систем ПВО IRIS-T SLM*8 систем ПВО IRIS-T SLS*Боеприпасы ГЕПАРД*Артиллерия20 самоходных гаубиц ************** 2000*36 колесных самоходных гаубиц RCH 155*более 120 000 снарядов 122 мм*более 200 000 снарядов 155 мм*14-колесная самоходная гаубица Zuzana 2* (проект совместно финансируется Данией и Норвегией)
Беспилотники и системы борьбы с БПЛА202 разведывательных беспилотника VECTOR* (ранее: 127)404 разведывательных беспилотника SONGBIRD*(ранее: 361)270 Aufklärungsdrohnen RQ-35 HEIDRUN*40 систем обнаружения дронов*4000 ударных дронов11 антидронных датчиков и глушителей*Вертолет6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запасными частямиВозможности военной инженерии9 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2*3 бронированные инженерные машины DACHS*Материал для обезвреживания взрывоопасных предметов*1 мобильная, дистанционно управляемая и защищенная система разминирования*2 мобильные и защищенные системы разминирования Ahlmann*Защитное и специальное снаряжение1660 боевых касок*668 лазерных дальномеров*6 систем самозащиты AMPS для вертолетов*10 000 защитных очков*10 мобильных разведывательных систем SurveilSPIRE*224 пограничных транспортных средства11 систем электронного сканирования/глушения связи
Логистика14 гусеничных и дистанционно управляемых пехотных машин Gereon RCS*20 рефрижераторов Zetros*1 грузовой автомобиль 8x6 с 7 рулонами контейнеров*2 трактора и 4 прицеп
шоломиракети, Шольц?
https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992
373 000 патронов калибра 40 мм* (ранее: 365 000)
340 высокоточных винтовок HLR 338 с боезапасом 314 000 патронов* (ранее: 240 000)
55,7 млн патронов для огнестрельного оружия (из запасов Бундесвера и промышленности *) (ранее: 55,6 млн)
Довжина ствола магазинної гвинтівки становить 600 мм, а діаметр - 22 мм. У цівку інтегровані планка Пікатінні 4694 і M-LOK. У магазин HLR 338 вміщається 10 патронів.
Тобто 3,14 патрона на магазин.
Інши 7 патронів купити у АТБ ....
По три патрона на ствол?
340 всього гвинтівок. В новині є посилання на сторінку уряду.
Пентагон готує новий пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 275 мільйонів доларів, повідомляє Associated Press.
https://apnews.com/article/russia-ukraine-military-weapons-nuclear-42d5d374faf445b811c6abe422da05eb
Останній був 1.11.2024 на 425млн
Після були заяви, що передають майже щотижня, щоб встигнути за 8тижнів передати залишок PDA в 9млрд
Потужно...