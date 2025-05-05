Российские хакеры атаковали правительственные сайты Румынии во время президентских выборов

Российская хакерская группа 4 мая атаковала ряд сайтов румынского правительства и кандидатов в президенты во время проведения первого тура президентских выборов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что атаки подверглись сайт Конституционного суда Румынии, главный правительственный портал, сайт Министерства иностранных дел Румынии, а также сайты кандидата от правящей коалиции Крина Антонеску, и мэра Бухареста Никушора Дана, который баллотируется как независимый кандидат.

По данным издания, ответственность за атаку взяла на себя группировка DDOSIA/NoName057.

"Хакеры взяли на себя ответственность за кибератаку в своем Telegram-канале, указав среди целей сайты министерств внутренних дел и юстиции", - отметили в издании.

Директорат по кибербезопасности заявил, что все перечисленные хакерской группой веб-сайты работали по состоянию на 14:00 по местному времени.

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