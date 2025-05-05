Російські хакери атакували урядові сайти Румунії під час президентських виборів

Російська хакерська група 4 травня атакувала низку сайтів румунського уряду та кандидатів у президенти під час проведення першого туру президентських виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Politico.

Зазначається, що атак зазнали сайт Конституційного суду Румунії, головний урядовий портал, сайт Міністерства закордонних справ Румунії А також сайти кандидата від правлячої коаліції Кріна Антонеску, та мера Бухареста Нікушора Дана, який балотується як незалежний кандидат.

За даними видання, відповідальність за атаку взяло на себе угруповання DDOSIA/NoName057.

"Хакери взяли на себе відповідальність за кібератаку у своєму Telegram-каналі, вказавши серед цілей сайти міністерств внутрішніх справ та юстиції", - зазначили у виданні.

Директорат з кібербезпеки заявив, що всі перелічені хакерською групою вебсайти працювали станом на 14:00 за місцевим часом.

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