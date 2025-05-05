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Новини Вибори президента в Румунії
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Російські хакери атакували урядові сайти Румунії під час президентських виборів

Вибори в Румунії

Російська хакерська група 4 травня атакувала низку сайтів румунського уряду та кандидатів у президенти під час проведення першого туру президентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

Зазначається, що атак зазнали  сайт Конституційного суду Румунії, головний урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ Румунії А також сайти кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску, та мера Бухареста Нікушора Дана, який балотується як незалежний кандидат.

За даними видання, відповідальність за атаку взяло на себе угруповання DDOSIA/NoName057.

"Хакери взяли на себе відповідальність за кібератаку у своєму Telegram-каналі, вказавши серед цілей сайти міністерств внутрішніх справ та юстиції", - зазначили у виданні.

Директорат з кібербезпеки заявив, що всі перелічені хакерською групою вебсайти працювали станом на 14:00 за місцевим часом.

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Автор: 

Румунія (1166) хакер (1352)


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Топ коментарі
+1
Ти то кацапських хакерів запитуєш? А тоді яким тут боком нинішня румунська влада?
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05.05.2025 10:21
+1
Ну как же без рашистов, путлер запускает свои грязные лапы по всему миру, пока мир слаб, пока

им будут управлять такие дебилы, как путлер и трамп, это аксиома.
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05.05.2025 10:32
+1
Та краще від нинішньої ніж ще одного ****** в країні ЄС мати.
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05.05.2025 10:33
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Що? І ці вибори знов будуть недійсні? Будуть переобирати до тих пір, поки "переможе" кандидат від нинішньої влади?
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05.05.2025 10:19 Відповісти
Ти то кацапських хакерів запитуєш? А тоді яким тут боком нинішня румунська влада?
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05.05.2025 10:21 Відповісти
Не сміши. Невже ти справді нічого не розумієш? Коли переможе провладний кадидат, ніхто ні на які атаки не зверне уваги і результатів виборів не відмінить.
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05.05.2025 10:36 Відповісти
Клоуне, тобі насправді смішно? Тебе аж розпирає від сміху, що кацапська мерзота по-світу у всі дірки лізе?
До речі, від тебе ж також кацапом смердить.
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05.05.2025 10:39 Відповісти
Хто ж винен, що демократи докерувались?
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05.05.2025 10:44 Відповісти
Та краще від нинішньої ніж ще одного ****** в країні ЄС мати.
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05.05.2025 10:33 Відповісти
Для кого краще?
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05.05.2025 10:37 Відповісти
І руминам в тому числі. За чаушеску скучили?
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05.05.2025 10:49 Відповісти
Авжеж. Місцева братія достеменно знає, що буде краще румунам, американцям та іншим, і за кого їм треба голосувати. А це вже дійсно не смішно. Це тяжкий прихічний розлад.
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05.05.2025 10:54 Відповісти
Місцева братія за Коміка не голосувала. І попереджала чим воно скінчиться і таки мала рацію.
Лікуйся.
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05.05.2025 11:33 Відповісти
Місцева братія голосувала за того, хто привів коміка до влади. Запам"ятай раз і назавжди просту істину: кожна наступна влада є результатом діяльності попередньої.
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05.05.2025 11:44 Відповісти
Ну как же без рашистов, путлер запускает свои грязные лапы по всему миру, пока мир слаб, пока

им будут управлять такие дебилы, как путлер и трамп, это аксиома.
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05.05.2025 10:32 Відповісти
Це і є, ПРЯМИМ втручанням московитів, у ВНУТРІШНІ справи Румунії під час проведення виборів!
У США, отой віцик ВЕНС з ДержДепом, дивно мовчать, витріщивши очі на такі дії московитів!
Послуга ОПЛАЧЕНА, з грошей газпрьому???
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05.05.2025 10:32 Відповісти
Доречі як він зживеться з Орбаном,також трампістом і проти України.Орбан хоче повернути частину румунських територій де в більшості живуть угорці.Ну і для Молдови новина не дуже.
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05.05.2025 10:37 Відповісти
Для бенефіціарів головне хаос.
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05.05.2025 11:30 Відповісти
 
 