Германия объявила о пакете военной помощи: бронетехника, БПЛА и амуниция

Германия объявила об очередном пакете военной помощи, который передают Украине.

Об этом сообщило правительство Германии, передает Цензор.НЕТ.

Перечень помощи, которую передает ФРГ:

боеприпасы для БМП MARDER;

47 машин с защитой от мин (MRAP);

1 радиолокационная станция TRML-4D;

4 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тыс. снарядов калибра 155-мм;

20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;

12 дронов-разведчиков HORNET XR;

100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

120 дронов-разведчиков SONGBIRD;

60 дронов-разведчиков Golden Eagle;

2 дрона-разведчика VT-4 Ray;

2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями;

3 танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и 3 плуга для разминирования;

8 тактических авиадесантных машин Caracal;

20 защищенных машин для пограничной службы;

6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

8 тысяч патронов калибром 40-мм;

100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним;

100 тысяч патронов к стрелковому оружию.

Также в пакет помощи входят жгуты и шевроны.

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