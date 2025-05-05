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Новости Выборы президента в Румынии
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Российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии во время президентских выборов

Выборы в Румынии

Российская хакерская группа 4 мая атаковала ряд сайтов румынского правительства и кандидатов в президенты во время проведения первого тура президентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что атаки подверглись сайт Конституционного суда Румынии, главный правительственный портал, сайт Министерства иностранных дел Румынии, а также сайты кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, и мэра Бухареста Никушора Дана, который баллотируется как независимый кандидат.

По данным издания, ответственность за атаку взяла на себя группировка DDOSIA/NoName057.

"Хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку в своем Telegram-канале, указав среди целей сайты министерств внутренних дел и юстиции", - отметили в издании.

Директорат по кибербезопасности заявил, что все перечисленные хакерской группой веб-сайты работали по состоянию на 14:00 по местному времени.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выборы президента в Румынии: во второй тур прошли ультраправый Симион и независимый кандидат Дан

Автор: 

Румыния (1093) хакер (1184)


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Топ комментарии
+3
Ти то кацапських хакерів запитуєш? А тоді яким тут боком нинішня румунська влада?
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05.05.2025 10:21
+3
Та краще від нинішньої ніж ще одного ****** в країні ЄС мати.
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05.05.2025 10:33
+3
Клоуне, тобі насправді смішно? Тебе аж розпирає від сміху, що кацапська мерзота по-світу у всі дірки лізе?
До речі, від тебе ж також кацапом смердить.
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05.05.2025 10:39
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Що? І ці вибори знов будуть недійсні? Будуть переобирати до тих пір, поки "переможе" кандидат від нинішньої влади?
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05.05.2025 10:19 Ответить
Ти то кацапських хакерів запитуєш? А тоді яким тут боком нинішня румунська влада?
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05.05.2025 10:21 Ответить
Не сміши. Невже ти справді нічого не розумієш? Коли переможе провладний кадидат, ніхто ні на які атаки не зверне уваги і результатів виборів не відмінить.
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05.05.2025 10:36 Ответить
Клоуне, тобі насправді смішно? Тебе аж розпирає від сміху, що кацапська мерзота по-світу у всі дірки лізе?
До речі, від тебе ж також кацапом смердить.
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05.05.2025 10:39 Ответить
Хто ж винен, що демократи докерувались?
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05.05.2025 10:44 Ответить
Та краще від нинішньої ніж ще одного ****** в країні ЄС мати.
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05.05.2025 10:33 Ответить
Для кого краще?
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05.05.2025 10:37 Ответить
І руминам в тому числі. За чаушеску скучили?
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05.05.2025 10:49 Ответить
Авжеж. Місцева братія достеменно знає, що буде краще румунам, американцям та іншим, і за кого їм треба голосувати. А це вже дійсно не смішно. Це тяжкий прихічний розлад.
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05.05.2025 10:54 Ответить
Місцева братія за Коміка не голосувала. І попереджала чим воно скінчиться і таки мала рацію.
Лікуйся.
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05.05.2025 11:33 Ответить
В ********* "демократичному" світі, кожна влада є результатом діяльності (боротьби) політтехнологій. І дуже добре якщо політтенологи і фінансування є вітчизняним. Що явно не так з переможцем першого туру в Румунії.
Лікуйся.
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05.05.2025 11:58 Ответить
Ну как же без рашистов, путлер запускает свои грязные лапы по всему миру, пока мир слаб, пока

им будут управлять такие дебилы, как путлер и трамп, это аксиома.
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05.05.2025 10:32 Ответить
Це і є, ПРЯМИМ втручанням московитів, у ВНУТРІШНІ справи Румунії під час проведення виборів!
У США, отой віцик ВЕНС з ДержДепом, дивно мовчать, витріщивши очі на такі дії московитів!
Послуга ОПЛАЧЕНА, з грошей газпрьому???
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05.05.2025 10:32 Ответить
Доречі як він зживеться з Орбаном,також трампістом і проти України.Орбан хоче повернути частину румунських територій де в більшості живуть угорці.Ну і для Молдови новина не дуже.
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05.05.2025 10:37 Ответить
Для бенефіціарів головне хаос.
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05.05.2025 11:30 Ответить
 
 